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Чиновника КырПарламента мырку Молдошева, побившего милиционера, суд признал виновным и тут же амнистировал
07:13 17.09.2020

16 сентября 2020, Бишкек - Аида ДЖУМАШОВА

Экс-заведующего отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Эрнеста Молдошева, побившего милиционера, признали виновным. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что при этом судья Свердловского районного суда Жыпара Сабырова, применив амнистию, освободила бывшего чиновника от наказания.

"Эрнест Молдошев признан виновным по статье "Угроза или насилие в отношении представителя власти". Его приговорили к трем годам лишения свободы со штрафом в 10 тысяч сомов. После применения амнистии обвиняемого освободили от наказания. Не согласившись с таким мягким приговором, пострадавший милиционер обжаловал это решение в Бишкекском городском суде", - сообщили редакции.

Напомним, Эрнест Молдошев обвинялся в избиении милиционера. В ночь с 24 на 25 марта сотрудник ЖК в нетрезвом состоянии выехал на своем авто Toyota Land Cruiser в город. Когда его остановили милиционеры, чиновник не подчинился их требованиям и уехал. Его все же задержали, бывший чиновник стал требовать, чтобы его отпустили, а затем напал на милиционера.

Эрнест Молдошев - сын экс-главы Погранслужбы генерал-майора Замира Молдошева.

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600315980
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