Twitter опасается восстания... в США, - Der Spiegel

06:48 17.09.2020

14 сентября 2020 г.

Патрик Бойт | Der Spiegel



"Социальные сети, от Twitter до Facebook, готовятся к экстремальным сценариям в связи с выборами в США. Они знают: следить лишь за вмешательством из-за границы недостаточно", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.



Новые правила Twitter звучат так, будто в ноябре ситуация в США может вполне стать похожей на гражданскую войну, особенно в случае победы на выборах Джо Байдена, - отмечает журналист Патрик Бойт. - С этой недели твиты, в которых кто-либо будет "призывать к противозаконным действиям с целью воспрепятствования мирному переходу власти", будут удаляться или маркироваться особой пометкой (что также ограничит их охват аудитории). Об этом компания сообщила в прошлый четверг. То же самое будет касаться твитов кандидатов, которые объявят о своей победе на выборах до того, как будут подтверждены официальные итоги, а также непроверенных утверждений о фальсификации результатов голосования".



"Для демократии, в которой поражения на выборах должны быть естественными, это заметно мрачные формулировки. Но, вероятно, в конечном итоге они являются реакцией на сценарии, которые проигрываются в США на протяжении недель и месяцев: что произойдет, если в день выборов соцсети будут охвачены слухами, ложной информацией или вовсе призывами к насилию? Насколько велика опасность того, что затем они перейдут на улицы? Что могут сделать Twitter, Facebook, YouTube и другие соцсети для предотвращения такого сценария?".



Пожалуй, главное отличие 2016 и 2020 годов состоит в том, что "четыре года назад повлиять на президентские выборы и углубить общественный раскол пытались различные российские действующие лица - путем хакерских атак на сотрудников избирательных кампаний и инфраструктуру, а также с помощью описанных в докладе Роберта Мюллера кампаний в соцсетях".



"Попытки хакерских атак, а также дезинформационные сети есть и в 2020 году. (...) Однако в 2020 году беспокойство у соцсетей вызывают прежде всего граждане США, - указывает издание. - Основатель Facebook Марк Цукерберг написал на прошлой неделе: "Мы наблюдаем все больше попыток подорвать легитимность наших выборов внутри собственной страны".



"Он также пообещал усиленно противодействовать "группировкам и конспирологическим сетям наподобие QAnon", которые могут быть использованы после выборов для осуществления насилия и организации гражданских волнений".



"Twitter в свою очередь заблокировал в четверг аккаунты организации Oath Keepers и ее основателя Стюарта Родес. Недавно правоэкстремистская группировка объявила "открытую войну марксистским повстанцам на день выборов", - говорится в статье.



"(...) От онлайн-призывов и взаимодействия с их содержанием далеко до "открытой войны", - резюмирует Der Spiegel. - Если ситуация действительно обострится, вероятно, будет сложно или вовсе невозможно объяснить это отдельными сообщениями в сети или в целом интернетом. Но как бы соцсети ни гордились своей ролью во время восстаний "арабской весны", ассоциироваться с восстаниями в собственной стране они, очевидно, не хотят".



Источник: Der Spiegel