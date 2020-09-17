Две формы существования человечества. Кто, где и за что сегодня воюет на планете, - В.Гундаров

08:54 18.09.2020 Об авторе: Владимир Александрович Гундаров – военный обозреватель.

17.09.2020



Американские военные присутствуют в 65 странах, в 14 – ведут боевые действия. Фото с сайта www.defense.gov

Ежегодно 21 сентября во многих странах отмечается Международный день мира. Его девиз в 2020 году "Достичь мира вместе". Организация Объединенных Наций обратилась ко всем противоборствующим сторонам с призывом в течение 24 часов соблюдать режим ненасилия и прекращения огня.



"Хотя его осуществление может быть затруднено недоверием, меня воодушевляет решительная поддержка этого призыва со стороны гражданского общества, которое может повлиять на людей и мобилизовать их на низовом уровне", – написал генеральный секретарь Антониу Гутерриш в послании, опубликованном на сайте организации.



Несмотря на все призывы к миру, на планете не прекращаются войны разной степени интенсивности.



Вооруженным конфликтом низкой интенсивности по религиозным, этническим, политическим и другим причинам считается тот, в котором ежегодно погибает до 50 человек. Эпизодические теракты и боевые действия, в которых погибает до 500 человек, относятся к конфликтам средней интенсивности. Вооруженный конфликт высокой интенсивности – это постоянные боевые действия с применением обычных средств вооружения и оружия массового поражения (за исключением ядерного), с привлечением иностранных государств и коалиций, например, таких как Североатлантический альянс. Такие конфликты часто сопровождаются массовыми и многочисленными терактами. Число жертв превышает 500 человек ежегодно.



ЕВРОПА



На Украине после государственного переворота, в результате которого законно избранный президент Виктор Янукович на деньги США был лишен власти, в стране началась гражданская война.



"На деньги США" – это не просто фигура речи. На конференции фонда "Украина–США" 13 декабря 2013 года Виктория Нуланд – в то время помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам – заявила: "С момента объявления независимости Украины в 1991 году Соединенные Штаты поддерживали украинский народ, приобретающий навыки демократии и создающий демократические институты, добивающийся более активного участия в гражданской жизни и добросовестного управления – необходимых предпосылок для реализации Украиной ее проевропейских устремлений. Мы инвестировали более 5 млрд долл., стремясь помочь Украине в достижении этих и других целей, призванных обеспечить безопасность, процветание и демократическое устройство страны".



Теперь украинцы знают, что на языке США означают слова "безопасность", "процветание", "демократическое устройство". По последним данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), за период конфликта с 14 апреля 2014 года по 31 марта 2020 года пострадало около 44 тыс. человек. Погибло более 13 тыс. человек. УВКПЧ ООН зафиксировало 3055 случаев гибели гражданских лиц. При этом "среднемесячное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц в первом квартале 2020 года увеличилось на 47,3% по сравнению с последним кварталом 2019 года", – говорится в сообщении.



Среди пострадавших на востоке Украины насчитывается от 29 тыс. до 31 тыс. раненых, среди которых до 9 тыс. – гражданских, до 10,5 тыс. – украинских военнослужащих и до 13,5 тыс. – членов вооруженных формирований.



Война в Донбассе проводится на деньги НАТО и США и под контролем находящихся на территории Украины американских, британских и канадских военных, в частности солдат и офицеров американской 101-й воздушно-десантной дивизии, 278-го бронетанкового кавалерийского полка нацгвардии США, канадской 2-й механизированной бригады, 77-й бригады кибервойск Великобритании, других частей и подразделений НАТО. Уходить из Украины они не собираются. Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что британские военнослужащие будут находиться на территории Украины до марта 2023 года. В дальнейшем программа может быть еще продлена.



Во второй половине сентября на территории Украины в течение двух недель пройдут международные учения "Быстрый трезубец – 2020", в которых примет участие около 4 тыс. военнослужащих из США, Великобритании, Канады, Польши и других стран НАТО.



"Согласно сценарию, страна-агрессор дестабилизирует ситуацию в том или ином регионе другого государства и пытается его оккупировать. Одновременно группировка союзных держав организует оборону, впоследствии освобождает временно оккупированную территорию и проводит стабилизационную операцию", – сообщило Минобороны Украины.



Иными словами, вместо тушения военного пожара в Украине НАТО направляет свои войска для освоения театра военных действий в оперативной близости от границы с Россией, тем самым провоцируя киевские власти на новые акты военного насилия в отношении жителей юго-востока этой многострадальной страны.



Второй очаг нестабильности на территории бывшего СССР – вооруженное противостояние Азербайджана и Армении из-за непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.



