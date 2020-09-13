Sina (Китай): из-за внезапного появления русских С-500 американские ядерные бомбы устарели?

06:33 17.09.2020

Лидерство России в разработках систем ПВО очевидно для всех. Еще бы, ведь у нее есть передовое оружие, против которого Америка бессильна, пишет пользователь "Сины". И это оружие – ЗРК С-500, которое также может уничтожать разведывательные спутники. И это, подчеркивает автор, для США настоящая катастрофа.

Sina (Китай): из-за внезапного появления С-500 американские ядерные бомбы устарели? Россия: С-500 может даже поражать разведывательные спутники



Впоследнее время отношения между Соединенными Штатами и Россией очень напряженные. Американские стратегические бомбардировщики B-52H уже неоднократно летали вокруг территории России и даже проводили совместные со странами НАТО учения стратегического сопровождения над Европой. Кроме того, США проводили имитацию ядерного удара по территории России. Даже во время холодной войны Соединенные Штаты и Советский Союз редко открыто размахивали друг перед другом "ядерными дубинками", и нынешние действия Америки посылают миру очень опасный сигнал. Фактически для нее всестороннее ядерное сдерживание - не лучшее решение. И у США, и у России есть запасы ядерных бомб, которых будет достаточно для уничтожения многих крупных городов друг друга. Но в то же время ни одна из сторон не имеет абсолютной уверенности в том, что она способно перехватить ядерное оружие противника. Россия тоже это прекрасно осознает, и потому, сталкиваясь с провокациями США, она не собирается идти на уступки. Недавно на выставке военной техники она продемонстрировала передовое оружие, которое, по ее словам, делает все находящиеся на вооружении США ядерные бомбы устаревшими.



Это оружие - система ПВО С-500. По сравнению со старой системой противовоздушной обороны США "Пэтриот", обновление систем ПВО российской армии произошло очень быстро: за десять лет все российские ракетные системы С-300 были по большей части заменены на системы С-400. Сейчас С-400 можно назвать самой эффективной системой ПВО. Кроме того, она способна реагировать на истребители, которые находятся в трех воздушных пространствах: низком, среднем и высоком. В непосредственной близости от пусковой установки можно разместить зенитную самоходную установку, оснащенную ракетами и артиллерийскими снарядами, что препятствует проникновению американских истребителей. В таких условиях американские военные фактически уже отказались от использования истребителей для борьбы с российскими С-400. В военное время американские военные рассчитывают "покрыть" С-400 баллистическими ракетами средней дальности или гиперзвуковыми ракетами, чтобы не дать ЗРК массово уничтожить тактические самолеты. Лидерство России в разработках систем ПВО очевидно для всех. Турция, страна-член НАТО, пожертвовала отношениями с США и купила российские С-400, за что была исключена Америкой из глобальной цепи поставок истребителей F-35.



В систему С-500, созданную на базе комплекса С-400, внесено немало изменений. Прежде всего, значительно улучшена высота стрельбы, которая теперь вдвое больше, чем у американской системы THAAD, и она теперь способна перехватывать действительно высокоскоростные цели, находящиеся на большой высоте. Как сообщается, система С-500 уже несколько раз успешно перехватывала метеориты, оказавшиеся на земной орбите, и она обладает достаточно хорошей частотой попаданий и уроном. Если этот комплекс способен противодействовать метеоритам, то он однозначно может спокойно перехватывать баллистические ракеты, выпущенные Соединенными Штатами. По крайней мере, ракеты LGM-30G Минитмен-3 не имеют шансов преодолеть эту систему ПВО. В то же время дальность действия системы С-500 примерно на 100 километров больше, чем у ее предшественницы С-400. Она может легко перехватывать гиперзвуковое оружие и большинство летающих целей в пределах атмосферы. В дополнение к этим установленным задачам по перехвату ракет Россия также заявила, что этот ЗРК может быть использован для поражения разведывательных спутников, расположенных на земной орбите, с чем не в состоянии справиться ракеты, которые в настоящее время находятся на вооружении США.



На современном поле боя поражение разведывательных спутников противника является довольно важной боевой задачей сил противовоздушной обороны. Возьмем, к примеру, армию США: все боевые платформы, такие как основные боевые танки, беспилотные летательные аппараты и артиллерийские системы, нуждаются в помощи спутников. Артиллерии необходимо запускать боеприпасы с GPS-наведением, чтобы увеличить свой процент попадания в цель. В то же время внутренняя связь в армии в значительной степени зависит от спутников связи, находящихся над полем боя. В этих обстоятельствах, если уничтожить спутники противника, ему будет очень сложно использовать передовое вооружение и технику. Если американские военные потеряют поддержку спутников, они таким образом лишатся атакующей способности, и им останется лишь обороняться. Для России, чья военная мощь обычно намного меньше американской, это тоже считается сокрушительным ударом. Сейчас в американской армии больше не заставляют изучать традиционные карты и работать с компасом и обучают солдат искать цели с помощью электронных карт. По сравнению с вооруженными силами США, которые в значительной степени полагаются на спутники, российские вооруженные силы, имеющие низкую степень информатизации, могут лучше адаптироваться к операциям без использования спутников.



Можно сказать, что система С-500 вновь дала России "асимметричное" военное преимущество. У США действительно есть собственное противоспутниковое оружие, но оно слишком дорогое в производстве, а готовой техники, находящейся на вооружении, у них меньше. При этом кроме России противоспутниковое оружие есть лишь у немногих стран. Российские военные недавно заявили, что система С-500 уже перешла на стадию принятия на вооружение, и в ближайшем будущем ею будут официально оснащены российские подразделения ПВО в Москве, а также и европейские передовые части. Согласно российским темпам развертывания, приблизительно к 2025 году в России будут сформированы 2-3 бригады ПВО, полностью оснащенные системами С-500. Можно предвидеть, что в будущем Россия, возможно, будет по низкой цене продавать списанные системы С-400 на международный рынок, и весьма вероятно, что они будут куплены Ираном и другими странами, что не только поможет российской армии распределить военные расходы, но и усилит военное давление на НАТО.



Оригинал публикации: S-500横空出世，美军核弹将全部失效？俄：还可以打侦察卫星Опубликовано 13/09/2020