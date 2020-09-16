В Узбекистане упрощен порядок получения гражданства этой страны

20:19 16.09.2020

Хиромон Бакозода



15 сентября в Узбекистане вступил в силу новый закон о гражданстве этой страны, который значительно упрощает процедуру получения паспорта гражданина Узбекистана.



Этот закон даст возможность сотням бывших граждан Таджикистана, которые в годы гражданской войны перебрались в соседнюю страну и создали там семьи, получить гражданство Узбекистана и получить вожделенный паспорт гражданина этой страны.



Закон о гражданстве был подписан в марте этого года президентом страны и всем гражданам, родившимся в Узбекистане, но проживающим за границей (без узбекского гражданства) дает право получить гражданство этой страны. Эта группа граждан может получить гражданство, минуя требование об обязательном пятилетнем проживании на территории Узбекистана, на основании вида на жительство этой страны.



Также имеют право на незамедлительное получение гражданства Узбекистана лица, которые переехали в РУ до 1 января 1995 года, и до сих пор не получили гражданство этой страны, хотя и законно проживали в Узбекистане.



В эту группу входят лица, которые проживали в Узбекистане в статусе лиц без гражданства. В соответствии с законом, все дети граждан, приобретших гражданство Узбекистана, получат автоматически гражданство этой страны.



Те граждане, которые проживали в Узбекистане на постоянной основе с 28 июля 1992 года по настоящее время, и не имеют иностранного гражданства, также могут подучить на основании официального обращения гражданство этой страны.



Любой желающий получить гражданство Узбекистана, должен знать и говорить на узбекском языке, и отказаться от гражданства другого государства, так как в Узбекистане запрещен институт двойного гражданства.



Во времена Ислама Каримова получить гражданство было очень сложно и практически невозможно. С 1991 до 2007 год только 482 лица без гражданства сумели стать гражданами этой страны. Больше с тех пор до 2016 года никто не получил гражданство Узбекистана. Однако после прихода к власти Мирзиеева на основании 51 президентского указа гражданство Узбекистана получили более 10 тысяч человек.



Среди тех, кто получил узбекское гражданство с приходом нового президента, есть и бывшие граждане Таджикистана, в том числе видные таджикские деятели культуры, как, например, кинорежиссер Бако Содиков, который после 22 лет ожидания в 2018 году получил гражданство Узбекистана.



Точное число лиц без гражданства в Узбекистане неизвестно, однако в 2010 году в своем докладе Ташкент представил информацию в Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации о том, что в этой стране около 87 тысяч человек не имеют гражданства Узбекистана.



Нежелание узбекских властей предоставлять гражданство заявителям привело к тому, что многие из них затем подали документы на получение гражданства в других странах, особенно в России.



Лица без гражданства ограничены не только в политических правах – не могут участвовать в выборах и быть избранными, но и сталкиваются с огромными проблемами в повседневной жизни – нет возможности официально устроиться на работу, затем оформить пенсию, открыть счет в банке, выезжать за пределы страны и так далее.



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Хиромон Бакозода