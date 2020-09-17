ОДКБ идет наперекор стихии, - замгенсека В.Семериков

00:07 18.09.2020 Противодействие природным и техногенным катастрофам станет одной из задач коллективной безопасности

Дмитрий Литовкин



17.09.2020

Аварии на промышленных предприятиях и стихийные бедствия становятся главными вызовами современности.

Одним из основных направлений по развитию интеграционных процессов в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) становится работа по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. О том, какие проблемы стоят перед подразделениями государств – членов ОДКБ, предназначенных для ликвидации последствий ЧС, заместитель Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий СЕМЕРИКОВ рассказал ответственному редактору "Независимого военного обозрения" Дмитрию ЛИТОВКИНУ.



– Валерий Анатольевич, как работает система коллективного реагирования на ЧС и что представляет собой Координационный совет по чрезвычайным ситуациям государств – членов ОДКБ? В чем состоит его практическая значимость для обычных граждан?



– Организация Договора о коллективной безопасности как многопрофильная международная структура призвана комплексно реагировать на весь спектр угроз национальной и международной безопасности в зоне ответственности ОДКБ. Одним из направлений снижения уровня угроз национальной безопасности является работа по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Мы с вами знаем, что последствия чрезвычайных ситуаций напрямую затрагивают интересы людей, попавших в беду. Они оказывают негативное воздействие на экономическую ситуацию страны.



Не секрет, что предупреждение и особенно ликвидация последствий ЧС требуют проведения масштабных и весьма затратных работ. Эффективность работ при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях возможна лишь при консолидации усилий некоторых министерств и ведомств страны, а в некоторых случаях – только при объединении усилий нескольких государств.



Именно поэтому особенно важным, актуальным и социально востребованным направлением совместной деятельности государств – членов ОДКБ стало создание системы коллективного реагирования на крупномасштабные чрезвычайные ситуации и гуманитарные катастрофы.



Система состоит из направлений деятельности. Каждое из направлений предполагает перечень согласованных и взаимоувязанных практических мероприятий, которые в комплексе позволили сформировать эффективный механизм реагирования на ЧС.



Система определяет порядок коллективного реагирования Организации и предусматривает, что в случае возникновения крупномасштабной ЧС на территории одного из наших государств правительство этого государства направляет запрос об оказании помощи в ликвидации ЧС на имя генерального секретаря ОДКБ и одновременно правительствам государств – членов ОДКБ.



При получении запроса совместными усилиями специалистов государств – членов ОДКБ вырабатываются предложения по оказанию помощи пострадавшему государству, и далее в район ЧС направляются необходимые силы, средства и гуманитарная помощь.



С целью координации взаимодействия при выработке решений на ликвидацию (минимизацию) последствий произошедшей крупномасштабной ЧС и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ решением глав государств наших стран в 2007 году был создан Координационный совет по чрезвычайным ситуациям государств – членов ОДКБ (КСЧС).



Членами Координационного совета являются руководители министерств и ведомств, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий ЧС.



Координационный совет возглавляет председатель КСЧС. Председатель КСЧС избирается членами Координационного совета сроком на один год.



На последнем, XII заседании председателем КСЧС избран министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Николаевич Зиничев.



Основной формой работы КСЧС являются заседания. На заседаниях председателем Координационного совета проводится анализ выполнения запланированных мероприятий и утверждаются очередные перспективные и текущие планы.



При возникновении или угрозе возникновения крупномасштабной чрезвычайной ситуации, требующей принятия коллективного решения для реагирования, заседание Координационного совета проводится немедленно, с использованием видеоконференц-связи.



На КСЧС возлагается довольно много задач, среди которых такие, как организация взаимодействия, выработка предложений по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, развитие международно-правовой базы сотрудничества, координация проведения совместных мероприятий, подготовка проектов межгосударственных программ, организация обмена опытом и информацией, содействие в подготовке и повышении квалификации кадров, участие в методическом и информационно-аналитическом обеспечении.



При Координационном совете для обеспечения его деятельности создана Рабочая группа. Кроме того, в зависимости от задач решениями членов КСЧС к работе Совета привлекаются аналитики, эксперты и профильные специалисты.



– Какими инструментами располагает КСЧС, учитывая разноплановость форматов нормативных документов и особенности национальных подходов к решению таких вопросов?



