Наступает кульминация. Западная элитка рвется в бой, - М.Хазин

00:39 17.09.2020

Наступает кульминация?



МИХАИЛ ХАЗИН



История с отравлением Навального (теперь уж и не знаешь, ставить кавычки или нет) показала, что у элиты "Западного" глобального проекта (финансовых глобалистов) дела идут не очень. Слишком много "белых ниток" торчит из конструкции, слишком дорого эта история может обойтись. Тем не менее эту операцию можно было бы списать на "дефект исполнителей", хотя вовлечение в нее лично Меркель и большого количества лабораторий (впрочем, они могли и, правду сказать, поскольку никто не знает, кто и как им готовил препараты) говорит об очень высоком уровне принятия решений



Даже истории со Скрипалями и Литвиненко были слеплены лучше (правда, они целиком проходили на их собственной территории), хотя и там ляпы торчали, из-за чего эти истории до сих пор не завершились судами. Но сейчас-то что такого? В общем, я насторожился и начал крайне внимательно смотреть как на ситуацию в мировой экономике, так и на выборы в США.



С экономикой все понятно (см. мой последний обзор). С Трампом есть основания считать, что его шансы растут. Впрочем, у элиты "Западного" проекта, конечно, информации больше, чем у меня. Точно я никак не могу определить, впали они в панику или нет. Точнее, прямо не могу. А вот косвенно…



А косвенно мы видим еще один очень интересный шаг.



Вчера телеграм канал Nexta Russia анонсировал молодежные выступления по всей нашей стране… В ближайшие выходные. Я не верю в эффект этой затеи, особенно после низкой явки на выборах 13 числа. Более того, я считаю, что это серьезная ошибка (если только нет договоренности с какими-то российскими руководителями ОМОНа, чтобы они устроили показательные зверства; впрочем, в это я тоже не очень верю). Но то, что это очень сильно подорвет всю "оранжевую" конструкцию, выстраиваемую против нашей страны, это очевидно.



Кто-то даже начал говорить о том, что это провокация, организованная "кровавым рыжымом". Ну, всяко может быть, российские спецслужбы что-то делают, нужно это как-то максимально распиарить. А соответствующей активности я пока не вижу. Надо думать, неспроста. И единственный вывод, который я могу сделать – что у либералов дела идут очень плохо.



Варианты: Резко растет реальный рейтинг Трампа. Или у Байдена стремительно нарастает старческая деменция и он вообще не сможет выйти на дебаты (недаром Камила Харис тут недавно оговорилась и назвала потенциальную администрацию Байдена "своей"). Или несколько крупных уолл-стритовских банков не смогут удержать ликвидность… Ну и так далее. И, соответственно, был сделан вывод о том, что нужно идти ва-банк. То есть – пусть сильнее грянет буря!



Это же мы не знаем, что будет, скажем, в воскресенье. А кукловоды из финансовых глобалистов отлично могут знать, что отряды мусульманских фундаменталистов должны через несколько дней начать марш из Афганистана на север. Или Израиль сбросит на Иран атомную бомбу (ну, тут я, скорее всего, переборщил). Впрочем, это все примеры гипотетических событий, которые должны показать, что элита "Западного" проекта имеет возможность строить довольно сложные конструкции, сумели же они заставить Меркель сделать крайне рискованное заявление об отравлении Навального.



Так что, весьма, возможно, нам следует ждать каких-то серьезных негативных сюрпризов, уже в самые ближайшие дни. И, тем не менее, я считаю, что либералы сделали серьезный фальстарт, собственно, это все уже понимают. Вообще, атмосфера сгущалась все последние недели, так что и эта история не стала чем-то неожиданным.



К слову, становится понятной и логика Путина. Если он понимает, что внутренняя ситуация у элиты "Западного" проекта требует от нее резких действий, то правильно этих действий ждать. Поскольку резкие шаги в рамках концепции "все или ничего" обычно демонстрируют слабость агрессивной стороны и легко опровергаются встречным ударом, часто даже и не очень сильным.



Именно по этой причине я думаю, что у либералов есть какая-то очень сильная слабина. Которая требует от них получить результат в очень короткое время. А это, скорее всего, невозможно, что видно по Белоруссии – додавить ситуацию по образцу 2014 года на Украине не удалось. Ну и еще очень интересно: объяснили ли организаторам и спонсорам, что у них есть время только (условно) до 3 ноября? То есть, мол, если не дожмете ситуацию, то пеняйте на себя, никто вас больше защищать не будет. Очень похожи действия либеральной тусовки последних дней на истерику после получения такой негативной для них информации.



Собственно, на этом я краткий анализ ситуации заканчиваю. Возможно, через несколько дней (в понедельник?) я к ней вернусь. Пока же можно только констатировать, что ощущение роста напряженности, о котором я писал уже несколько месяцев, оказалось вполне адекватным. Жизнь наша становится все веселее и веселее.