ВТО встала на сторону Китая в споре с США, - "НГ"

06:26 17.09.2020

Членство во Всемирной торговой организации не принесло пользы России



Ольга Соловьева

16.09.2020



Многие политики требуют реформирования Всемирной торговой организации.

Всемирная торговая организация (ВТО) признала, что США нарушили правила мировой торговли, введя многомиллиардные тарифы в ходе торговой войны с Китаем. На это решение ВТО Вашингтон ответил резкой критикой. Президент США Дональд Трамп снова призвал к реформированию этой торговой организации, поскольку она более не выполняет свои функции. И такого мнения начинают придерживаться все большее число западных политиков. Ожидавшегося эффекта от присоединения к ВТО не получила и Россия, которая много лет добивалась членства в этой организации.

Третейская группа ВТО, в частности, признала противоречащим правилам коммерции повышение Штатами в 2018 и 2019 годах пошлин на китайские товары. Свое решение арбитры опубликовали во вторник на сайте ВТО. Уточняется, что "оспариваемые (Китаем. – "НГ") меры не соответствуют" ряду статей Генерального соглашения по тарифам и торговле от 1994 года. В свою очередь, по словам арбитров, "США не смогли продемонстрировать, что эти меры являются оправданными". Согласно вердикту организации, США теперь необходимо "привести свои действия в соответствие со своими обязательствами". В связи с решением ВТО китайская сторона выразила надежду, что Вашингтон будет соблюдать постановление ВТО. Минкоммерции КНР подтвердило, что Поднебесная "согласна с объективным и справедливым решением экспертной группы".



Напомним, Китай еще в 2018 году направил в ВТО просьбу о проведении консультаций с США в связи с введенными этой страной дополнительными пошлинами на китайские товары. В июне 2018 года пошлины на ряд импортируемых США из Китая товаров были повышены на 25%. В сентябре того же года еще ряд товаров был обложен дополнительными пошлинами в 10% (в 2019 году они были повышены до 25%). Спор не удалось решить путем консультаций, поэтому в январе 2019 года в ВТО была учреждена третейская группа. Согласно правилам организации, доклад арбитров должен быть утвержден в течение 60 дней органом ВТО по разрешению споров, если одна из сторон или обе не решат подать апелляцию.



Администрация Дональда Трампа напирала на то, что тарифы, введенные два года назад на китайские товары на сумму свыше 200 млрд долл., были оправданы тем, что Китай якобы вынуждал американские компании передавать технологии и интеллектуальную собственность КНР как условие доступа на китайские рынки.



В Белом доме теперь заявили, что намерены принять ответные меры в отношении ВТО. С таким заявлением, в частности, выступил президент США Дональд Трамп, комментируя решение третейской группы ВТО. "Нам придется делать что-то с ВТО, так как она позволяет Китаю выходить сухим из воды", – сказал американский лидер. "Мы рассмотрим это (решение ВТО. – "НГ")", – пообещал Трамп. При этом он подчеркнул, что критически относится к данной организации. "Но я не большой поклонник ВТО, могу это сразу сказать", – отметил Трамп.



"Соединенным Штатам нужно позволить защищать себя от несправедливых торговых практик, и администрация Трампа не позволит КНР использовать ВТО, чтобы злоупотреблять в своих интересах американскими рабочими, бизнесменами, фермерами и владельцами животноводческих хозяйств", – заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.



В целом отношение Дональда Трампа к ВТО нельзя назвать простым. Президент США ранее охарактеризовал ВТО как "ужасную" и предвзято настроенную организацию, угрожая выйти из нее. И он, похоже, не единственный, кто так считает. Сенатор Джош Хоули заявлял, что США должны выйти из организации и возглавить усилия по прекращению ее деятельности.



Вашингтон также выступает за реформирование организации. По мнению того же Трампа, развивающимся странам сегодня ВТО предоставляет слишком много преференций, хотя эти государства и так располагают достаточными доходами. Не только в США видят необходимость в модернизации ВТО. Так, еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем признает, что организация переживает глубокий кризис. "ВТО серьезно нуждается в реформе. Я не думаю, что она вот-вот рухнет, но если ничего не произойдет в ближайшие годы, она будет все более и более ослабевать и станет нерелевантной", – говорила она. По словам Мальмстрем, работу ВТО нужно организовать так, "чтобы страны-члены делали то, что они обещают сделать". По ее словам, необходима "основательная и радикальная реформа" ВТО, чтобы эта организация оставалась значимой для мировой торговли.



Действительно, решения Всемирной торговой организации далеко не всегда оказываются обязательными к исполнению. К примеру, в июле этого года третейская группа ВТО вынесла решение по спору об антидемпинговых мерах, которые применяет Евросоюз в отношении России. Арбитраж Всемирной торговой организации счел, что эти меры нарушают ее правила. В частности, Евросоюз налагает на поставки из России повышенную пошлину, потому что российские компании якобы несут меньшие затраты на энергию и топливо. При этом он не учитывает издержки российских предприятий на приобретение сырья. Третейская группа рекомендовала ЕС привести свое внутреннее законодательство в соответствие с требованиями антидемпингового соглашения ВТО.



Однако, несмотря на то что ВТО, по сути, встала на защиту РФ, ЕС позднее фактически заблокировал решение организации. Так, в конце августа Евросоюз подал апелляцию на решение третейской группы ВТО по антидемпинговым мерам в отношении России. Однако апелляционный орган ВТО не работает с декабря 2019 года, так как США ранее заблокировали назначение новых арбитров. В ведомстве Максима Решетникова тогда посчитали, что тем самым ЕС подал жалобу "в пустоту", чтобы заблокировать утверждение доклада третейской группы и не выполнять невыгодное ему решение.



Напомним, Россия вступила в ВТО восемь лет назад, однако ей сложно похвастаться сколько-нибудь значимыми результатами. И РФ не единственный такой пример. Киргизия вступила в торговую организацию в далеком 1998 году. И как следовало из статистики, это не принесло стране существенного торгового бума. Так, с 1998 по 2005 год объем экспорта вырос незначительно – с 513,6 млн до 672 млн долл., причем доля в нем экспорта в страны СНГ возросла с 35,4% в 2001 году до 45% в 2005-м. С 1998 по 2005 год объем прямых иностранных инвестиций (без учета оттока) увеличился с 136 млн до 210 млн долл. Мало того, в результате вступления в ВТО поток недорогих товаров зарубежного производства вытеснил с внутреннего рынка многие отечественные товары сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности. Киргизские предприятия оказались неконкурентоспособными, а особенно сильно пострадало сельское хозяйство.



ВТО сейчас не может адекватно, а главное – своевременно регулировать торговые отношения своих членов, считает эксперт "БКС Брокер" Альберт Короев. "Политически мотивированные решения, санкции, прочие инициативы отдельных стран – это та практика, которую мы наблюдаем последние годы", – замечает он.