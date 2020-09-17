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Европарламент не признал Лукашенко президентом Белоруссии. Кого следующим?
18:08 17.09.2020

17 сентября 2020, Елизавета Булкина
Европарламент не признал президента Белоруссии Александра Лукашенко главой республики по истечении текущего срока полномочий и потребовал жестких санкций против Минска, а также против российских граждан, "поддерживавших Лукашенко", говорится в принятой резолюции Европарламента по Белоруссии.

"Европарламент (...) отвергает результаты (...) выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа, не признает Александра Лукашенко президентом по истечении его нынешнего срока полномочий", – цитирует документ ТАСС.

"Европарламент призывает Совет ЕС безотлагательно (...) ввести широкие и эффективные санкции против всех белорусских лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Белоруссии; (...) изучить возможность включения в него российских граждан, непосредственно причастных к поддержке режима Лукашенко в Белоруссии", – заявили в ЕП.

Кроме того, в Европарламенте добавили, что у Лукашенко нет мандата на заключение соглашений с Россией.

"Европарламент предупреждает, что Александр Лукашенко не имеет политического или морального мандата на заключение каких-либо дальнейших соглашений от имени Белоруссии, в том числе с российскими властями, которые могут угрожать суверенитету и территориальной целостности Белоруссии", – говорится в заявлении.

В одной из фракций Европарламента пояснили, что таким образом "заложена основа для дальнейшего отказа [Белоруссии] от выполнения отдельных договоренностей с Россией в случае передачи власти в Минске".

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже институтами ЕС.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская одобрила планы Евросоюза о введении санкций против Белоруссии. Вместе с тем в Европарламенте предложили внести россиян в этот список санкций.

Тихановская заявила, что белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского", в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, США, страны Евросоюза и на Украину.

Напомним, по данным ЦИК, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки.

Сама Тихановская назвала себя победителем и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Совет призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Источник - vz.ru
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