От Израиля ждут вторжения в Йемен, - И.Субботин

19:32 17.09.2020

17.09.2020



От Нетаньяху ждут вторжения в Йемен



Сепаратисты Юга становятся точкой опоры для ОАЭ и Израиля

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Процесс арабо-израильской нормализации породил ожидания, что Израиль обеспечит поддержку политике Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Йемене. Подготовка к подписанию в США исторических соглашений сопровождалась слухами о создании еврейским государством и Эмиратами совместной разведывательной базы на йеменском острове Сокотра, который находится под контролем сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС).

Стороны йеменского вооруженного конфликта по-разному отреагировали на оформление дипотношений между ОАЭ, Бахрейном и Израилем. Поддерживаемое Саудовской Аравией правительство, которое возглавляет Абд Раббо Мансур Хади, раскритиковало внешнеполитический прагматизм, пояснив, что продолжит поддерживать палестинцев. "Наша позиция в отношении палестинского дела и прав братского палестинского народа остается прежней и не изменится", – написал в Twitter министр иностранных дел Мухаммед Абдалла аль-Хадрами. Такие же оценки дали главные враги йеменского правительства – поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах", которые традиционно критикуют Израиль и США.



Другое мнение последовало от тесно связанных с Эмиратами южан, которые являются еще одной конкурирующей силой в Йемене, несмотря на то что, по логике внешней поддержки, должны принадлежать к одному лагерю с правительством. Зампредседателя ЮПС Хани бин Брейк сделал несколько положительных ремарок относительно арабо-израильского соглашения о нормализации, поприветствовав сделку и охарактеризовав ее как "смелое решение, принятое мудрым лидером", то есть наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бин Заидом. Революционные высказывания представителя сепаратистов вызвали критику со стороны йеменцев.



Для Йемена характерны антиизраильские взгляды, которые заинтересованные игроки могут использовать для усиления эскалации. В прошлом году министр обороны движения хуситов Мухаммед Насир аль-Атифи заявил, что его соратники определили израильские военные цели, которые они могут атаковать. Он подчеркнул, что движение "Ансар Аллах" "не будет колебаться даже минуту при уничтожении этих целей, если руководство примет такое решение". Существование опасности в том же году подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Иран бросает нам вызов из Ирана, Ирака, Сирии, Ливана, сектора Газа и Йемена, и мы вынуждены противодействовать этой агрессии", – подчеркнул он.



Неудивительно, что подготовка к "Авраамовым соглашениям" между ОАЭ, Бахрейном и Израилем породила множество слухов о том, что теперь еврейское государство поможет Абу-Даби устранять угрозы, исходящие из Йемена. Йеменские политики всерьез говорят о том, что южный остров Сокотра, который находится под контролем ЮПС, станет разведывательным форпостом Эмиратов и Израиля. По их словам, материально-техническая подготовка к созданию в этом районе военных и разведывательных объектов завершена. Депутаты йеменской Палаты представителей (проправительственного парламента) направили запрос кабмину с требованием прояснить вопрос о присутствии неких израильских сил на Сокотре.



"Думаю, стремление Израиля к тому, чтобы стать заинтересованной стороной в Йемене, ограничено, – заявил "НГ" докторант Оксфордского университета Самуэль Рамани. – Не исключено, что Израиль, ОАЭ и, возможно, Саудовская Аравия могут в будущем сотрудничать в сборе разведданных против хуситов. В прошлом Нетаньяху подчеркивал угрозу хуситов для Израиля. Однако военное вмешательство в Йемене или даже создание базы на Сокотре маловероятно, и материалы, которые касаются израильского присутствия на Сокотре, в значительной степени зависят от государственных СМИ Ирана или источников, связанных с хуситами". Например, таких, как канал "Аль-Масира", говорит эксперт.



Аналитик обращает внимание на то, что Хани бин Брейк высоко оценил нормализацию отношений. "Однако последовала немедленная ответная реакция на это решение внутри страны, и ЮПС не предпримет шагов по установлению официальных дипотношений с Израилем, потому что это подорвет его легитимность в обществе, – пояснил Рамани. – Хуситы открыто настроены против Израиля и могут усилить воинственность в отношении ОАЭ, потому что до сих пор они были сосредоточены на Саудовской Аравии. А "аль-Ислах" (йеменская партия. – "НГ"), которая является партнером Хади по коалиции, также настроена против Израиля. У израильтян нет надежного партнера в Йемене".



В связи с этим влияние еврейского государства в районе Красного моря по-прежнему зависит в перспективе от нормализации отношений с Суданом и от связей с Эфиопией, которая высоко оценила соглашение об арабо-израильской нормализации, заключил эксперт.