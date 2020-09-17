Озорная БелДемочка Тихановская завела в Instagram аккаунт с названием "Президент Света". Ее "президентство" признала Польша

17:04 17.09.2020

Светлана Тихановская (Фото: prezident.sveta / Instagram)

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская завела свой официальный профиль в Instagram. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первой", который ведет ее пресс-служба.



"Все мы с вами в этом году сделали осознанный выбор - мы идем к новой, свободной Беларуси. Я понимаю, что для победы нужно использовать все информационные каналы, и поэтому появился этот аккаунт", - написала она в своей первой публикации в соцсети.



Тихановская добавила, что поскольку она не может физически быть рядом с народом, так как уехала из Белоруссии в Литву, она будет оказывать людям поддержку всеми доступными способами. "Ведь наша сила - в единстве", - объяснила Тихановская.



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АНАТОЛИЙ ИВАНОВ | 17.09.2020

Поляки формируют правительство Белоруссии в изгнании

Пани Святлана Цiханоуска, или Женщина, поющая с чужого голоса



Звездный час Светланы Тихановской пробил не в Литве, где она живет больше месяца после бегства из Минска. Слава настигла ее в Варшаве. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 9 сентября в торжественной обстановке передал бывшему кандидату в президенты Беларуси символические ключи от виллы, расположенной в престижном районе на берегу Вислы. Приветствуя бывшую домохозяйку, церемониймейстер официально назвал ее "дорогая госпожа президент Цiханоуска". Никто не возражал.



В Варшаве белорусскую домохозяйку встречал лично премьер Матеуш Моравецкий



Поляки – галантные дамские угодники. Домохозяйку они осыпали почти королевскими почестями: кланялись, целовали ручки и почитали за честь постоять рядом. Дональд Туск с барского плеча предложил номинировать гостью на Нобелевскую премию мира, а депутаты cейма в качестве подарка – на премию Сахарова. Молодая женщина расцвела: похорошела, заулыбалась, кокетничала. Так сказать, вошла во вкус жизни в новом статусе. Не постеснялась попросить Европу ввести санкции против своей страны, надавить на Александра Лукашенко и вынудить его передать власть.



Польша окончательно перестала скрывать свои устремления на белорусском направлении. Поляки занимаются формированием белорусского правительства в изгнании. Агентство Associated Press отметило: по словам Моравецкого, Варшава хочет, чтобы в Польше "у белорусов был открытый дом и они могли продолжать бороться за изменения". Польша жаждет экономического аншлюса; для этого нужно контролировать "президента и Кабинет министров Беларуси".



"Пани президента" не смутило откровенное вмешательство Польши во внутренние дела Белоруссии. Она уверенно поблагодарила высокопоставленных варшавян за моральную и финансовую поддержку оппозиции, подчеркнув: "Сегодня оппозиция – это большинство". За минувшее с 9 августа время Тихановской сделали головокружительную карьеру. Еще 11 августа она признавала: "Конечно, я не президент. Я еще недавно жарила котлеты. Сегодня просто хочу отдохнуть и политикой заниматься не планирую". Тогда же бывший посол Литвы в Беларуси Пятрас Вайтекунас заметил: "Тихановская – не лидер, а случайный оппозиционный символ". И на встречи с журналистами агенты литовского департамента охраны первых лиц государства привезли "серую мышку" со стеклянными глазами, полную фобий и предрассудков. Неухоженность женщины была синдромом Золушки; невооруженным глазом читалось – у нее нет качеств, необходимых главе государства.



В Литве Тихановская была "серой мышкой"



Тем не менее на весь мир из Вильнюса Тихановская прочла заявление о том, что не признает победу Лукашенко, объявила себя победившей на выборах и призвала проигравшего к передаче власти. Руководитель литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс присовокупил: "Литва не вмешивается во внутренние дела Беларуси".



В какой-то мере этим словам можно верить, поскольку еще до обретения Литвой независимости 11 марта 1990 года в Вильнюсе окопались парни из ЦРУ. Они-то и вмешивались, помогая литовцам делать "поющую революцию". А сегодня новые заокеанские рыцари пишут для Тихановской заявления, цель которых – произвести "картофельную революцию".



24 августа на встрече с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом Тихановская складно и весомо заявила о готовности разрешить политический кризис на родине через диалог о мирной передаче власти. "В то же время мы призываем все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси. Только народ Беларуси будет решать свое будущее на новых справедливых и свободных выборах", – подчеркнула Тихановская. 1 сентября она добавила к этим заявлениям еще один штрих: события в Беларуси – внутренний вопрос, не имеющий отношения к геополитике и противостоянию России и Запада.



Тихановская быстро вошла во вкус ораторства, оценила свой вес в глазах демократических европейцев. Позволила себе обидеться на президента России, "который не торопится ей позвонить", тогда как с ней "так или иначе уже связалось большинство мировых лидеров, среди которых лидеры США, Канады, руководители стран Евросоюза", и она "никому не отказывает в диалоге". Растет домохозяйка! На заседании неформального клуба ООН и в ПАСЕ уже намекнула на адресную материальную поддержку (Западом) оппозиции, членов Координационного совета и забастовщиков. Заодно Тихановская гарантировала Александру Лукашенко "личную безопасность в обмен на добровольное прощание с властью". Шаг неумный, но был сделан. Это лишний раз подчеркивает, что путаница в планах вознесения королевы на минский трон связана только с российско-белорусскими соглашениями и ни с чем другим.



Из Золушки - в пани президента "свободной Беларуси"



Сегодня пани Святлана Цiханоуска – уже не литовский, а польский пластилин. Идет серьезная политическая игра, где Польша выглядит на континенте политически более активной, чем Германия и Франция. Вильнюс, к слову, проиграл Варшаве все позиции, не сумев посулить беглянке ни содержания, ни статуса. Что касается поляков, они тщеславны, заносчивы, склонны к скандалам и внешним эффектам, но далеко не глупцы. С помощью заокеанских партнеров, которые содержат театр марионеток, Варшава как ведущий кукловод жаждет сорвать аплодисменты и кассу. Польский политолог Матеуш Пискорски пишет: "Недалек тот час, когда Польша предъявит территориальные претензии к Беларуси. Правда, нельзя воспринимать Польшу как самостоятельного игрока. Цветные революции – не ее проект. Варшава всего лишь инструмент в руках Вашингтона. Тихановская – только шестеренка в сложном американском механизме".



Правда, есть и другая точка зрения. Литовский издатель Сергей Резник считает, что Тихановская – расчетливый игрок, как в старом анекдоте: "Какой же нужно быть умной, чтобы изображать дуру". По словам Резника, "Золушка превратилась в Принцессу": глаза горят, речь плавна и убедительна, пластика органична. За ее спиной – умелые политтехнологи, имиджмейкеры, спичрайтеры. У женщины голова кругом идет, и кажется ей, что у нее все впереди…



https://www.fondsk.ru/news/2020/09/17/poljaki-formirujut-pravitelstvo-belorussii-v-izgnanii-51853.html