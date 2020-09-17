В клинику "Шаритэ" прикатили заболевшего коронавирусом харьковского мэра Кернеса. Тоже Путин?

15:08 17.09.2020

Заболевшего коронавирусом Кернеса привезли в одну больницу с Навальным



Глава Харькова Геннадий Кернес, который заразился коронавирусом, был доставлен в немецкую клинику "Шарите". Об этом сообщил друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс в своем Telegram.



"Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику "Шарите". Состояние тяжелое, но он в сознании - обменялись парой слов с ним по видеосвязи", - пишет Павел Фукс. Во время транспортировки Геннадий Кернес был подключен к аппарату высокопотоковой подачи кислорода, а не к аппарату ИВЛ, заявил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.



Коронавирус у Кернеса протекает в сложной форме, поэтому было принято решение отправить мэра Харькова в зарубежную клинику, писала Strana.ua со ссылкой на источник в окружении Кернеса.



Изначально украинские СМИ и Telegram-каналы писали, что Кернес впал в кому и госпитализирован с двусторонним воспалением легких. В мэрии Харькова сначала опровергали эту информацию, указывая, что "Кернес действительно находится на больничном, но при этом мэр полностью контролирует ситуацию в городе". Позже городской совет Харькова официально подтвердил, что Геннадия Кернеса госпитализировали.