Во время так называемой карабахской войны потери составили: на армянской стороне – около 6 тыс. убитых и более 20 тыс. раненых, на азербайджанской – примерно 10 тыс. убитых и 29 тыс. раненых (данные приведены по книге швейцарского политолога, профессора Высшей школы общественных и международных отношений Оттавского университета Кристофа Цукера "Постсоветские войны: восстание, этнический конфликт и государственность на Кавказе".



С тех пор армяно-азербайджанские вооруженные столкновения периодически повторяются ежегодно и не по одному разу в год. Последнее произошло в июле 2020 года. Армения признала потерю в нем четырех, а Азербайджан – 12 военнослужащих.



На юго-восточном фланге Европейского континента с 1984 года продолжается вооруженное противостояние между правительством Турции и бойцами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана, ведущими борьбу за создание курдской автономии в составе Турции.



По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, с августа 1984 года, когда бойцы РПК впервые осуществили атаки в Турции, и до марта 2020 года от рук членов этой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности и 6800 мирных жителей страны.



БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА



20 марта 2003 года военная коалиция во главе с США, в составе которой были войска Великобритании, Канады и Польши, вторглись в Ирак с целью свержения президента страны Саддама Хусейна. Безвозвратные потери армии США в Ираке составили 4550 военнослужащих. По оценке иракского правительства и Всемирной организации здравоохранения, с марта 2003-го и до середины 2006 года умерли насильственной смертью 151 тыс. иракцев. После военного вмешательства в дела Ирака здесь 17 лет продолжается вооруженный конфликт высокой интенсивности. Всего за это время погибло более 1 млн человек.



В 2011 году в результате так называемой арабской весны, осуществленной по технологиям цветных революций, которые были разработаны в США, начались вооруженные конфликты высокой интенсивности в Сирии, Ливии, Йемене и Египте.



Военная коалиция во главе с США при активном участии Великобритании, Канады и других стран вмешалась во внутренние дела Сирии с целью свержения президента страны Башара Асада. За девять лет войны задокументирована гибель 383 тыс. людей из числа гражданского населения, а по оценкам Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) – 585 тыс. Беженцами стали 6,5 млн сирийцев.



В 2011 году авиация США и НАТО нанесла ракетно-бомбовые удары по Ливии в целях поддержки оппозиции и свержения "братского вождя и лидера революции" Муаммара Каддафи. Напомним, что этот государственный и политический деятель установил в своей стране новую форму правления – джамахирию. Доходы от нефтедобычи ливийское руководство направило на социальные нужды, что позволило осуществить масштабную программу строительства государственного жилья, развития здравоохранения и образования.



После гибели Муаммара Каддафи в Ливии началась – и сейчас продолжается – гражданская война. На востоке страны, в Тобруке, заседает избранный народом парламент, а на западе, в Триполи, – сформированное при поддержке западных стран правительство. За время вооруженного противостояния погибло, по разным оценкам, от 15 тыс. до 30 тыс. человек.



В Йемене девять лет продолжается начавшаяся после арабской весны гражданская война между хуситами (шиитскими повстанцами) и правительственными войсками (суннитами). Саудовская Аравия с согласия США вместе с другими суннитскими монархиями организовала коалицию, которая помогает суннитам в войне с хуситами наземными операциями и ударами с воздуха. В стране царит голод, эпидемия холеры, не прекращаются боевые действия. За время гражданской войны погибло более 10 тыс. человек.



Чтобы не сложилось превратного впечатления, что источником всех вооруженных конфликтов является вмешательство США, Великобритании и Канады во внутренние дела суверенных государств, необходимо перечислить и другие горячие точки Африканского континента.



В Судане в регионе Дарфур с 2003 года продолжается вооруженное противостояние между центральным правительством, неформальными проправительственными арабскими вооруженными отрядами "Джанджавид" и местными повстанческими группировками. По разным оценкам, в результате Дарфурского конфликта погибло от 200 тыс. до 400 тыс. человек, 2,5 млн человек стали беженцами. В июле 2020 года здесь вновь произошли массовые убийства. Руководство Судана и совместная миссия ООН и Африканского союза (UNAUMID) связывают их с земельными конфликтами между неарабскими племенными фермерами – масалитами и арабскими племенами бедуинов.



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В последнее время НАТО активно расширяет

свое присутствие в различных регионах мира.

Фото с сайта www.nato.intВ Южном Судане гражданская война началась спустя два года после обретения независимости. Формально она шла между правительственными войсками и повстанцами, но по сути – между представителями доминирующей народности динка и племени нуэр.

Мирное соглашение между правительством и повстанцами Южного Судана было заключено в 2018 году. Однако только в феврале 2020 года удалось сформировать коалиционное правительство двух основных народов. За годы военного противостояния погибло 190 тыс. человек, 700 тыс. стали беженцами.



