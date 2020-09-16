Конец эпохи: какое будущее ждет нефтяную отрасль, - Ю.Иванов

11:15 17.09.2020 Конец эпохи: какое будущее ждет нефтяную отрасль

Эксперты прогнозируют неизбежное падение спроса на черное золото уже через 30 лет



Юрий Иванов



Международная нефтегазовая компания BP опубликовала ежегодный прогноз о состоянии мировой энергетической отрасли до 2050 года - Energy Outlook BP 2020. Эксперты компании сходятся на том, что к докризисному положению нефтяная отрасль либо вернется через несколько лет, либо не вернется уже никогда. Особенно если изменятся нормы права в части платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу или в массовом сознании людей произойдут сдвиги в сторону более экологичного потребления. BP просчитала три сценария, согласно которым будет развиваться энергетика: "Быстрый" (Rapid), "Нулевой" (Net Zero), "Текущий базовый" (Business-as-usual). Подробности и оценки экспертов - в материале "Известий".



Логично и последовательно



"Текущий базовый" сценарий предполагает развитие мировой энергетики по существующим тенденциям. В таком варианте энергопотребление вырастет на 25%, доля угля снизится на 20%, а рост возобновляемой энергетики составит те же 20%. Стоимость парниковых выбросов также увеличится, но не настолько, чтобы промышленные предприятия серьезно пересмотрели свою энергетическую инфраструктуру: до $30–50 за тонну. Объем выбросов изменится незначительно. Стоит отметить и небольшой прирост водородной и газовой энергетики. Большая часть транспорта останется бензиновой.



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Минус в том, что этот сценарий базируется исключительно на цифрах предыдущих лет, без учета быстроразвивающихся технологий и стартапов. Эксперты считают этот сценарий неблагоприятным для благосостояния людей и экологии.



Такой сценарий вероятен более остальных, по мнению Максима Худалова, руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА. "Если плата за выбросы подорожает, развитые страны будут сокращать потребление нефтепродуктов. Но это вряд ли применимо в ближайшее время к развивающимся: углеводороды пока дешевле и удобнее, чем ВИЭ. Вряд ли Индия и страны Африки откажутся от ископаемых энергоносителей". Эксперт также ставит под сомнение бурный рост водородных проектов: "Затраты на перестройку энергетической инфраструктуры - астрономические".



Настоящей причиной публикации этого отчета Максим Худалов называет политику: BP открыто заявила о поддержке зеленых трендов и, возможно, обозначил собственный курс развития.



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С Худаловым согласна Мария Белова, директор по исследованиям VYGON Consulting. "В августе компания BP представила новую зеленую стратегию, согласно которой снизит добычу нефти и газа на 40% к 2030 году. Странно было бы прогнозировать рост мирового спроса на нефть, объявив о такой стратегии развития. Так, вместо ежегодного анализа состояния энергетики опубликован глобальный прогноз по отрасли с более длинными и более разнообразными вариантами. Так, BP впервые заглянула в 2050 год и описала три сценария развития".



По мнению аналитика, спрос на нефть не упадет сильно в ближайшие годы: "Допускаем рост потребления выше уровня 2019 года после постпандемического восстановления экономик до 2025–2026 годов. Далее спрос снизится". Таким образом, истинное положение дел будет средним между "Базовым" и "Быстрым" сценариями.



Очень дорогие выбросы



"Быстрый" вариант предполагает корректировки с помощью политических мер, из-за чего вырастет стоимость парниковых выбросов. Общее число угольных выбросов снизится до 70%. Этот вариант развития событий - средний по показателям относительно двух других. "Быстрый" сценарий предполагает медленный рост ВВП и резкое снижение использование угля. Больше всего энергопотребления, согласно оценке BP, придется на транспорт. Наряду с традиционными "бензиновыми" средствами передвижения предполагается широкое развитие электрического и водородного транспорта.



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К такому варианту склоняется Михаил Аристакесян, руководитель аналитического управления ГК "ФИНАМ": "BP, на наш взгляд, правильно описала будущий тренд в энергетике. Сроки исполнения сценария более-менее оптимистичные и подлежат коррекции. Однако тренд очевиден: доля традиционной энергетики будет снижаться, а альтернативной - расти". Эксперт считает, что этот сценарий характерен не только для стран Запада: "Тот же Китай активно развивает альтернативную энергетику".