– Несмотря на то что каждое государство по-своему решает вопросы, в том числе в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, нам удалось достигнуть взаимопонимания и наработать достаточную совместную правовую базу, которая регламентирует деятельность министерств и ведомств государств – членов ОДКБ в формате нашей организации.



На сегодняшний день главами государств – членов ОДКБ подписано 22 совместных документа по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС. Именно в результате реализации этих документов нам и удалось сформировать действенную и эффективную систему коллективного реагирования на крупномасштабные чрезвычайные ситуации, о которой я уже говорил.



– Сегодня, к счастью, чрезвычайных ситуаций, в ликвидации последствий которых требуется помощь государств-союзников, нет, и люди мало задумываются о том, насколько важно существование такой структуры, готовой моментально прийти на помощь.



– В настоящее время стихийные бедствия на нашей планете ежегодно уносят тысячи человеческих жизней, разрушают инфраструктуру городов и сельских населенных пунктов, промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты, жилье, вызывают аварии и катастрофы, наносят огромный ущерб народному хозяйству и экологии. Страдают миллионы людей.



Зная это, МЧС наших государств в ежедневном, круглосуточном режиме проводят мероприятия по организации защиты населения и территорий, по предупреждению, ликвидации и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций.



Благодаря этой трудоемкой и кропотливой работе, а также другим субъективным и объективным факторам крупномасштабные ЧС в зоне ответственности ОДКБ в последнее время не происходили. А значит, силы и средства системы коллективной безопасности для реагирования на чрезвычайные ситуации не привлекались. То есть плечом к плечу спасатели Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана за это время в очагах чрезвычайных ситуаций не работали.



С последствиями возникших чрезвычайных ситуаций наши государства справились своими силами, зачастую с участием этих самых подразделений, входящих в систему коллективной безопасности. Замечу, что в некоторых случаях пострадавшим странам оказывалась на двухсторонней основе государствами – членами ОДКБ гуманитарная помощь.



Возвращаясь к теме коллективных действий, хочу обратить ваше внимание на подписанное в 2009 году президентами наших государств Соглашение о Коллективных силах оперативного реагирования ОДКБ. Это Соглашение позволило нам создать сводные подразделения, которые при необходимости оперативно приступят к реализации комплекса мероприятий по защите населения от опасностей, возникающих при ведении или вследствие военных действий, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи.



Совершенствование знаний, умений и навыков личного состава из подразделений, выделенных в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (КСОР), осуществляется государствами – членами организации самостоятельно. Это огромная системная работа, которая позволяет подготовить высококлассных специалистов, понимающих друг друга с полуслова. Естественно, что доведение совместных действий до автоматизма при проведении спасательных и других неотложных работ, умение работать в команде четко и слаженно – все это результат изнуряющих постоянных тренировок, вдумчивой и тщательной работы руководства министерств и ведомств по ГО и ЧС.



Благодаря достигнутому пониманию и слаженности действий спасатели в любой момент готовы оперативно приступить к работе и применить достигнутые на учениях навыки, понимая, что за каждой выигранной минутой может стоять чья-то жизнь.



– Что позволяет проверить результативность работы и реальность планирующих документов? Ведь территории каждого из государств имеют особенности территориального размещения, специфику объектов экономики.



– Когда очередной цикл обучения завершен, проводятся учения, на которых мы обмениваемся опытом, отрабатываем вопросы слаживания руководящего состава, органов управления и подразделений уполномоченных органов, осуществляем совместную практическую отработку действий по ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.



С этой целью и проводятся тактико-специальные учения под условным наименованием "Скала". Кроме этого, подразделения уполномоченных органов участвуют в эпизодах совместных и тактико-специальных учений под условными наименованиями "Взаимодействие", "Кобальт" и "Гром". Все эти учения проводятся в соответствии с планами, утвержденными Советом министров обороны и Комитетом секретарей Советов безопасности ОДКБ, либо Координационным советом по чрезвычайным ситуациям государств – членов ОДКБ.



– Как проходят учения?



– Те, кто побывал на учениях, подтвердят, что это очень зрелищные и впечатляющие мероприятия. И хотя все учения плановые, под каждое разработан и прописан соответствующий сценарий, включающий целый комплекс задач. Каждый раз впечатляют и слаженность работы людей, и их профессионализм, и та самоотдача, с которой они делают свою работу.



