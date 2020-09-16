В Китае найдены кости неизвестного вида мелких норных динозавриков

00:33 17.09.2020

Новый вид ископаемых динозавров нашли в Китае



В провинции Ляонин (Китай) местные фермеры обнаружили в подземной норе останки ранее не известных динозавров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Live Science.



Оба животных выглядели умиротворенными, свернувшись в спящих позах. Поэтому ученые назвали этот вид Changmiania liaoningensis, что значит "вечно спящий из Ляонина".



Предполагается, что динозавры погибли от извержения вулкана 125 миллионов лет назад. Нору, в которой спали животные, скорее всего, засыпало обломками камней, поэтому они не смогли выбраться на поверхность.



Сообщается, что при жизни динозавры были чуть более метра в длину, с длинными несгибаемыми хвостами. Анализ показал, что этот вид относился к ранним орнитоподам. Это травоядные динозавры, которые передвигались на двух ногах.



"Некоторые характеристики скелета подсказывают, что Changmiania мог рыть норы, как современные кролики. Его шея и предплечья очень короткие, но его лопатки очень крепкие, что характерно для роющих позвоночных. Также верхняя часть его морды имеет форму лопаты", - сказал старший научный сотрудник Королевского бельгийского института естественных наук Паскаль Годфруа.



Найденные останки хранятся в Палеонтологическом музее Ляонина.



Ранее китайские палеонтологи обнаружили окаменелые останки ранее не изученных видов динозавров в городе Чжучэн провинции Шаньдун на востоке страны.



А в австралийском штате Виктория волонтер обнаружил ископаемые останки редчайшего беззубого динозавра - элафрозавра, который обитал на этой территории 110 миллионов лет назад.