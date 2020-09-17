 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 17.09.2020
21:04  Врид главой Счетной палаты Узбекистана назначен Баходир Турабов
20:22  Умер народный артист Кыргызстана композитор Калыйбек Тагаев
20:10  "Школа невест": как в Третьем рейхе готовили жен для эсэсовцев
20:08  У какого народа Средней Азии больше всего Героев Советского Союза
19:56  Кто учит белых американцев "платить и каяться", - В.Никифорова
19:32  От Израиля ждут вторжения в Йемен, - И.Субботин
18:08  Европарламент не признал Лукашенко президентом Белоруссии. Кого следующим?

17:36  Обама написал мемуары в 2 томах. Как все просрать и стать великим?
17:15  ТаджВыборы. О чем суета... победитель известен, - М.Кабири
17:06  ТаджВыборы-2020: Соперники президента или управляемые кандидаты? - М.Ахмади
17:04  Озорная БелДемочка Тихановская завела в Instagram аккаунт с названием "Президент Света". Ее "президентство" признала Польша
15:08  В клинику "Шаритэ" прикатили заболевшего коронавирусом харьковского мэра Кернеса. Тоже Путин?
11:15  Конец эпохи: какое будущее ждет нефтяную отрасль, - Ю.Иванов
11:13  Наталья Андросова из Ташкента: единственная выжившая в СССР княжна рода Романовых (история)
11:12  Ворух - анклав Таджикистана в Киргизии. Что ожидает в нем путника?
07:20  Скончался главный имам-хатиб Ташкентской области Хайрулла Турматов
07:17  Навалили в шляпу. Старуху Меркель немного жаль, - Д.Седов
07:13  Чиновника КырПарламента мырку Молдошева, побившего милиционера, суд признал виновным и тут же амнистировал
07:01  Бюджетников туркменского Дашогуза принудительно отправляют на сбор недозревшего хлопка
06:51  Объявил об отставке Саррадж - правитель Триполитании (запад экс-Ливии)
06:48  Twitter опасается восстания... в США, - Der Spiegel
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Умер народный артист Кыргызстана композитор Калыйбек Тагаев
20:22 17.09.2020

Некролог - Калыйбек Тагаев

Культура Кыргызстана понесла невосполнимую утрату. 16 сентября 2020 года в возрасте 80 лет после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни народный артист Кыргызской Республики, известный мелодист-композитор Калыйбек Тагаев.

Калыйбек Тагаев родился 14 апреля 1940 года в селе Бирлик Ат-Башинского района. В 1961 году окончил музыкальное отделение Пржевальского государственного педагогического института.

Свою трудовую деятельность начал в 1961–1962 годы, работая учителем в средней школе № 1 имени В. Ленина Ат-Башинского района. В 1963–1969 годы являлся артистом Нарынского музыкального драматического театра, заведующим отделом. В 1970–1974 годы обучался в Государственном институте искусства им. Б. Бейшеналиевой на отделении теории и композиции. Затем в 1974 году он работал ведущим специалистом Республиканского центра народного творчества, продолжая активную творческую деятельность.

Калыйбек Тагаев известен в народе как автор более 120 мелодий. Он семь раз становился победителем республиканских конкурсов мелодистов. Около 60 его мелодий вошли в "Золотой фонд" Кыргызского радио и телевидения, которые звучат в эфире и по сегодняшний день. Его песни "Долон", "Сенин элесин", "Ат-Башым", "Элмира", "Назгүлүм", "Көл вальсы" и другие поистине стали народными, завоевав особое место в сердцах слушателей.

На своем творческом пути он пробовал себя и в актерской деятельности, талантливо исполняя разные роли. Наряду с этим он является автором музыки, написанной ко многим известным спектаклям.

В 1992 году за большой вклад в развитие кыргызского искусства и музыки ему было присвоено звание "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики", а в 1998 году он был удостоен высокого звания "Народный артист Кыргызской Республики".

Светлая память о видном композиторе Калыйбеке Тагаеве, внесшем большой вклад в развитие культуры Кыргызстана, навсегда останется в наших сердцах.

Разделяем боль утраты и выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Под некрологом подписались:

С.Ш.Жээнбеков, Д.А.Джумабеков, К.А.Боронов, Г.У.Калиева, А.Б.Баатырбеков, Д.А.Эсеналиев, Т.А.Темиралиев, А К.Жаманкулов, К.Б.Базарбаев, Ж.У.Саралаева, К.О.Иманалиев, А.А.Акматалиев, М.А.Бегалиев, М.М.Чотонов, Ш.Дүйшеев, Т.А.Чокиев, Т.Т.Казаков, А.Бөдөшев, К.И.Эралиева, Т.Актанов, Д.С.Баратбаева, А.Бедияров, М.Мамбетакунов, Г.Мамашева, Г.Момушева, З.Шаакеева, М.Дүйшекеева, С.М.Садыкова, Э.Маданбеков, А.А.Өзүбеков.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600363320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- За 8 месяцев 2020 года по Карте индустриализации создано 4,3 тыс. новых рабочих мест - МИИР РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2020 года №559
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года №576
- Трудности перевода: что стоит за назначением Келимбетова и Жумангарина?
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-августе 2020г. составил 97,1%
- Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев принял участие в пятнадцатой встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
- Кадровые перестановки
- Постановление ЦИК РК от 11 сентября 2020 года №21/323
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  