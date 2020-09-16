Хуана Гуайдовская, или Главари беломайдана снимают маски, - А.Цуканова

00:24 17.09.2020

АРИНА ЦУКАНОВА | 16.09.2020 |



После визита Лукашенко в Россию белорусская оппозиция запросила у Запада "3-4 миллиарда"



Похоже, с целями и смыслами беломайдана все уже ясно, и только абсолютно наивные люди продолжают думать, что протесты ставят задачей так называемые честные выборы после отстранения от власти Александра Лукашенко.



Координационный совет оппозиции присвоил себе исключительное право представлять интересы если не всего белорусского народа (помните "ЯМы 97%"?), то той его части, которая протестует, а это около ста тысяч человек в Минске и провинции. Толпы беломайдановцев, конечно, внушительные, но это никак не 97%, не 50% и даже не 20%. То, что происходит в Белоруссии, – это очередная "революция меньшинства", которое объявляет себя большинством, но действовать в интересах большинства не собирается.



Беломайданящим все видится в радужном свете неких свобод, а потому они устраивают уличные акции, как бы не замечая того, что цели устроителей и координаторов протеста уже обнажились, они ясны. И людей под БЧБ-прапорами, не таясь, ведут той самой дорожкой, которой вели толпу в Киеве на рубеже 2013-2014 годов.



Главари беломайдана бегут не куда-то на Кубу, в Казахстан или, к примеру, в Китай – они бегут на Запад или на Украину и там идут по рукам ненавистников… нет, не Лукашенко, а России и союзнических белорусско-российских отношений. Тихановская отметилась даже совместным фото с Бернаром-Анри Леви (BHL), этим стервятником войны, который всегда прилетает на запах крови, непременно сопровождающей "мирные протесты". "Онижедети" белорусских улиц могут не понимать, к чему ведут их марши и демарши, но это прекрасно понимают те, кто стоит и за "девушками в белом", бегающими за сотрудниками ОМОН, и за дошкольниками, скандирующими: "Лукасенко – в автозак!"



А после поездки Александра Лукашенко в Россию, на встречу с Владимиром Путиным, белорусская оппозиция вообще перестала камуфлировать свои цели. Светлана Тихановская, которую в Литве признали белорусским Хуаном Гуайдо, с высоты своего мифического положения заявила: "Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились, это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью". Она также считает, что Белоруссия не должна отдавать предоставляемый Россией кредит в 1,5 млрд долларов: мол, берет деньги Лукашенко, а не белорусский народ. Знакомая украинская схема: именно так, как предлагает назначенная Литвой "новая власть" Белоруссии, поступила "новая власть" Украины, назначенная Вашингтоном, отказавшись возвращать государственный кредит, предоставленный Россией Украине при Януковиче.



Тихановская идет след в след за Порошенко с его "несправедливо требовать с Украины вернуть эти платежи". С той только разницей, что "революция гидности" на Украине удалась Западу, и Порошенко не пришлось изображать из Польши президента в изгнании – его через процедуру "честных выборов" (разумеется, подтасованных) режиссеры майдана сделали главой государства, ныне самого бедного в Европе, зато с американскими бомбардировщиками в небе, присутствием войск НАТО на земле и войной с Донбассом у российской границы. Даже если сама Тихановская о таких перспективах для Белоруссии не думает, есть те, кто думает за нее. Оттого-то вещает белорусский Хуан Гуайдо из Литвы и подрабатывает колумнистом в The Washington Post, а руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на сессии Европарламента, заявляет: "Мы… рассматриваем Лукашенко нелегитимным президентом Украины".



Да-да, именно Украины, оговорка не случайна: Боррель не видит разницы между украинским и белорусским сценариями смены власти. Мир изменился настолько, что никого не удивляют ни откровения Борреля, ни "ценные указания" Вильнюса и Варшавы Минску.



Российский кредит стал поводом и для заявления члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко: "Мы ожидаем от ЕС фактически план действий по поддержке демократизации Беларуси. Здесь должен быть пакет мер, не вот эти 1,5 миллиарда долларов, которые предложила восточная страна, а реальной финансовой помощи для стабилизации ситуации в пределах 3-4 миллиардов…"



Как-то совсем уж по-порошенковски начинают белорусские революционеры: по миру с протянутой рукой: скиньтесь, люди добрые, на демократию. А ведь еще и месяца не прошло с тех пор, как этот совет гордо заявлял, что не будет принимать никакой иностранной помощи. И вот за несколько недель появились аппетиты освоить "3-4 миллиарда" и "план действий" под них от ЕС. Где тут, спросите, суверенитет? Не спрашивайте. Резвая компания "координаторов" ждет от Европы указаний и, конечно, больших денег. Ничего нового.



Очень хорошо, что после встречи Лукашенко и Путина главные лица белорусских протестов обозначили свою позицию: просить деньги у Запада и отвергать поддержку белорусской экономики Россией. Лучше избавляться от иллюзий с самого начала тем, у кого они еще остались в отношении глубинных смыслов и целей беломайдана. Ведомое Западом меньшинство взламывает государства, дружественные России. Теперь и Белоруссию решили взломать.



Между тем в Белоруссии стартовали совместные военные учения "Славянское братство – 2020"; первый их этап продлится до 25 сентября. От России участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. "От Вооруженных Сил Республики Беларусь в учении принимают участие военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций. Всего в практических действиях будет задействовано до 1500 военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. После завершения учений российские военнослужащие вернутся на родину", – говорится в сообщении Министерства обороны Республики Беларусь. Параллельно белорусские военнослужащие участвуют в России в учениях "Кавказ – 2020". А в октябре в Витебской области начнутся учения "Нерушимое братство – 2020; в них, кроме РБ и РФ, примут участие военные Казахстана, Армении, Кыргызстана и Таджикистана.



А на границе Белоруссии с Украиной пляшут хасиды – их не пропускают в Умань под предлогом пандемии коронавируса; при этом белорусских оппозиционеров, расползающихся по странам, поддерживающим беломайдан, принимают без проблем у соседей, которых действительно накрывает COVID-19.



Ситуация на белорусско-украинской границе



Жизнь в Белоруссии идет своим чередом, хотя и под аккомпанемент протестов. Судя по итогам встречи президентов РФ и РБ в Сочи, на повестке дня – планы укрепления российско-белорусских отношений. Об их перспективах можно будет уверенно говорить только тогда, когда станет окончательно ясно, насколько отрезвил руководство Белоруссии беломайдан, главная цель которого – не отстранение от власти Лукашенко, а разрушение основ белорусского государства с задачей построения на его руинах подобия новой БНР.



Пока, похоже, отрезвил. Вот и министр иностранных дел Белоруссии отвечает на выпад Жозепа Борреля так, как никогда бы не ответил прежде: "У нас прошли выборы, пусть по некоторым высоким канонам и неидеально, однако народ своим большинством – это сегодня сложно поставить под сомнение – определил их победителя. Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов. Для меня эти величины точно не равнозначны. И, в принципе, к чему придет мир, если каждый внешний игрок начнет прямо оспаривать результаты выборного процесса в других странах? Мы так и понимаем демократию – принять мнение большинства, а не использовать все имеющиеся средства и технологии, чтобы переделать их под себя".



И ни слова про многовекторность.