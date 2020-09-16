Бюджетников туркменского Дашогуза принудительно отправляют на сбор недозревшего хлопка

07:01 17.09.2020

Работников организаций Дашогуза отправляют на сбор недозревшего хлопка

Редакция

16 сентября 2020



Работников всех организаций Дашогузского велаята отправляют на сбор хлопка несмотря на низкий урожай и нераскрывшееся коробочки, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



В отличии от Лебапского велаята, на страду также отправляют работников медучреждений – санитарок, водителей и работников хозчасти.



Ежедневно в 6 часов утра автобусы с горожанами отъезжают в сельскохозяйственные объединения и возвращаются поздно вечером. Несмотря на малое количество раскрывшихся коробочек хлопка установлена дневная норма в 30 килограммов, которую никто не может выполнить.



Хлопкопроизводители не хотят пускать на арендуемые земли помощников, которых они не звали, и из-за этого ругаются с руководителями сельскохозяйственных объединений. Но последние уговорами или угрозами заставляют сельчан принять "помощь от города".



– Хлопка немного, нам самим вполне по силам его собрать. Зачем я буду платить чужим людям из своего дохода, – возмутился арендатор объединения им. Худука Мурадова этрапа Героглы.



Напомним, что Гурбангулы Бердымухамедову лично определяет даты начала сева озимых зерновых и сбора урожая хлопка. В этом году президент страны дал указание начать уборку хлопка в Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском велаятах – 9 сентября, а в Дашогузском велаяте – 16 сентября.