ОПЕК+ наводит самодисциплину. Нарушителей сделки критикуют, но не наказывают, - "Къ"

00:13 18.09.2020

Лидеры стран ОПЕК+ пытаются усиливать давление на нарушителей сделки по сокращению добычи. Саудовской Аравии и России в августе не удалось заставить отстающих участников соглашения, таких как Ирак и Нигерия, наверстать не выполненные ранее квоты. С самой резкой критикой выступает Саудовская Аравия, призывая "не дурачить" рынок. Но, несмотря на жесткую риторику, по итогам ежемесячного мониторингового комитета ОПЕК+ все же дала отстающим отсрочку до конца года.



ОПЕК+ призвала страны, не полностью выполняющие договоренности по ограничению добычи нефти, представить план компенсаций перепроизводства до конца сентября, решил министерский мониторинговый комитет. ОПЕК+, как и ожидалось, не стала менять квоты сокращений - акцент был сделан на том, чтобы страны-нарушители лучше выполняли свои квоты.



Последний раз ОПЕК+ продляла сделку в июле: общая квота была снижена с 9,7 млн до 7,7 млн б/с в августе и далее до конца года. Этому способствовал рост спроса на нефть в связи с частичным возобновлением потребления после завершения активной фазы пандемии. В августе ОПЕК озаботилась тем, что не все участники сделки полностью выполняют договоренности (в основном это Ирак и Нигерия). "Штрафники" обязались компенсировать избыточную добычу летом в течение августа-сентября, снизив ее на 2,3 млн б/с. Но за прошлый месяц удалось избыточную добычу лишь на 100 тыс. б/с, хотя в целом сделка была исполнена более чем на 100%.



Несмотря на улучшение дисциплины (в июле сделка выполнялась на 95%), ключевые игроки ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия призвали ее участников лучше выполнять обещания. Максимально жестко выступил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, призвавший "не дурачить" рынок "повторяющимися обещаниями", предупредив, что "если они не будут выполнены, то могут укусить всех нас". "Эти ложные обещания не только дискредитируют тех, кто их дает, но и ослабляют нашу коллективную цель",- заявил саудовский принц (цитата по "Интерфаксу"). Глава Минэнерго РФ Александр Новак напомнил о том, "с каким трудом идет восстановление к докризисным рыночным показателям".



В итоге, несмотря на ужесточение риторики ключевых участников, ОПЕК+ решила снова пойти на уступки странам-нарушителям, разрешив им компенсировать чрезмерные объемы добычи летом вплоть до конца года. Кроме того, ОПЕК+ не будет применять против них санкции.



В отдельных странах возникают какие-то отклонения от стопроцентного выполнения сделки, но в целом все министры подтверждают, что их страны будут полностью исполнять соглашение",- пояснил Александр Новак.



В начале сентября цены на нефть резко снизились на слухах о том, что Ирак добивается для себя ослабления обязательств по сокращению добычи и даже готов покинуть сделку в 2021 году. Однако рынок оценил решительный настрой лидеров ОПЕК+, и после заседания мониторингового комитета стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent выросла на 2,5%, до $43,26 за баррель. Следующее заседание техкомитета ОПЕК+ намечено на 15 октября, а заседание министерского мониторингового комитета - на 19 октября.



В целом сделка выполняется, Ирак и Нигерия улучшили дисциплину, отмечает Дмитрий Маринченко из Fitch, добавляя, что в августе в число нарушителей сделки попали ОАЭ, но это скорее произошло по техническим причинам. По его мнению, оценить влияние недостаточного соблюдения соглашения на цены невозможно, но то, что Саудовская Аравия продолжает более пристально, чем раньше, следить за дисциплиной, для рынка выглядит позитивным сигналом. ОПЕК+, добавляет аналитик, вероятно, продолжит гибко подходить к сделке и сможет менять ее параметры в зависимости от ситуации с пандемией и глобальным спросом на нефть, но до конца этого года увеличения квот вряд ли стоит ожидать - "вторая волна" коронавируса становится все более возможным риском.



Дмитрий Козлов