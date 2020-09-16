Старуху Меркель немного жаль, - Д.Седов

07:17 17.09.2020

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 16.09.2020



Ангелу Меркель немного жалко

А спецслужбы Запада остается поздравить с удачно проведенной операцией во имя зла и несправедливости



14 сентября пришла новость: специальные лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление Навального ядом из группы "Новичок". Образцы для анализов были переданы им специальной лабораторией бундесвера. В настоящее время такие же образцы просят предоставить им эксперты ОЗХО. Однако в ОЗХО хозяйничают американцы и англичане, поэтому там не найдут ничего другого. Российских специалистов не допускают к процессу проведения анализов даже в качестве наблюдателей.



Навальный, по сообщению немецких медиков, идет на поправку. Он отключен от аппаратуры и встает с постели, вышел из комы, помылся и побрился



Навальный, по сообщению немецких медиков, идет на поправку. Он отключен от аппаратуры и встает с постели. С определенными оговорками врачи полагают, что он может полностью восстановиться. И чем дальше разворачивается интрига, тем больше в ней неувязок. Западная сторона упорно не желает знакомить российских специалистов с формулой выявленного яда и технологией его выявления, бездоказательно утверждая, что это "Новичок". Ровно так же поступали англичане в деле Скрипалей.



Все это наводит на мысль о том, что и Скрипали, и Навальный были отравлены каким-то другим ядом, произведенным не в советских лабораториях. Необычность этого ОВ состоит в том, что он какой-то "несмертельный". Даже напротив, имеет функцию создания пропагандистского эффекта.



В случае со Скрипалями англичане закрыли всю объективную информацию, касавшуюся состояния жертв в клинике, а в Омске доктора купировали отравление Навального, не прибегая к специальным методикам. Естественно, российская сторона требует показать анализы. В ответ тишина. Более того, привлекаются все новые и новые лаборатории союзников, которые с легкостью "находят" в образцах тот же "Новичок". Это говорит лишь об одном: готовится объединенный фронт наступления на Москву.



Испытав на себе удары в грязной информационной войне и понеся немалые убытки, Россия уже не будет только обороняться. В Германии есть влиятельные политические силы, не доверяющие маневрам правительства в деле Навального. Представительница Левой партии во внешнеполитическом комитете бундестага Севим Дагделен (Sevim Dagdelen) потребовала, чтобы немецкое правительство передало российским специалистам результаты исследований специальной лаборатории бундесвера. "Выглядит абсурдным, с одной стороны, одобрение стремления России к сотрудничеству, а с другой – отказ в передаче материалов и угрозы введения новых санкций… Факты об отравлении Навального нужно выложить на стол", – заявила она.



Севим Дагделен



Севим Дагделен



Через год в Германии состоятся выборы в бундестаг, все политические силы готовятся к ним и Ангеле Меркель приходится учитывать это обстоятельство. Внутриполитическая дискуссия в Германии не настолько остра, чтобы внести изменения в позицию правительства по делу Навального, но тлеющие угли могут вспыхнуть в случае неблагоприятного поворота этой истории для Меркель.



И такой поворот может произойти. Да, мир никогда не узнает правды об анализах Навального, но есть данные, которые говорят о том, что отравление было запланировано и осуществлялось по плану влиятельных западных сил. И каким бы изощренным ни был этот план, в нем имеется ниточка, за которую нужно потянуть, чтобы клубок начал распутываться. В истории с Навальным эту ниточку зовут Мария Певчих.



Алексей Навальный и Мария Певчих



Алексей Навальный и Мария Певчих



Если анализы Навального Россия никогда не получит, то почему бы не попытаться поработать с "непричастной" Марией Певчих в плане предварительного дознания? Как со свидетелем хотя бы. Эта женщина, постоянно проживающая в Великобритании и являющаяся связной зарубежных центров с ФБК, может бросить свет на многие неизвестные стороны скандальной истории. Она стояла на канале финансирования ФБК и имела с Навальным особые связи, о которых никто из них предпочитал не распространяться. Имела ли она при этом связь с британской СИС? Отрицательно ответить на этот вопрос может лишь тот, кто верит, что СИС – благотворительная организация. Мария Певчих не занималась конкретной агитационной работой, и, казалось бы, ей ни к чему ехать с Навальным в пропагандистскую поездку по Сибири, но она почему-то поехала, а после отравления Навального мгновенно бежала в Германию.



Нужно ли СИС отравление Навального? Вопрос риторический. Спецслужбы США и Великобритании планомерно усиливают международное давление на Россию, в которой уже не видят глупенькую жертву "демократизации по-американски". Россию больше нельзя обмануть, следовательно, ее надо принуждать. Сегодня нужно принуждать к отказу от помощи Лукашенко и к сдаче позиций в белорусском вопросе. Скоро сонм "международных экспертов" обвинит российские власти в применении химического оружия против свободомыслящих граждан и начнется новая серия Мерлезонского балета с угрозами, запретами, санкциями и тому подобное. Будет сделан еще один шаг в изоляции России. Если, конечно, Россия не сдаст Западу Александра Лукашенко. Из истории с Навальным делают пропагандистскую дубинку не хуже дубинки с историей Скрипалей. Здесь все методы хороши, а отравление – лучший из них. Надо только глушить "неблагоприятный" информационный фон, чтобы люди знали единственный вариант событий – западный вариант.



Можно не сомневаться: как только Россия официально объявит исчезнувшую Марию Певчих в розыск, Москву тут же обвинят в конспирологических кознях. И накрепко спрячут девушку за высокими заборами специальных лондонских вилл. Хотя было бы проще устроить ей встречи со следователями в присутствии британских представителей (чтобы дикие русские над ней не надругались) и таким образом ее непричастность к отравлению была бы доказана самым естественным способом – ее собственными показаниями. Однако этого не будет. Есть риск, что в показаниях Певчих полезут наружу неувязки и нестыковки, а то и просто оговорки по Фрейду. Ее ведь на специальных разведывательных курсах не обучали; во всяком случае, о таком неизвестно. Поэтому не видать российским следователям ни анализов Алексея Навального, ни показаний Марии Певчих. Сценарием операции это не предусмотрено.



Ну а спецслужбы Запада остается поздравить с удачно проведенной операцией во имя зла и несправедливости. Только вот Ангелу Меркель жалко. Мамочка всех немцев, похоже, так не хотела. Заставили паханы из могущественной шайки, которая всерьез хочет управлять миром.