 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что ожидает Украину после 25 октября. Обратный отсчет власти Зеленского?- В.Пойманов
00:15 18.09.2020

ВЛАДИМИР ПОЙМАНОВ | 17.09.2020

Что и говорить, при централизованной системе из Киева хорошо командовать, но это только в том случае, если областями руководят доверенные лица. 25 октября на Украине пройдут местные выборы, и "слуги народа", обеспокоенные падением своего рейтинга, пытаются хоть как-то привлечь на свою сторону разочарованную публику.

Мощный удар по имиджу Зеленского, а заодно и "слуг" нанес бывший глава офиса президента (ОП) Андрей Богдан, который в интервью одному из украинских журналистов заявил, что некоторые чиновники ОП тесно общаются с лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко, а открытые против Порошенко уголовные дела только делают тому рекламу. Богдан отметил, что окружение Зеленского, в том числе нынешний глава ОП Андрей Ермак, сделало из президента "какого-то бронзового Брежнева", и призвал Зеленского "очнуться", в противном случае парламентских "слуг", как и членов окружения Зеленского, скоро будут бить в городах и терроризировать членов их семей.

Богдан напророчил Украине кризисы – экономический, политический и военный на Востоке, заявив, что Зеленский не добьется мира и не обеспечит экономический рост страны.

Наибольший резонанс вызвало утверждение Богдана о наличии между ОП и РФ тайного соглашения, в котором имеются 13 пунктов. "Вы нам корабли – мы вам воду в Крым. Мы вам пленных – вы нам прямое авиасообщение, мы вам три миллиарда долларов по решению суда, а вы нам – что-то". Одно из условий документа – увольнение всех прозападных политиков. Украина, по словам Богдана, много наобещала России, "но не сделала ничего". В то же время у киевских руководителей есть "детская уверенность" в том, что РФ выплатит Украине огромные компенсации за Крым и Донбасс.

Однако, когда Богдана вызвали на допрос в Государственное бюро расследований, он от своих слов отказался, заявив, что о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц узнал из открытых источников и СМИ.

Украинский политолог Вадим Карасев связывает появление этого интервью с приближением местных выборов, но считает, что ситуация для Зеленского приемлема, "пока есть олигархический консенсус относительно его пребывания у власти". С Карасевым согласен и политический обозреватель Армен Гаспарян, полагающий, что высказывания Богдана останутся без последствий, поскольку "Украина живет по другим правилам и канонам".

Тем не менее интервью Богдана в самом начале избирательной кампании носит знаковый характер. Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что оно вредит не только частным интересам Зеленского, но и всему государству.

Заслуживает внимания тот факт, что на Зеленского внезапно ополчились бывший секретарь Совбеза Александр Турчинов и бывший генпрокурор Юрий Луценко, обвинив власть в "ползучей капитуляции" в Донбассе. Депутат Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил по этому поводу, что "начат обратный отсчет власти Зеленского"; парламент обвинят в недееспособности и "призовут людей выйти на улицу". По его словам, в органах власти, в силовых структурах и в армии есть "достаточно большая группа людей, недовольных президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту". Бывший депутат Рады Анна Герман, в свою очередь, считает, что произошел демонтаж государства, "верхушкой на Банковой управляет Запад", а командует парадом в стране по прежнему Порошенко.

При такой напряженности "слуги народа", понимая, что после местных выборов политическая карта страны может резко измениться не в их пользу, заранее обрезали "вредный" электорат. 15 июня Рада приняла постановление, согласно которому выборы пройдут по всей стране, кроме Крыма и неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей (Донецкой и Луганской народных республик).

Кроме того, в Раду внесен законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О Центральной избирательной комиссии"" относительно опросов общественного мнения", позволяющий вместе с выборами проводить опросы граждан. По мнению нардепов, это даст "возможность наладить информационное взаимодействие между органами государственной власти и гражданами". Вопросы для обсуждения могут быть любыми, даже о статусе русского языка, кроме ситуации в Донбассе и взаимоотношений с РФ.

Хитрость в том, что, в отличие от референдумов, такие опросы никаких юридических последствий не несут, зато позволят спустить пар и поправить подпорченную репутацию "слуг народа", которые, согласно последним социологическим исследованиям, откатились в областях на третье-четвертое места.

Все эти нововведения, однако, вряд ли спасут партию Зеленского. После 25 октября на Украине, скорее всего, начнутся политические завихрения, грозящие стране полной потерей управляемости.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600377300
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