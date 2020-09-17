ЕвроПарламент, де-факто, объявил войну России. Кремль опять утрется?

23:11 17.09.2020

Нет ничего новее "Новичка" под солнцем

Какими в Европарламенте видят дальнейшие отношения с Москвой



Европарламент в четверг принял резолюцию, содержащую резкую критику в адрес России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, а также целый ряд предложений по выстраиванию отношений с Москвой в новых условиях. Документ носит рекомендательный характер - решения по внешней политике на общеевропейском уровне по-прежнему принимаются министрами и лидерами государств-членов ЕС. Однако принятая парламентариями резолюция демонстрирует, насколько сузилась в представлении многих европейских политиков тематика того, о чем вообще еще можно говорить с Москвой.



В последний день очной четырехдневной пленарной сессии Европарламента депутаты проголосовали за резолюцию по ситуации с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным и в целом по отношениям с Россией. Дебаты по резолюции прошли ранее, но итоги голосования показали, что значительных расхождений во взглядах не было. Из 705 евродепутатов участие в голосовании приняли 688, за проголосовали более двух третей, 532 человека. Против - 84, еще 72 воздержались.



"После истории с Навальным в парламенте было принято межпартийное решение провести дискуссию по этому поводу и подготовить резолюцию. За ее разработку была ответственна наша фракция Европейской народной партии, в ней я отвечал за подготовку проекта. Свои версии подготовили и другие фракции. По итогам межфракционных переговоров и возник тот проект, который был принят",- рассказал "Ъ" один из авторов документа, экс-премьер Литвы и спецдокладчик по России в Европарламенте Андрюс Кубилюс. Итоговая версия резолюции, по его словам, даже оказалась в некоторых формулировках чуть мягче, чем предлагали отдельные депутаты.



В резолюции упоминаются сделанные ранее заявления ЕС, G7, Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и властей ФРГ, а также коротко пересказывается история госпитализации Алексея Навального, "одного из немногих эффективных лидеров российской оппозиции", "юриста, блогера и активиста по борьбе с коррупцией". Покушение на него, отмечают депутаты, было совершено накануне "местных и региональных выборов в России", которые прошли 13 сентября. В основной части резолюции европарламентарии осуждают покушение, выражают обеспокоенность "использованием не в первый раз нервно-паралитических веществ против российских граждан" и призывают к немедленному международному расследованию инцидента с участием ЕС, ООН, Совета Европы и ОЗХО.



От России они ожидают незамедлительного ответа на вопросы со стороны международного сообщества, а также полного и немедленного раскрытия для ОЗХО своей (существующей, по мнению Европарламента) программы разработки "Новичка".

Реакцией на госпитализацию Алексея Навального депутаты не ограничились. Фактически документ содержит призыв к системному изменению политики Евросоюза в отношении России и даже наброски предложений, какой эта политика могла бы быть. "Это важный документ, потому что он говорит не только об индивидуальном случае отравления Алексея Навального, но и о картине кремлевской политики в целом, особенно в отношении оппозиции, инакомыслия, об агрессивности этой политики, в том числе по отношению к соседям",- заявил "Ъ" Андрюс Кубилюс. С похожим заявлением накануне выступила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: "Тем, кто выступает за более тесные отношения с Россией, я хочу сказать: отравление химическим веществом (Алексея.- "Ъ") Навального - это не единичный случай. Мы уже были свидетелями подобного подхода (России.- "Ъ") в Грузии, на Украине, в Сирии и в (британском.- "Ъ") Солсбери. Мы наблюдали вмешательство в выборы в разных частях мира. Эта модель поведения не меняется".



Дело Навального ведет к новому кризису в отношениях между Россией и Западом

Одним из первых пунктов в программе пересмотра отношений с Россией, предложенной Европарламентом, идут усиление санкционного давления на Россию, а также включение в черные списки (подразумевающее, в частности, заморозку средств на европейских счетах) фигурантов антикоррупционных расследований команды Алексея Навального.



Россию, в свою очередь, евродепутаты призывают "остановить притеснения, запугивания, насилие и репрессии в отношении политических оппонентов", которые "уже стоили жизни многим журналистам, правозащитникам и оппозиционерам".



Евросоюз, как отмечают депутаты, должен настаивать на том, чтобы Россия привела свое законодательство в соответствие с международным правом, в частности отменила принятые недавно поправки к Конституции и пересмотрела законодательные акты, касающиеся иностранных агентов и нежелательных организаций. Вопросы прав человека и преследования по политическим основаниям должны подниматься на переговорах между представителями РФ и ЕС.



Пересмотр российско-европейских отношений может, согласно резолюции, опираться на шесть следующих принципов.

Во-первых, это выработка новой всеобъемлющей стратегии отношений с Россией, реализация которой будет зависеть от демократических процессов и соблюдения властями страны принципов верховенства права и уважения к правам человека в России. "Это должна быть одна из первоочередных и важных задач, надеемся, что мы продолжим над ней работать уже в диалоге с другими институтами ЕС",- пояснил "Ъ" Андрюс Кубилюс.



Во-вторых, это сохранение "изоляции России" на международных площадках, таких как G7. В-третьих, это принятие механизма введения санкций за преступления в области нарушения прав человека по примеру "акта Магнитского". Такой механизм должен быть одобрен в ближайшее время. Он позволит задействовать не только персональные, но и секторальные санкции. В-четвертых, это приостановка проекта "Северный поток-2". В-пятых, ЕС должен разработать стратегию по поддержке диссидентов, НКО и СМИ в России, привлекать российских студентов на учебу в Европу и создать в одном из государств ЕС "русский университет в изгнании". Наконец, в-шестых, европарламентарии потребовали немедленно начать подготовку стратегии по "будущим взаимоотношениям Евросоюза с демократической Россией".



Европейский парламент - один из двух законодательных органов ЕС (второй - это Совет ЕС), то есть депутаты участвуют в принятии законов. Но в этом случае резолюция носит декларативный характер: решения в области внешней политики, в том числе совместной политики ЕС в отношении третьих стран,- это по-прежнему прерогатива государств-членов и их лидеров.



Тем не менее в Москве расценили принятие резолюции как очередное подтверждение неконструктивной позиции ЕС. "Основная задача сегодняшнего дня по крайней мере так складывается: нанести удар по отношениям нашей страны, в частности, с Евросоюзом и со странами, которые входят непосредственно в это объединение. Все идет в этом русле",- сказала в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. А в эфире телеканала "Россия 24" постпред РФ при ЕС Владимир Чижов отметил: "Европарламент принял большинством голосов резолюцию, которая готовилась по большому счету в спешке и называется "О ситуации в России: отравление Алексея Навального". Само название даже предопределяет, что для них все ясно, для тех, кто голосовал за нее, что был факт отравления, что, судя по направленности резолюции, отвечают за это российские власти". При этом дипломат отметил, что не все обстоятельства, которые имели место вокруг ситуации с Алексеем Навальным, были учтены в документе. "Они даже Омск и Томск перепутали",- уточнил дипломат, имея в виду город, где изначально был госпитализирован оппозиционер.



Галина Дудина