Учения "Скала" проводятся один раз в два года. Их особенность и специфика заключается в том, что в них участвует только личный состав подразделений уполномоченных органов, выделенных в состав формирований сил специального назначения КСОР. Предыдущее учение "Скала-2018" проводилось по теме: "Защита населения от опасностей, возникающих при ведении или вследствие военных действий, а также ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций спасательными подразделениями из состава формирований сил специального назначения КСОР ОДКБ".



Учения "Скала-2018" проходило на базовом полигоне по подготовке спасательных подразделений государств – членов ОДКБ "Скальный город-Астана" в Казахстане в Алматинской области.



Для управления проведением спасательных и неотложных работ во время учения на базе подвижного пункта управления разворачивался Оперативный штаб ликвидации ЧС, было задействовано 633 спасателя, 151 единица специальной техники и 5 вертолетов.



Оперативным штабом отрабатывался комплекс организационных и управленческих вопросов для оказания помощи пострадавшему государству. Организовывалось взаимодействие между органами управления и спасательными подразделениями государств – членов ОДКБ.



В полевых условиях была развернута видеоконференц-связь и осуществлялась передача сигналов управления через национальные кризисные центры государств – членов ОДКБ, расположенные в столицах государств. Совместно со специалистами этих кризисных центров вырабатывались проекты решений на ликвидацию ЧС и происходил обмен вариантами проектов решений.



На учебных местах моделировались комплексные чрезвычайные ситуации, ликвидируемые в ходе учения личным составом спасательных подразделений. Практические действия проводились на девяти учебных местах, на которых имитировались чрезвычайные ситуации различных видов. Каждое из мест имело свое предназначение, этапы и условия прохождения.



В ходе учения спасатели выполняли разведку условных зон чрезвычайных ситуаций с применением беспилотных летательных аппаратов, после чего десантировались с вертолетов на парашютах. Кинологические расчеты доставлялись беспарашютным десантированием, с помощью спусковых устройств.



На территории полигона была создана обстановка, максимально приближенная к реальной, в которой спасатели совершенствовали навыки проведения аварийно-спасательных работ в завалах подземных коммуникаций, обрушенных зданиях и сооружениях, при авариях на потенциально опасных объектах, на линиях электропередач, на автомобильном транспорте, при железнодорожных катастрофах и катастрофах на воздушных судах.



Как всегда, на помощь людям пришла роботизированная дистанционно управляемая техника, применение которой стало давно уже привычным делом в сложнейших ситуациях.



Высокий профессионализм продемонстрировали экипажи вертолетов. Опытные пилоты, задействованные в учениях, не только быстро и эффективно ликвидировали пожары на большой площади открытых площадок с использованием водосливных устройств, но и умело предотвращали распространение огня по фасадам высотных зданий, используя при этом установки горизонтального тушения.



Личным составом оказывалась первая медицинская помощь условно пострадавшим, проводилась дегазация местности и специальная обработка. Был развернут полевой лагерь для пострадавшего населения и полевая химическая лаборатория. В итоге учебные цели проведенного тактико-специального учения "Скала-2018" были достигнуты. По завершении учения был проведен детальный разбор и оговорены дальнейшие планы совместной работы.



Для нас самое ценное из опыта проведения учений – это прежде всего возможность обмена мнениями и реальными практическими навыками между нашими спасателями, которые первыми идут и в огонь, и в воду, и под завалы, рискуя своей жизнью. Сегодня с гордостью можно сказать, что личный состав подразделений уполномоченных органов, выделенных в состав формирований сил специального назначения КСОР, способен эффективно справляться со всеми возможными чрезвычайными ситуациями.



– Какие планы стоят перед КСЧС на текущий год?



– Согласно Плану работы на 2020 годы, утвержденному решением Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, заседание которого состоялось 10 октября 2019 года в г. Бишкек (Кыргызская Республика) под председательством министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Н.С. Мирзахмедова, прежде всего обозначена задача расширения дальнейшего сотрудничества с международными организациями в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Использование их потенциала и опыта крайне важно при оказании помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Также предстоит работа по согласованию проекта решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О базовых учебных заведениях высшего профессионального образования по подготовке специалистов для государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах".



На повестке дня стоит и вопрос о создании базового полигона для подготовки подразделений органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций государств – членов ОДКБ, на площадке федерального государственного казенного учреждения "Ногинский спасательный центр Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий". Источник - ng.ru

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