Конец западной "Игры с Лукой" в Белоруссии, - Дм.Минин

08:25 18.09.2020

ДМИТРИЙ МИНИН | 18.09.2020



Недостающее 8-е звено плана по свержению Лукашенко: о чем не сказал президент



16 сентября президент Белоруссии А. Лукашенко выступил перед политическим активом республики с детальным изложением плана смены режима в стране и отстранения его от власти. Назвав авторов этих замыслов "даже не оппонентами, а агрессорами", он указал на США и сеть их фондов по поддержке "так называемой демократии". На Европейском континенте, по его словам, действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, "к сожалению, наша Украина".



А. Лукашенко излагает свою версию плана смены власти в Белоруссии



Согласно А. Лукашенко, план этот скрупулезно готовился в течение последних десяти лет и состоял из семи этапов, или звеньев. В целом его технология укладывалась в известную методику "цветных революций" и включала в себя как воздействие из-за рубежа, так и обширное проникновение в медийное пространство страны. На белорусское общество, разогретое интернет-атаками, обрушился целый набор "цветных" политтехнологий, заимствованных из опыта арабского, армянского, польского, гонконгского и других протестов. Власть же не прореагировала вовремя.



При этом "Беларусь стали шатать по-новому, нацеливаясь на железный президентский электорат: жителей регионов, трудящихся, бюджетников, пенсионеров". Тщательно подбирались ключи к каждому социальному слою в Белоруссии, создавались "герои" для разных целевых аудиторий. Так, заметил А. Лукашенко, посылались сигналы бизнесу и "новым слоям", наращивалось присутствие в СМИ банкира (В. Бабарико – Д.М.), под которого создавались крупные интернет-площадки. Говоря о выдвижении своего бывшего помощника (В. Цепкало. – Д.М.), Александр Лукашенко заявил, что этим "зарубежные стратеги попытались внести раздрай в настроения государственной элиты и прощупать ее лояльность президенту".



Таким образом, белорусский президент возлагает ответственность за все происходящее в стране либо на деятельность неких абстрактных западных сил, либо на своих открытых оппонентов, роль которых в нынешних протестах крайне незначительна. Скорее наоборот, участие Бабарико и Цепкало в выборах, вероятнее всего, обеспечило бы и легитимность предсказуемой победы Лукашенко. Поэтому большим вопросом остается, кто и зачем подсказал ему снять этих кандидатов с дистанции.



В целом в стройной схеме, изложенной главой Белоруссии, явно отсутствует принципиально важное, 8-е по счету звено, которое американские политтехнологи, работавшие в последнее время на белорусском направлении, достаточно цинично окрестили "Игрой с Лукой". Игра состояла в том, что западные эксперты и политики, прежде всего из США, создавая видимость возможности диалога и признания Лукашенко, добивались его собственного согласия на продвижение в страну различных НКО, ресурсов и площадок. Сейчас он их весьма воинственно обличает. Однако они же не появились из ниоткуда. Точно так же посредством туманных обещаний или просто сомнительных комплиментов о "свободолюбивом духе" Лукашенко от него добивались постепенного дистанцирования от единственно реальной опоры на востоке – России. На деле целью этой игры, в чем порой открыто признавались некоторые словоохотливые американские эксперты, всегда было устранение Лукашенко "его же собственными руками". Это могло быть достигнуто только через завоевание прочных позиций в ближайшем окружении президента, но об этом Лукашенко не сказал в своем выступлении ни слова. Да, и ничего пока не сделал. Все ответственные за провал государственной политики на внешнем контуре остаются на своих местах.



А ведь кто-то "затаскивал" разного рода лукавых экспертов и отставных генералов из Америки в Минск, добивался их приема у президента и выступления на дискуссионных форумах. Особую активность проявлял в этом сохранивший свой пост министра иностранных дел В. Макей, апофеозом "многовекторной" линии которого была организация в феврале 2020 г. визита в Белоруссию госсекретаря США М. Помпео. Ценой за этот чисто символический контакт был отказ Минска от углубления интеграции с Россией, что также внесло негативную лепту в последующее развитие событий. Реальное же отношение Помпео к своему бывшему собеседнику видно сейчас, когда он отказывает Лукашенко в легитимности и грозит ему всяческими карами.



М. Помпео и А. Лукашенко: у кого хитрее улыбка?



Фактически "Игра с Лукой" в прежнем понимании в США закончена. Начался этап устранения белорусского президента всеми доступными средствами. Для этого будет использован весь накопленный потенциал, в том числе в ближайшем окружении президента. Замгоссекретаря США Стивен Биган уже объявил о разработке нового пакета санкций против Минска. При этом приводимые обоснования вообще, судя по всему, взяты из какого-то другого доклада и имеют больше общего с украинской реальностью, в которой, по мнению американцев, все в порядке. Так, Биган заявил: "Белорусский режим не ставит во главу угла интересы своего народа. Незаконные состояния, нажитые им, позволяют ему удерживать власть с помощью коррупции, которая очевидна жителям Беларуси и всему миру". Стоило бы заметить, что вопрос о коррупции, в отличие от многих других протестов по всему миру, в центре белорусских событий вообще не стоит. Ее достаточно низкий уровень в стране очевиден даже самым яростным оппозиционерам, но не американским политикам, привыкшим использовать клише.



Легко заметить, что все задействованные на белорусском направлении западные центры и фонды, которые еще недавно говорили об "эволюционировании в правильном направлении" президента Белоруссии, как по команде поменяли пластинку. "Медовые улыбки" сменились гневом и категорическими требованиями отставки президента. А некоторые "контактеры", добиравшиеся до Лукашенко, как, например, бывший помощник министра обороны США М. Карпентер из Джеймстаунского фонда и бывший главнокомандующий силами США в Европе генерал Б. Ходжес из СЕРА, попросту исчезли из списков этих учреждений; становится очевидным, что данные персонажи были лишь прикомандированы к ним для участия в "Игре с Лукой".



Координатор выращенного белорусским МИД форума "Минский диалог", на который съезжались многие знаковые фигуры западного экспертного сообщества, Евгений Прейгерман занял откровенно антилукашенковскую позицию. По его утверждениям, это не Запад выступил против Лукашенко, а он сам поломал то, что так хорошо продвигалось вперед. Якобы за несколько дней "были уничтожены все плоды работы белорусской дипломатии последнего десятилетия": прежде всего, имидж страны как восточноевропейского дипломатического хаба и донора безопасности и стабильности в регионе. Также уничтожены многие достижения внешнеэкономической диверсификации, которую официальный Минск "не без оснований все эти годы называл базисом национальных интересов". Не приходится сомневаться, что с этим мнением готовы согласиться и многие проводники "указанных достижений" в руководстве белорусского МИД.



Ну а что же сам Лукашенко, обошедший вниманием в своем докладе ключевое 8-е звено работы Запада с высшим эшелоном власти Белоруссии? Не может говорить? Не хочет? Или попросту не видит реального положения вещей? От ответа на эти вопросы будут зависеть развитие ситуации в стране и личная судьба президента. Если он понимает, что здесь также надо принимать решительные меры, но до поры до времени не хочет об этом заявлять, это одно. Если же Лукашенко надеется, что удастся и старую команду сохранить, и вернуться к прежней политике, он обречен на бег по замкнутому кругу, и управлять этим бегом будет кто-то другой.