 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум. Дауны скорбят на бегу
08:23 18.09.2020

Умер автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум

Американский писатель, автор романа "Форрест Гамп" Уинстон Грум умер в возрасте 77 лет, сообщила мэр города Фэрхоп штата Алабама Карин Уилсон. Господин Грум жил в этом городе. Причина смерти не уточняется.

"С огромной грустью сообщаю новость о смерти нашего дорогого друга Уинстона Грума. Город Фэрхоп сегодня потерял культового автора",- сообщила госпожа Уилсон в Facebook.

Книга "Форрест Гамп" 1986 года стала самой популярной работой господина Грума. Ее экранизация получила шесть премий "Оскар" и три премии "Золотой глобус". В 1995 году писатель издал продолжение книги "Гамп и компания". Уинстон Грум также известен как автор книг в жанре нон-фикшн.

Источник - kommersant.ru
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