В Сомали более 20 лет ни правительство, ни миротворцы ООН, ни соседи не могут остановить анархию. После гражданской войны страна утратила признаки государственности. На территории страны действует радикальная исламистская группировка "Аш-Шабааб".



В Нигерии армия воюет с боевиками "Боко Харам". Нигерийским военным помогают отряды из Камеруна, Чада и Нигера. В дельте реки Нигер более 20 лет правительственные войска Нигерии, а также ЧВК нефтяных компаний, с одной стороны, и этнические группировки огони, игбо и иджо – с другой, с переменным успехом пытаются установить контроль над нефтеносными районами.



В августе 2020 года боевики террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP) (организация запрещена в РФ) захватили город Кукава и взяли в заложники сотни мирных жителей. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на главу местного ополчения.



Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками, туарегами, различными группировками сепаратистов и радикальными исламистами разгорелся в начале 2012 года. Отправной точкой событий стал военный переворот, в результате которого был свергнут действующий на тот момент глава государства Амаду Туре. Для поддержания порядка в стране находятся миротворцы ООН и французский контингент, но несмотря на это, в Мали постоянно происходят теракты и захваты заложников.



5 июня 2020 года в Мали начались народные волнения. Протестующие были недовольны продолжающимся существованием повстанческого движения туарегов, предполагаемой коррупцией в правительстве и неустойчивой экономикой. 18 августа 2020 года в результате вмешательства в политический кризис Вооруженных сил Мали под командованием полковника Садио Камары произошел очередной военный переворот. Заместитель начальника ВВС Мали полковник Исмаэль Ваге в телеобращении пригласил оппозиционные группы на переговоры о новых парламентских выборах.



На территории Мали в последние годы активизировались террористические исламистские группировки. Крупнейшие среди них "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP) и "Исламское государство в Большой Сахаре" (ISGS) (организации запрещены в РФ). Обе являются структурами "Исламского государства" (организация запрещена в РФ). В приграничных районах с Буркина-Фасо также действуют группировки, связанные с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). Из Мали террористы совершают атаки на районы Буркина-Фасо, Нигера, Кот-д’Ивуара и грозятся выйти на берега Гвинейского залива. В их планах – создание на западе континента африканского халифата.



В восточных провинциях Демократической Республики Конго (ДРК), несмотря на все усилия властей и миротворцев, ситуация остается напряженной на протяжении многих лет. На территории страны действуют различные исламистские и христианские группировки, вооруженные формирования местных племен и банды из соседних государств. Всех их привлекают колоссальные запасы полезных ископаемых: золото, алмазы, медь, олово, тантал, вольфрам, более половины мировых разведанных запасов урана. По данным Группы экспертов ООН по ДРК, незаконная добыча золота "однозначно остается основным источником финансирования вооруженных группировок".



Подразделения армии ДРК весной 2020 года в ходе операции под кодовым названием "Заруба я Итури-2" уничтожили 309 боевиков из группировки "Кооператив для развития Конго" (CODECO). В ходе предыдущей операции "Заруба я Итури-1", которая была проведена конголезскими военными с 15 июня по 30 сентября 2019 года, были ликвидированы 436 боевиков CODECO.



Группировка CODECO сформировалась из вооруженных ополченцев проживающего в восточных районах ДРК народа ленду и со временем превратилась в бандитское формирование. Она сейчас активно участвует в столкновениях в этой части страны между членами двух общин – земледельцев ленду и скотоводов хема.



Согласно сделанным в мае 2020 года подсчетам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, число беженцев в провинции Итури достигло с минувшего марта 200 тыс. человек.



Центральноафриканская Республика (ЦАР) 13 августа отметила 60-летие своей независимости. За это время она пережила правление диктатора-людоеда, несколько военных переворотов и две гражданских войны, последняя из которых длится до сих пор.



Сейчас ЦАР – фактически неконтролируемая официальным правительством страна. По существу, она стала заложницей более 10 различных вооруженных группировок, которые сражаются между собой за власть и ресурсы.



Основные из них – террористическая мусульманская группировка "Селека" и христианское вооруженное формирование "Антибалака". Самые западные области контролирует группировка "3R" (фр. Retour, Reclamation et Rehabilitation – "Возвращение, протест и реабилитация"). "3R" регулярно сталкиваются с бойцами "Антибалаки" и группировки "Революция и справедливость".



На границе Азии и Африки с 2011 года продолжается борьба правительственных войск Египта с несколькими десятками вооруженных группировок исламских радикалов. Самые крупные из них – "Вилайет Синай", присягнувшая на верность "Исламскому государству", "Аль-Каида", ХАМАС и "Братья-мусульмане" (организации, запрещенные в РФ).



