Умер народный артист Кыргызстана композитор Калыйбек Тагаев

20:22 17.09.2020

Некролог - Калыйбек Тагаев



Культура Кыргызстана понесла невосполнимую утрату. 16 сентября 2020 года в возрасте 80 лет после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни народный артист Кыргызской Республики, известный мелодист-композитор Калыйбек Тагаев.



Калыйбек Тагаев родился 14 апреля 1940 года в селе Бирлик Ат-Башинского района. В 1961 году окончил музыкальное отделение Пржевальского государственного педагогического института.



Свою трудовую деятельность начал в 1961–1962 годы, работая учителем в средней школе № 1 имени В. Ленина Ат-Башинского района. В 1963–1969 годы являлся артистом Нарынского музыкального драматического театра, заведующим отделом. В 1970–1974 годы обучался в Государственном институте искусства им. Б. Бейшеналиевой на отделении теории и композиции. Затем в 1974 году он работал ведущим специалистом Республиканского центра народного творчества, продолжая активную творческую деятельность.



Калыйбек Тагаев известен в народе как автор более 120 мелодий. Он семь раз становился победителем республиканских конкурсов мелодистов. Около 60 его мелодий вошли в "Золотой фонд" Кыргызского радио и телевидения, которые звучат в эфире и по сегодняшний день. Его песни "Долон", "Сенин элесин", "Ат-Башым", "Элмира", "Назгүлүм", "Көл вальсы" и другие поистине стали народными, завоевав особое место в сердцах слушателей.



На своем творческом пути он пробовал себя и в актерской деятельности, талантливо исполняя разные роли. Наряду с этим он является автором музыки, написанной ко многим известным спектаклям.



В 1992 году за большой вклад в развитие кыргызского искусства и музыки ему было присвоено звание "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики", а в 1998 году он был удостоен высокого звания "Народный артист Кыргызской Республики".



Светлая память о видном композиторе Калыйбеке Тагаеве, внесшем большой вклад в развитие культуры Кыргызстана, навсегда останется в наших сердцах.



Разделяем боль утраты и выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.



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С.Ш.Жээнбеков, Д.А.Джумабеков, К.А.Боронов, Г.У.Калиева, А.Б.Баатырбеков, Д.А.Эсеналиев, Т.А.Темиралиев, А К.Жаманкулов, К.Б.Базарбаев, Ж.У.Саралаева, К.О.Иманалиев, А.А.Акматалиев, М.А.Бегалиев, М.М.Чотонов, Ш.Дүйшеев, Т.А.Чокиев, Т.Т.Казаков, А.Бөдөшев, К.И.Эралиева, Т.Актанов, Д.С.Баратбаева, А.Бедияров, М.Мамбетакунов, Г.Мамашева, Г.Момушева, З.Шаакеева, М.Дүйшекеева, С.М.Садыкова, Э.Маданбеков, А.А.Өзүбеков.