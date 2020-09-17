ТаджВыборы-2020: Соперники президента или управляемые кандидаты? - М.Ахмади

17:06 17.09.2020

Кандидаты в президенты Таджикистана (слева направо) Рустам Рахматзода, Рустам Латифзода, Миродж Абдуллоев и Абдухалим Гаффоров



Большинство экспертов считают соперников Эмомали Рахмона на предстоящих президентских выборах "управляемыми кандидатами", которые будут слепо следовать установкам властей. Сами кандидаты на пост главы государства не согласны с этим мнением и называют его "необоснованной клеветой"



Центральная комиссия по выборам и референдумам Таджикистана 14 сентября зарегистрировала 5 претендентов на пост главы Таджикистане. Право на участие в президентской гонке получили Рустам Латифзода – от Аграрной партии Таджикистана, Абдухалим Гаффорзода – от Социалистической партии Таджикистана, Эмомали Рахмон – от Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, Союза молодежи Таджикистана и Народной Демократической партии Таджикистана, Рустам Рахматзода - от Партии экономических реформ Таджикистана и Миродж Абдуллоев - от Коммунистической партии Таджикистана.



Центризбирком Таджикистана отказал в регистрации двум претендентам на пост президента: выдвиженцу от Демократической партии страны Саидджафару Усмонзоде и самовыдвиженцу Фаромузу Иргашеву. Иргашев не смог собрать 260 тыс. подписей, которые требовал ЦИК, а Усмонзоде отказали в регистрации "в связи с несоответствием документов требованиям части 3 статьи 65 Конституции и части 4 статьи 24 указанного Конституционного закона", согласно которым, "выдвинутый кандидат на пост главы государства должен быть поддержан пятью процентами от числа граждан страны, обладающих избирательным правом". Судя по всему, кандидат от таджикских демократов представил Центризбиркому энное количество поддельных подписей, считают местные эксперты.



Соперники или "управляемые марионетки"?



Кандидатами в президенты стали те, кто будут слепо следовать установкам властей, считает таджикский юрист и аналитик Файзи Оли. По его словам, никто из соперников нынешнего главы государства не будет вести независимую предвыборную кампанию и не будет серьезно бороться за президентский пост. "Именно поэтому правящая Народная демократическая партия Таджикистана считает соперников президента не серьезными противниками, а друзьями, которые призваны создать видимость альтернативности на выборах", считает Файзи Оли.



Идея о "декоративных соперниках", по словам аналитика, появилась в 1994 году, после серьезного противостояния на президентских выборах Эмомали Рахмона и тогдашнего премьер-министра Абдумалика Абдуллоджанова.



Эмомали Рахмон побеждал на всех выборах президента в Таджикистане с 1994 года, до этого он фактически два года правил страной во главе Верховного совета. По мнению международных наблюдателей, в Таджикистане ни одни из выборов не были демократическими, прозрачными и не соответствовали международным стандартам.



4 февраля 2016 года Конституционный суд Таджикистана признал законными поправки в Конституцию страны, дающие право действующему президенту Эмомали Рахмону участвовать в выборах неограниченное количество раз.



"Это оскорбление, без ответа такие вещи не останутся"



Тем временем, некоторые зарегистрированные претенденты на пост президента Таджикистана считают словосочетание "управляемые кандидаты" оскорбительным. Так утверждают те, кто далеки от народа и действительности, говорят они.



"Называть наши партии "карманными, а нас – "управляемыми кандидатами" – это оскорбление, и без ответа такие вещи не останутся. Люди, которые называют нас марионетками, должны иметь весомые на то доказательства", заявил в беседе с Радио Озоди Рустам Рахматзода, выдвиженец от Аграрной партии Таджикистана. Он уверяет, что Аграрная партия – независимая политическая сила, у которой 31 тыс. членов.



"Кто-нибудь видел, что мы отчитываемся перед правительством? Кто может утверждать, что нас финансируют власти? Где доказательства?" - возмущается политик.



