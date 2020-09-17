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Обама написал мемуары в 2 томах. Как все просрать и стать великим?
17:36 17.09.2020

Мемуары Обамы поступят в продажу в конце осени
17.09.2020
Мемуары Обамы поступят в продажу в конце осени
Первый том мемуаров 44-го президента США Барака Обамы (занимал пост в 2009-2017 годах) под названием "Земля обетованная" (A Promised Land) выйдет в продажу 17 ноября. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на издательство Penguin Random House.

Первая часть из 768 страниц будет переведена на 25 языков мира. Дата выхода второго тома пока не называется. Известно, что также будет доступна и аудиокнига, которую озвучил сам Обама.

Как сказано в аннотации, мемуары расскажут о "невероятном пути" Обамы – от "молодого человека, ищущего свое место, до лидера свободного мира". Отмечается, что в книге будут затронуты такие темы, как мировой финансовый кризис, взаимоотношения с президентом России Владимиром Путиным и реформа системы медицинского страхования.

"В книге "Земля обетованная" я попытался объективно рассказать о своей предвыборной избирательной кампании и о своем президентстве", – подчеркнул бывший глава Белого дома, слова которого приводит портал. Он также заявил, что в мемуарах содержатся его мысли насчет текущей социально-политической ситуации в Соединенных Штатах.

"Нет никакого другого чувства, которое можно было сравнить с тем, когда ты заканчиваешь работу над книгой. И я горжусь ей", – написал Обама в твиттере. Экс-президент отметил, что в своей книге, в частности, "постарается представить честный отчет своего президентского срока".

в США.

Penguin Random House получило права на публикацию мемуаров Обамы в 2017 году. Сумма сделки, предположительно, превысила $60 млн. Ранее у него уже выходили две книги – "Мечты моего отца" (Dreams From My Father, 1995 год) и "Дерзость надежды" (Audacity of Hope, 2006 год), которые становились бестселлерами.

Выборы президента США состоятся 3 ноября, книга увидит свет две недели спустя.

Источник - stoletie.ru
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