Пробуждение массовой сознательности



Согласно "Нулевому" сценарию, к политическим мерам добавится и влияние массового экологического сознания, которое стимулирует альтернативную энергетику, осознанное потребление и бережное отношение к природе на уровне стран и отдельных домохозяйств. Годовой объем выбросов снизится на 95%, до всего 2 гигатонн к 2050 году, а глобальный рост температуры не превысит 1,5 градуса по Цельсию. Потребление угля уменьшится на 70%, а объем возобновляемой энергетики приблизится к 60%. В промышленности широко будет использоваться водородная энергетика и энергия биомасс. В электроснабжении населения вырастет доля водорода и снизится - газа, а транспорт станет преимущественно электрическим.



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По мнению Екатерины Косаревой, управляющего партнера аналитического агентства WMT Consult, этот сценарий - крайне радужный и вызывает много вопросов. "Нулевой" вариант развития событий не учитывает множества факторов. Это и лобби нефтяников, приближенных к правительствам, которые так легко не сдадут позиций. И изменения в социальной жизни: речь идет о миллионах рабочих мест в нефтяной отрасли. Резкий переход транспорта на электричество и водород также сомнителен: люди слишком консервативны, чтобы менять привычки, а для автомобильной промышленности чревато огромными затратами на массовую реорганизацию производств. Снижение потребления угля также под вопросом: страны Азиатско-Тихоокеанского региона потребляют много энергии, и за зеленую они пока объективно не могут заплатить. Кроме того, на массовое применение зеленой энергетики нужны колоссальные средства. Производство, хранение, транспортировка, инфраструктура того же водорода - все сейчас находится в зачаточном развитии, в стадии исследований, и не все пилотные проекты, даже успешные, реально применимы к реальной жизни из-за дороговизны материалов, производства или обслуживания". Косарева отмечает, что сами эксперты BP называют варианты сценариями, но не прогнозами.



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Общие тенденции



Независимо от сценария спрос на электроэнергию будет расти: на 10% по "Быстрому" и "Нулевому" сценарию и на 25% - по "Базовому". Потребность при этом будет покрываться из разных источников. Это означает глобальный передел структуры энергетического рынка в пользу диверсификации. В мировой истории такое случится впервые: всегда существовал какой-то доминирующий энергоноситель. "Быстрый" и "Нулевой" сценарии отводят большую роль водородной энергетике. Газовую сферу ждет усиление или, наоборот, падение в зависимости от варианта.



Вместе с тем точно вырастут затраты для предприятий, вредящих экологии. Стоимость парниковых выбросов за тонну составит от $40–60 ("Базовый") до $150–250 ("Быстрый", "Нулевой").



По оценкам BP, в любом случае ожидается рост возобновляемой энергетики плавный или резкий. В структуре ВИЭ - энергия солнца, ветра, геотермальная или энергия биомассы. При этом стоимость получения киловатта с помощью объекта ВИЭ на 25–70% будет ниже, чем сейчас. Пик развития альтернативной энергетики придется на 2030–2040-е годы XXI века.



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А что с Россией



В России львиную долю экспорта составляют традиционные энергоносители, и оба "экологичных" сценария экономически невыгодны. В то же время зеленый тренд характерен для развитых стран, к которым причисляет себя Россия. В этом противоречие.



"Перспективы ТЭК РФ - в глубокой нефтепереработке. Пора понять, что экспорт энергоносителей - дорогое удовольствие. Прежде всего необходимо развивать собственную экономику, пользуясь дешевыми энергоресурсами, и догонять отставание в химии и машиностроении", - комментирует Максим Худалов из АКРА.



Мария Белова из VYGON Consulting считает прогноз BP предостережением для России. "Базовый" сценарий предполагает для России суточную добычу в 12 млн баррелей в сутки к 2030 году. Согласно "Быстрому", уже до 2030 года добыча упадет до 7 млн баррелей в сутки. Это означает усиление конкуренции на рынке и, скорее всего, невысокие цены на нефть". Эти факторы нужно учитывать в стратегическом планировании экономики и бюджета страны.



МНЗ

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Впрочем, авторы исследования указывают, что озвученные варианты не более чем сценарии и не являются прогнозами. На нефтяную отрасль, как показал 2020 год, могут повлиять самые неожиданные факторы: экономические договоренности, разрывание политических отношений и санкции, пандемия и связанные с ней ограничения. Источник - Известия

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