Политолог Шокирджон Хакимов считает, что местные власти собирают подписи для кандидатов от "карманных" партий, а сами партии активизируются только во время избирательных кампаний. Какие еще нужны доказательства? – удивляется он.



Словосочетание "карманная партия" впервые появилось во время парламентских выборов 2007 года. Так стали называть партии, руководителями которых стали лояльные к властями политики. Они, не без помощи соответствующих госструктур, заменили в руководстве партий более-менее независимых и критикующих правительство политиков.



Министерство юстиции Таджикистана, в частности, отказало в регистрации Социалистическую партию во главе критика власти Мирхусейна Назриева. Спустя некоторое время ведомство официально признало руководителем СПТ лояльного к режиму Абдухалима Гаффорова, который спустя несколько лет стал депутатом нижней палаты парламента и кандидатом в президенты на предыдущих выборах. Абдухалим Гаффоров - один из кандидатов в президенты и на нынешних выборах.



Демократическую партию Таджикистана также ожидала судьба других бывший оппозиционных образований. Демпартия была учреждена в 1991 году. Ее первым лидером был Шодмон Юсуф, который сейчас проживает в Вене. После подписания соглашения о мире в Таджикистане, партию возглавил Мухамадрузи Искандаров.



В 2006 году Мухамадрузи Искандаров был приговорен Верховным судом Таджикистана к 23 годам лишения свободы. Партия была разделена на два крыла, во главе которых стояли Саидджафар Усмонзода (тогда Исмонов) и Рахматулло Валиев, заместитель председателя ДПТ. Однако внеочередной съезд партии, созванный Масудом Собировым в 2006 году без участия этих двух оппонентов, избрал Собирова новым своим лидером. Масуд Собиров часто выступал с критикой властей. В декабре 2012 года на внеочередном 11 съезде Демпартии 86 членов поддержали кандидатуру Саидджафара Усмонзоды на посту лидера партии, а Собиров был отстранен. В 2013 году Минюст страны по итогам месячной проверки и изучения представленных ДПТ документов зарегистрировал новый Устав партии и официально признал Саидджафара Усмонзоду председателем партии.



Другие политические образования – Партия экономических реформ и Аграрная партия почти сразу после образования стали парламентскими. Коммунистическую партию Таджикистана, после отставки Шоди Шабдолова и кончины Исмоила Талбакова – критиков правительства – возглавил никому не известный в политических кругах Миродж Абдуллоев, который в настоящее время является кандидатом в президенты Таджикистана.



"Управляемые" кандидаты защищают режим?



Политолог Шокирджон Хакимов говорит, что "управляемые" кандидаты способствуют правящей элите сохранить свою власть в стране. По его словам, у правящей элиты нет политической воли, она боится здоровой политической конкуренции. "Власти должны были допустить к выборам серьезных политических сил. Таким образом можно было изучить настроения в обществе, а на дебатах выявить все существующие проблемы", говорит политолог.



По словам Алима Шерзамонова, живущего в одной из европейских стран оппонента таджикских властей, политические партии нужны властям лишь для того, чтобы создать видимость конкуренции на выборах. "После подписания соглашения о мире в Таджикистане некоторые ранее запрещенные партии возобновили свою деятельность, появились новые партии, в том числе, социал-демократическая. С подписанием мирного соглашения между правительством и Объединенной таджикской оппозицией в страну пришли и зарубежные инвестиции. В стране появилась политическая конкуренция, власти обеспечивали свободу печати. Однако, как сиало ясно, власти во главе с Рахмоном сразу после подписания мирного соглашения начали предпринимать все меры, чтобы ослабить и уничтожить политическую оппозицию", - говорит Алим Шерзамонов.



Выборы президента Таджикистана пройдут 11 октября 2020 года. В предвыборную борьбу включились пять кандидатов от пяти политических партий, в том числе действующий президент Эмомали Рахмон. В то, что борьба за кресло главы государства будет проходить в условиях жесткой конкуренции, многие в Таджикистане сильно сомневаются.



Мумин АХМАДИ

17.09.2020