 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 17.09.2020
07:20  Скончался главный имам-хатиб Ташкентской области Хайрулла Турматов
07:17  Старуху Меркель немного жаль, - Д.Седов
07:13  Чиновника КырПарламента мырку Молдошева, побившего милиционера, суд признал виновным и тут же амнистировал
07:01  Бюджетников туркменского Дашогуза принудительно отправляют на сбор недозревшего хлопка
06:51  Объявил об отставке Саррадж - правитель Триполитании (запад экс-Ливии)
06:48  Twitter опасается восстания... в США, - Der Spiegel
06:33  Sina (Китай): из-за внезапного появления русских С-500 американские ядерные бомбы устарели?

06:26  ВТО встала на сторону Китая в споре с США, - "НГ"
06:07  Травят не по паспорту, а по этносу. Николай Патрушев предупредил коллег по ШОС об угрозах с Запада
00:39  Наступает кульминация. Западная элитка рвется в бой, - М.Хазин
00:33  В Китае найдены кости неизвестного вида мелких норных динозавриков
00:30  Индия и Китай продолжают "кашмирить" друг друга, - С.Строкань
00:29  Россия начала "утюжить" сирийских моджахедов "Искандерами-М"
00:24  Хуана Гуайдовская, или Главари беломайдана снимают маски, - А.Цуканова
00:00  Коронавирус: более 5 млн больных в Индии, Франция закрывает десятки школ, ВОЗ предрекает катастрофу, - ВВС
Среда, 16.09.2020
20:19  В Узбекистане упрощен порядок получения гражданства этой страны
20:12  В пожарах на Западе США сгорело уже "несколько небольших городков" и погибло 36 человек
18:21  Барбадос сверг власть Британской королевы бабы Лизы. Там есть своя Моттля
16:09  "Системообразующие, но не платежеспособные". МВФ рекомендовал Таджикистану ликвидировать два проблемных банка - Точиксодиротбанк и Агроинвестбанк
15:56  У Казахстана новый Главсанврач - Ерлан Киясов. Предыдущий продержалась полгода
15:03  Жестокое убийство в Дубае. Кыргызстанец перерезал горло своему начальнику
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Twitter опасается восстания... в США, - Der Spiegel
06:48 17.09.2020

14 сентября 2020 г.
Патрик Бойт | Der Spiegel

"Социальные сети, от Twitter до Facebook, готовятся к экстремальным сценариям в связи с выборами в США. Они знают: следить лишь за вмешательством из-за границы недостаточно", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Новые правила Twitter звучат так, будто в ноябре ситуация в США может вполне стать похожей на гражданскую войну, особенно в случае победы на выборах Джо Байдена, - отмечает журналист Патрик Бойт. - С этой недели твиты, в которых кто-либо будет "призывать к противозаконным действиям с целью воспрепятствования мирному переходу власти", будут удаляться или маркироваться особой пометкой (что также ограничит их охват аудитории). Об этом компания сообщила в прошлый четверг. То же самое будет касаться твитов кандидатов, которые объявят о своей победе на выборах до того, как будут подтверждены официальные итоги, а также непроверенных утверждений о фальсификации результатов голосования".

"Для демократии, в которой поражения на выборах должны быть естественными, это заметно мрачные формулировки. Но, вероятно, в конечном итоге они являются реакцией на сценарии, которые проигрываются в США на протяжении недель и месяцев: что произойдет, если в день выборов соцсети будут охвачены слухами, ложной информацией или вовсе призывами к насилию? Насколько велика опасность того, что затем они перейдут на улицы? Что могут сделать Twitter, Facebook, YouTube и другие соцсети для предотвращения такого сценария?".

Пожалуй, главное отличие 2016 и 2020 годов состоит в том, что "четыре года назад повлиять на президентские выборы и углубить общественный раскол пытались различные российские действующие лица - путем хакерских атак на сотрудников избирательных кампаний и инфраструктуру, а также с помощью описанных в докладе Роберта Мюллера кампаний в соцсетях".

"Попытки хакерских атак, а также дезинформационные сети есть и в 2020 году. (...) Однако в 2020 году беспокойство у соцсетей вызывают прежде всего граждане США, - указывает издание. - Основатель Facebook Марк Цукерберг написал на прошлой неделе: "Мы наблюдаем все больше попыток подорвать легитимность наших выборов внутри собственной страны".

"Он также пообещал усиленно противодействовать "группировкам и конспирологическим сетям наподобие QAnon", которые могут быть использованы после выборов для осуществления насилия и организации гражданских волнений".

"Twitter в свою очередь заблокировал в четверг аккаунты организации Oath Keepers и ее основателя Стюарта Родес. Недавно правоэкстремистская группировка объявила "открытую войну марксистским повстанцам на день выборов", - говорится в статье.

"(...) От онлайн-призывов и взаимодействия с их содержанием далеко до "открытой войны", - резюмирует Der Spiegel. - Если ситуация действительно обострится, вероятно, будет сложно или вовсе невозможно объяснить это отдельными сообщениями в сети или в целом интернетом. Но как бы соцсети ни гордились своей ролью во время восстаний "арабской весны", ассоциироваться с восстаниями в собственной стране они, очевидно, не хотят".

Источник: Der Spiegel

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600314480
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- За 8 месяцев 2020 года по Карте индустриализации создано 4,3 тыс. новых рабочих мест - МИИР РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2020 года №559
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года №576
- Трудности перевода: что стоит за назначением Келимбетова и Жумангарина?
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-августе 2020г. составил 97,1%
- Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев принял участие в пятнадцатой встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
- Кадровые перестановки
- Постановление ЦИК РК от 11 сентября 2020 года №21/323
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  