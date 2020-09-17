Врид главой Счетной палаты Узбекистана назначен Баходир Турабов

21:04 17.09.2020

Назначены заместители председателя Счетной палаты

Первым заместителем председателя Счетной палаты стал Баходир Турабов, заместителем - Саидлазиз Саидкаримов, работавший замгенпрокурора.



Указом президента Узбекистана от 15 сентября назначены первый заместитель и заместитель председателя Счетной палаты, сообщила пресс-служба организации.



Баходир Тухтамишович Турабов назначен на должность первого заместителя председателя Счетной палаты. Он родился в 1972 году в Сурхандарьинской области. Окончил Ташкентский финансовый институт по специальности "Экономист" (1994), Банковско-финансовую академию по специальности "Финансы" (2000), а также получил научную степень кандидата экономических наук (2007).



Баходир Турабов работал начальником управления, начальником Главного управления в Министерстве финансов (2011−2015), начальником Главного управления в холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт" (2015−2017), главным инспектором, заведующим сектором Счетной палаты (2017−2018), заместителем председателя Государственного налогового комитета (2018−2019). До назначения занимал должность заместителя председателя Счетной палаты (с сентября 2019 года).



Фото: Генеральная прокуратура.



Саидлазиз Саидасилович Саидкаримов назначен заместителем председателя Счетной палаты. Он родился в 1982 году в Ташкентской области. Окончил Национальный университет Узбекистана по специальности "Юриспруденция" (2002).



Он работал на различных должностях в системе прокуратуры Сырдарьинской области (2002−2009), а затем занимал должности прокурора, старшего прокурора управления, заместителя начальника управления, начальника организационно-контрольного и аналитического управления в Генеральной прокуратуре (2009−2018).



До назначения на должность с февраля 2018 года работал на посту заместителя генерального прокурора.



Должность председателя Счетной палаты остается вакантной с марта 2019 года, когда Музраф Икрамов был назначен начальником Управления юстиции Кашкадарьинской области, а затем заместителем министра юстиции.