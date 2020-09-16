Объявил об отставке Саррадж - правитель Триполитании (запад экс-Ливии)

06:51 17.09.2020

Файез Саррадж объявил об уходе в отставку с поста главы ПНС Ливии



Глава Правительства национального согласия (ПНС) и Президентского совета Ливии Файез Саррадж официально объявил о своем "искреннем желании" уйти в отставку до конца октября и передать свои полномочия "новой исполнительной власти". Его выступление транслировал в прямой эфире телеканал "Аль-Джазира".



"Призываю Комитет по диалогу сыграть свою роль в формировании исполнительной власти для обеспечения мирной передачи власти",- сказал он. Он приветствовал начавшиеся в первых числах сентября политические консультации между представителями ливийских политических сил в Марокко и Швейцарии.



Файез Саррадж занимает пост главы ПНС, базирующегося в Триполи, с 31 марта 2016 года. О его намерениях уйти в отставку стало известно во вторник.



21 августа Файез Саррадж объявил о приостановке всех военных операций на территории Ливии. Кроме того, он поддержал проведения президентских и парламентских выборов в марте следующего года на основе конституции, которая будет согласована всеми ливийцами. Одновременно с аналогичным заявлением выступил и спикер базирующейся на востоке Ливии Палаты представителей Агила Салех, который еще весной предложил каждому из трех регионов Ливии (Триполитания, Киренаика и Феццан) выбрать своих представителей в Президентский совет и начать процесс политических реформ. Теперь его идеи стали обретать реальное воплощение. Обсуждение структуры нового Президентского совета состоялось в начале месяца в Марокко и Швейцарии. Планируется, что эти переговоры будут продолжены в ближайшее время. На прошлой неделе на фоне народных волнений также ушло в отставку правительство на востоке Ливии.



В среду вечером стало известно об очередном раунде консультаций в Анкаре по Ливии между Россией и Турцией. "Мы можем сказать, что мы приблизились к соглашению о параметрах прекращения огня в Ливии",- сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Речь идет о практической реализации заявлений Файеза Сарраджа и Агилы Салеха. Самый проблематичный вопрос - это судьба города Сирт.



Подробнее о развитии ситуации в Ливии читайте в публикации "Ъ" "Процесс пошел, и власть ушла".



Марианна Беленькая