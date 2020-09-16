Травят не по паспорту, а по этносу. Николай Патрушев предупредил коллег по ШОС об угрозах с Запада

06:07 17.09.2020

Павел Тарасенко, "Коммерсант", 15 сентября 2020



Под предлогом оказания странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) помощи в эпидемиологической сфере американские специалисты занимаются "сбором биологических данных", которые затем могут быть использованы для "создания биологического оружия, способного избирательно поражать отдельные этнические группы". Об этом заявил во вторник, выступая по видеосвязи перед коллегами по ШОС, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Прозвучали и более традиционные претензии к Вашингтону - неуважение международного права и попытки "расшатать основы глобальной стабильности". При этом сама ШОС, к удовольствию остальных участников заседания, удостоилась звания "проводника справедливой модели мироустройства".



Перед встречей секретари Советов безопасности стран ШОС (помимо России это Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан) не смогли обменяться традиционными рукопожатиями и переброситься парой слов тет-а-тет. В отличие от состоявшихся на прошлой неделе в Москве переговоров министров иностранных дел стран ШОС (см. "Ъ" от 11 сентября), эта встреча проходила в онлайн-формате.

Пусть и виртуально, но хозяином выступил Николай Патрушев - Россия сейчас председательствует в ШОС и завершает намеченную программу мероприятий, кульминацией которой станет ноябрьский саммит (он тоже пройдет в видеоформате). Задавая тон беседе, секретарь Совбеза РФ сразу сказал о главном: "Наиболее острой проблемой, конечно, является продолжающаяся пандемия COVID-19. Стремительное распространение коронавируса за считанные дни изменило привычный уклад жизни практически во всем мире.

Проверку на прочность проходят глобальная политическая и экономическая системы, а также международные институты. Непростым моментом пандемия стала и для наших стран". Вместе с тем, констатировал господин Патрушев, "уже сейчас можно с уверенностью говорить, что все государства ШОС достойно проходят этот трудный период". "Хорошо показывает себя и сама организация",- добавил он.

А вот для стран Запада у Николая Патрушева была припасена жесткая критика. Так, он выразил тревогу в связи с "предпринимаемыми рядом государств попытками постепенного демонтажа признанной международной и региональной архитектуры".



"Далеко не все игроки смогли адекватно, по-деловому отреагировать на кризис, вызванный пандемией. Делаются попытки голословно возложить вину на другие государства, вмешаться в их внутренние дела, подорвать авторитет признанных наднациональных институтов - таких, как Всемирная организация здравоохранения",- конкретизировал выступающий свои претензии.

Обращаясь к коллегам, Николай Патрушев сказал: "Вам хорошо известно, кто проводит подобную политику, расшатывающую основы глобальной стабильности". После чего все-таки уточнил для тех, кто мог и не догадаться (хотя такие среди представителей "восьмерки" членов ШОС вряд ли были). "Приходится констатировать, что даже в условиях пандемии и в преддверии ноябрьских (президентских.- "Ъ") выборов в США американцы и их союзники не прекращают попыток навязать свое видение будущего мирового порядка, основанного на неких только им одним известных "правилах". Нарастает конфронтация, недобросовестная конкуренция, усиливается политическое давление, вводятся экономические санкции против стран, проводящих независимый внешнеполитический курс",- перечислил Николай Патрушев то, что российские чиновники и дипломаты перечисляют при каждом удобном случае.



Отдельно он остановился на "ухудшении ситуации в сфере стратегической стабильности, включая последовательные действия США по слому регулирующей ее нормативно-правовой базы". Беспокойство вызывает, в частности, "стремление американцев развернуть перспективные ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе" - в результате таких шагов, по мнению господина Патрушева, "человечество снова может оказаться на пороге неконтролируемой гонки вооружений". О том, что гонка лишь с одним бегуном состояться не может, он предпочел не упоминать: как ранее не раз отмечали власти РФ, сами они не хотят втягиваться в гонку вооружений, однако не могут не реагировать на наращивание военной мощи США и НАТО.

Коварство Вашингтона проявляется, по мнению Николая Патрушева, и в заявлениях о готовности оказывать странам ШОС помощь в эпидемиологической сфере.



Напомним, что Москва ранее не раз критиковала деятельность американских биолабораторий за пределами США. Особенно часто в этой связи вспоминают американо-грузинский Центр общественного здравоохранения имени сенатора Ричарда Лугара: по мнению МИД РФ, там могут вестись исследования возбудителей опасных заболеваний с целью их дальнейшего возможного применения в военных целях. В Госдепартаменте США называли такие сообщения ложью.



Между тем Николай Патрушев уверен: предлагая помощь странам на пространстве ШОС, американцы на самом деле "активно изучают устойчивость систем здравоохранения к инфекционным болезням, средствам их лечения и профилактики". По данным "Ъ", секретарь Совбеза добавил, что "получаемые штаммы возбудителей местных инфекций могут быть использованы для создания биологического оружия, способного избирательно поражать отдельные этнические группы".



Как ранее пояснял "Ъ" профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Ратгерского университета (США) Константин Северинов, "чисто теоретически" можно разработать генетическое оружие, которое бы специфически действовало на людей "с узко определенным набором вариантов генов".

При этом генетик добавлял, что действовать оно будет в отношении далеко не всех - россияне, например, не находятся в зоне риска: "По Среднерусской возвышенности и Сибири столько людей прокатилось, и все они оставили след в виде вклада в наши гены. Поэтому понятия "геном русского человека", а тем более "геном россиянина", не существует. Ваш сосед по лестничной площадке может генетически отстоять от вас дальше, чем какой-нибудь Джон Смит из Нью-Йорка".



Так или иначе, власти РФ уверены: на фоне нарастающей глобальной и региональной нестабильности, которую провоцирует Запад, именно ШОС предстоит играть конструктивную роль. По словам Николая Патрушева, организация является "примером устойчивости к вызовам и угрозам современности, проводником справедливой многополярной модели мироустройства, которая опирается на коллективные решения, центральную роль ООН и международное право".



Эту же мысль выразил на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин, выступивший по видеосвязи перед главами МИДов стран организации. В доказательство своего тезиса он привел факт о том, что все больше стран и международных структур проявляют интерес к совместной работе с ШОС. "Мы с вами получили 16 заявок на вступление в нашу организацию в качестве государств-членов, получение статуса наблюдателя или партнера по диалогу. Это подтверждение того, каким авторитетом пользуется наша организация в мире",- сказал тогда президент. Ни главы МИДов, ни секретари Совбезов с таким видением роли ШОС на мировой арене спорить не стали.