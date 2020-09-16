Индия и Китай продолжают "кашмирить" друг друга, - С.Строкань

00:30 17.09.2020

Друзья, не кашмирьте друг друга

В нормализацию отношений Дели и Пекина вмешался Пакистан



Пограничный конфликт с Китаем - одна из главных тем осенней сессии индийского парламента, возобновившего работу после полугодичного перерыва. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал ведущие политические силы поддержать действия его кабинета по защите суверенитета страны, а министр обороны Раджнатх Сингх рассказал о договоренностях по мирному урегулированию конфликта, достигнутых в сентябре в Москве на полях встреч ШОС. На этом фоне возмутителем спокойствия стал Пакистан. Советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал в знак протеста покинул организованную Москвой онлайн-встречу коллег по ШОС после того, как пакистанский представитель использовал в своем выступлении карту Пакистана, включающую обширные индийские территории, в том числе Гуджарат - родной штат премьера Моди.



Вернувшиеся с вынужденных полугодовых каникул, вызванных пандемией коронавируса, депутаты обеих палат индийского парламента в понедельник открыли свою осеннюю сессию. Прервав свою работу еще 23 марта, перед введением в Индии полного локдауна, представители ведущих политических сил страны не предполагали, что после возвращения из отпуска им придется столкнуться с новой реальностью: "разморозкой" более чем полувекового территориального конфликта с Китаем.



"Наши солдаты твердо стоят на границах с большим мужеством и твердой решимостью защищать свою родину. Они стоят на труднодоступных высотах, где через несколько дней выпадет снег. Точно так же я уверен, что парламент в один голос даст понять, что он твердо стоит за солдат, охраняющих наши границы",- заявил в своем обращении к обеим палатам индийского парламента премьер-министр страны Нарендра Моди. Он призвал оппозицию в сложившейся критической ситуации оказать полную поддержку правительству для обеспечения национальной безопасности.



Более подробно о ситуации на линии контроля с Китаем в Восточном Ладакхе проинформировал депутатов министр обороны Индии Раджнатх Сингх. Ответственность за эскалацию он возложил на Пекин, который, по его словам, "не признает нынешнюю границу" и в последние месяцы "в одностороннем порядке нарушил двусторонние соглашения, подписанные в 1993 и 1996 годах". "Я призываю наш парламент принять резолюцию в поддержку наших вооруженных сил, которые защищают нашу родину на больших высотах в самых суровых погодных условиях",- заявил индийский министр обороны.



Впрочем, при этом Раджнатх Сингх указал на то, что по итогам недавних встреч с китайскими коллегами, которые провели он сам и глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар на полях заседаний стран ШОС в Москве, были достигнуты договоренности о конкретных мерах по деэскалации на границе.



Я четко указал на то, что мы хотим решить этот вопрос мирным путем, и мы хотим, чтобы китайская сторона работала вместе с нами",- сообщил глава Минобороны Индии.



Он сослался на соглашение, достигнутое в конце прошлой недели в Москве в ходе двусторонней встречи глав МИД Индии и Китая Субраманияма Джайшанкара и Ван И. В их совместном заявлении говорится о необходимости "следовать ряду важных договоренностей, достигнутых лидерами двух стран, в том числе не допустить, чтобы разногласия между двумя странами переросли в конфликт".



Согласившись, что ситуация на линии фактического контроля в Восточном Ладакхе "не отвечает интересам обеих сторон", Дели и Пекин договорились "продолжать диалог, как можно скорее осуществить взаимный отвод войск, поддерживать необходимую дистанцию между ними и смягчать сложившуюся ситуацию".



Тяжелая судьба отношений Индии и Китая

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Подтверждением того, что достигнутые в Москве договоренности, возможно, уже принесли первые результаты, стало понижение уровня боевой готовности Народно-освободительной армии Китая на линии контроля в Восточном Ладакхе. Как сообщила в среду газета South China Morning Post со ссылкой на китайские военные источники, на прошлой неделе уровень боевой готовности НОАК был повышен до третьей степени из четырех возможных. К линии контроля были переброшены дополнительные войска и вооружения, после чего там начались военные учения (в последний раз третий из четырех возможных - по сути, предвоенный - уровень готовности войск КНР вводился в регионе в 1987 году). Однако уже в начале этой недели китайское военное командование понизило уровень боеготовности с третьего до второго.



В ситуации, когда Дели и Пекин ищут способы снизить угрозу военного конфликта, сохранив окно диалога, на обострение неожиданно сыграл Пакистан.

Вначале глава МИД Пакистана Шах Махмуд Куреши в интервью "РИА Новости" сделал резкий выпад в сторону Дели, сообщив, что "индийцы вторглись на территорию Китая и Китай расстроен этим". А сразу после этого во вторник неожиданный демарш в ходе онлайн-встречи советников по национальной безопасности и секретарей советов безопасности стран ШОС устроил специальный помощник премьер-министра Пакистана по национальной безопасности Моид Юсуф. Он выступил на фоне новой политической карты Пакистана, которую в августе этого года презентовал премьер Имран Хан, после чего в отношениях Дели и Исламабада разразился громкий скандал.



На карте в составе Пакистана впервые обозначены как "пакистанские" не только союзные индийские территории Джамму и Кашмир, но и город Джунагадх, находящийся в родном штате индийского премьера Нарендры Моди Гуджарат.



Несмотря на давние враждебные отношения Дели и Исламабада, пойти на столь радикальный шаг ранее не решалось ни одно пакистанское правительство независимо от того, кто находился у власти в Исламабаде - военная или гражданская администрация. Сдерживающим фактором оставались резолюции СБ ООН, которые определяют Кашмир как "спорную территорию".



Демонстрация новой пакистанской карты в ходе проводившейся российской стороной онлайн-встречи ШОС вызвала новый скандал. Советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал и индийская делегация демонстративно покинули встречу, недослушав пакистанского коллегу.

В заявлении МИД Индии отмечается, что "намеренная демонстрация фиктивной карты, которую недавно пропагандировал Пакистан, стала вопиющим пренебрежением к рекомендации принимающей стороны, направленным против нее, а также нарушением норм собрания". "После консультаций с принимающей стороной индийская делегация в знак протеста покинула встречу",- отметили в МИД Индии.



Как Индия и Китай выясняли отношения незадолго до встречи ШОС

Информированная индийская газета Hindu, ссылаясь на свои источники в индийской делегации, сообщает, что российская сторона "приложила немало усилий, чтобы убедить пакистанскую делегацию не использовать карту". Источники Hindu также отметили, что "секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев лично поблагодарил Аджита Довала за участие во встрече" и выразил надежду, что инцидент не окажет негативного воздействия на будущее участие Индии в работе ШОС.



Сергей Строкань