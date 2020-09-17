Умер автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум. Дауны скорбят на бегу

08:23 18.09.2020

Умер автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум



Американский писатель, автор романа "Форрест Гамп" Уинстон Грум умер в возрасте 77 лет, сообщила мэр города Фэрхоп штата Алабама Карин Уилсон. Господин Грум жил в этом городе. Причина смерти не уточняется.



"С огромной грустью сообщаю новость о смерти нашего дорогого друга Уинстона Грума. Город Фэрхоп сегодня потерял культового автора",- сообщила госпожа Уилсон в Facebook.



Книга "Форрест Гамп" 1986 года стала самой популярной работой господина Грума. Ее экранизация получила шесть премий "Оскар" и три премии "Золотой глобус". В 1995 году писатель издал продолжение книги "Гамп и компания". Уинстон Грум также известен как автор книг в жанре нон-фикшн.