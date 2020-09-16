Скончался главный имам-хатиб Ташкентской области Хайрулла Турматов

07:20 17.09.2020

В возрасте 44 лет ушел из жизни главный имам-хатиб Ташкентской области Хайрулла Турматов.



Главный имам-хатиб Ташкентской области Хайрулла Турматов скончался в возрасте 44 лет, сообщила пресс-служба Управления мусульман Узбекистана. Причина смерти не уточняется.



Хайруллох Турматов родился в Ангрене 16 августа 1976 года. Окончил Ташкентский исламский институт (2001) и Ташкентский областной педагогический институт (2003). В разные годы работал имам-хатибом в мечетях "Четсув" (1994−2003), "Корабог" и одновременно главным имам-хатибом в Ангрене (2003−2014). С 2014 года занимал должность имам-хатиба мечети "Зангиота" и главного имам-хатиба Ташкентской области.



2 сентября он принимал участие в открытии святыни "Йик-ота" в Юкоричирчикском районе Ташкентской области.