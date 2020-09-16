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Бюджетников туркменского Дашогуза принудительно отправляют на сбор недозревшего хлопка
07:01 17.09.2020

Работников организаций Дашогуза отправляют на сбор недозревшего хлопка
Редакция
16 сентября 2020

Работников всех организаций Дашогузского велаята отправляют на сбор хлопка несмотря на низкий урожай и нераскрывшееся коробочки, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".

В отличии от Лебапского велаята, на страду также отправляют работников медучреждений – санитарок, водителей и работников хозчасти.

Ежедневно в 6 часов утра автобусы с горожанами отъезжают в сельскохозяйственные объединения и возвращаются поздно вечером. Несмотря на малое количество раскрывшихся коробочек хлопка установлена дневная норма в 30 килограммов, которую никто не может выполнить.

Хлопкопроизводители не хотят пускать на арендуемые земли помощников, которых они не звали, и из-за этого ругаются с руководителями сельскохозяйственных объединений. Но последние уговорами или угрозами заставляют сельчан принять "помощь от города".

– Хлопка немного, нам самим вполне по силам его собрать. Зачем я буду платить чужим людям из своего дохода, – возмутился арендатор объединения им. Худука Мурадова этрапа Героглы.

Напомним, что Гурбангулы Бердымухамедову лично определяет даты начала сева озимых зерновых и сбора урожая хлопка. В этом году президент страны дал указание начать уборку хлопка в Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском велаятах – 9 сентября, а в Дашогузском велаяте – 16 сентября.

Источник - hronikatm.com
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