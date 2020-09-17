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ТаджВыборы. О чем суета... победитель известен, - М.Кабири
17:15 17.09.2020

Кабири: "Если мы были бы в Таджикистане, то тоже объявили бы бойкот выборам"

Мухиддин Кабири, председатель Национального альянса Таджикистана, объединивший в коалицию оппозиционных сил запрещенную в Таджикистане Исламскую партию возрождения, Движение за реформы и прогресс, Форум свободомыслящих Таджикистана и Ассоциацию мигрантов Центральной Азии, выступил 16 сентября в рамках Программы изучения Центральной Азии Университета Джорджа Вашингтона. Он описал политическую и экономическую ситуацию в Таджикистане в условиях коронавируса и подверг критике процесс президентских выборов.

Программа изучения Центральной Азии располагается в Университете Джорджа Вашингтона, в крупнейшей школе международных отношений в США – Школе международных отношений имени Эллиотта. Эта программа является одним из влиятельнейших аналитических центров, связанных с Центральной Азией, предоставляя площадку для дискуссий, объединяющую политические, научные, дипломатические и деловые круги.

После выступления Кабири ответил на вопросы о предстоящих выборах в Таджикистане, о своем видении будущего этой страны, о пандемии коронавируса и отношениях между Душанбе и Пекином.

На вопрос исследователя Себастьяна Пейруза о том, что бы предпринял Кабири если бы его партия получила бы возможность участвовать в президентских выборах в октябре, он ответил "если бы мы были бы сейчас в Таджикистане, то мы бы бойкотировали выборы".

Лидер запрещенной в Таджикистане партии объяснил свои слова отсутствием в президентской гонке независимых кандидатов и отсутствием возможностей у реальных оппозиционных кандидатов для проведения своей предвыборной кампании. По утверждению официальных властей Таджикистана, президентские выборы, которые назначены на 11 октября, будут основаны на демократических принципах и верховенстве закона.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Таджикистана зарегистрировала 5 кандидатов на президентское кресло, в том числе действующего главу государства Эмомали Рахмона. Правящая партия и четыре другие партии, чьи кандидаты были допущены к выборам, согласны с текущим избирательным процессом. Социал-демократическая партия, единственная оппозиционная властям, эти выборы решила бойкотировать.

Партия исламского возрождения Таджикистана, запрещенная в стране, и Социал-демократическая партия Таджикистана создали в 2013 году коалицию, выдвинув единого кандидата, известную правозащитницу Ойнихол Бобоназарову. Бобоназарова не прошла первый этап выборов, не собрав, по утверждению властей, необходимого количества подписей избирателей.

Мухиддин Кабири в онлайн-выступлении в Программе изучения Центральной Азии сказал, что кандидаты и победитель предстоящих президентских выборов в Таджикистане уже известны, однако пока неясно, сколько голосов победитель припишет себе. С учетом ситуации в Беларуси, скорее всего, эта цифра будет в пределах 70-80 процентов.

Эмомали Рахмон уже выиграл четыре президентские гонки, начиная с 1994 года и по данным Центральной избирательной комиссии он набирал при этом от 60 процентов голосов в 1994 году и более 80 процентов голосов на последующих выборах. Его единственный соперник на выборах 1994 года Абдумалик Абдуллоджонов заявил тогда, что в реальности он одержал победу, но результаты выборов были сфальсифицированы. На других выборах все соперники Эмомали Рахмона признавали его победу.

Это уже второе выступление Кабири в рамках Программы изучения Центральной Азии. Первое выступление Кабири было в далеком 2012 году, когда он выступал в Вашингтоне. Второе выступление было проведено онлайн, из-за пандемии коронавируса в мире.

Кабири с сентября 2015 года скрывается в качестве беженца в Европе. В Таджикистане его заочно приговорили к длительному сроку тюремного заключения. Власти обвинили Кабири и его сподвижников в причастности к событиям 2015 года, официально называя мятеж Заместителя министра обороны попыткой государственного переворота. Кабири все обвинения в свой адрес отрицает.

По информации пользователей социальных сетей, во время выступления Кабири, жители Таджикистана были лишены доступа к Интернету в течение одного часа, пока его выступление транслировалось в прямом эфире.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600352100
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