Вооруженное противостояние происходит главным образом на северо-востоке провинции Северный Синай в районах Рафаха, Шейх-Зувейда и Эль-Ариши, реже – в других районах Синайского полуострова и на приграничных территориях Сектора Газа и Израиля. Исламисты периодически организуют теракты и нападения на египетские вооруженные силы и полицию. Те, в свою очередь, проводят контртеррористические операции. Один из крупнейших терактов произошел 31 октября 2015 года, в результате его погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа авиалайнера Airbus A321–231 российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявшего чартерный рейс по маршруту Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург.



В конце июля 2020 года российский посол в Египте Георгий Борисенко в интервью египетскому телеканалу TEN сказал, что запуск авиасообщения с курортами Египта во многом зависит от ситуации с терроризмом на Синайском полуострове.



АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН



11 сентября 2001 года в США произошли самые кровавые в истории страны теракты. Их совершили 19 человек. 15 из них были гражданами Саудовской Аравии, двое – Объединенных Арабских Эмиратов, один – Египта и еще один – Ливана.



В ответ Вашингтон, не дожидаясь решения Совбеза ООН, ввел в Афганистан военный контингент НАТО. С тех пор правительство Афганистана при поддержке сил НАТО и США воюет с "Талибаном" и "Аль-Каидой" (организации запрещены в РФ). Жертвами "антитеррористической" войны стало более 500 тыс. человек. В список, как отмечает американское военно-ориентированное интернет-издание "Задача и цель", не попали люди, скончавшиеся в результате "потери доступа к продовольствию, воде, медицинским учреждениям, электричеству или другой инфраструктуре".



Причиной трех индо-пакистанских войн и нескольких более мелких военных конфликтов стала спорная территория Кашмир на северо-западе полуострова Индостан. По разным данным, за последние 70 лет там погибло около 50 тыс. человек. В своем обращении к нации 15 августа прошлого года премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал, что за последние три десятилетия конфликт унес жизни 42 тыс. человек.



Помимо общего конфликта у каждой из стран есть несколько горячих точек с разной степенью интенсивности, и все они признаны международным сообществом как военные конфликты.



В Пакистане их три: сепаратистские движения в западной провинции Белуджистан, борьба с группировкой "Техрик-е Талибан Пакистан" (организация запрещена в РФ) в непризнанном государстве Вазиристан и столкновения пакистанских силовиков с разными группировками боевиков в полуавтономном регионе "Федерально управляемые племенные территории" (FATA).



В индийских штатах Ассаме, Манипуре и Нагаленде на религиозно-этнической почве происходят столкновения с националистическими и сепаратистскими группировками, которые осуществляют теракты и захват заложников. Кроме того, в 20 из 28 штатов действуют наксалиты – маоистские боевые группы, которые требуют создания свободных самоуправляемых зон, где они хотят построить коммунизм. Власти Индии объявили наксалитов террористами и называют их главной внутренней угрозой безопасности страны.



В Мьянме тлеет религиозно-этнический конфликт между жителями штата Ракхайн – араканцами-буддистами и мусульманами-рохинджа. Боевики из движения "Армии спасения рохинджа Аракана" (АСРА) совершают нападения на опорные пункты полиции. В ответ правительственные войска проводят антитеррористические операции. Сотни тысяч рохинджа стали беженцами.



В Южном Таиланде радикальные исламские организации требуют, чтобы провинции Яла, Паттани и Наратхиват стали независимым исламским государством либо вошли в состав Малайзии. Бангкок на требования исламистов, подкрепляемых нападениями и терактами, реагирует контртеррористическими операциями и подавлениями локальных беспорядков. За 13 лет конфликта там погибло более 6 тыс. человек.



В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (Синьцзян) действует террористическая группировка "Исламское движение Восточного Туркестана" (организация, запрещенная в РФ). Его целью является создание исламского государства Китая. В ходе беспорядков и терактов на территории Синьцзяна за последние 10 лет погибло более тысячи человек. Конфликт имеет вялотекущий характер.



Более четырех десятилетий на Филиппинах продолжается конфликт между Манилой и вооруженными группами мусульманских сепаратистов на юге страны, которые традиционно выступают за создание независимого исламского государства. Ситуация обострилась после того, как позиции "Исламского государства" на Ближнем Востоке значительно пошатнулись и многие радикальные исламисты устремились в Юго-Восточную Азию. Они устраивают вооруженные нападения на солдат и полицейских.



СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА



В 2016 году Мексика заняла второе место по числу погибших в списке государств, где продолжаются вооруженные столкновения, уступив только Сирии. Здесь идет война правительства с наркокартелями. Последние воюют еще и между собой. Мировое сообщество называет это противостояние вооруженным конфликтом с высокой степенью интенсивности. Даже в самый "мирный" 2014 год здесь погибло более 14 тыс. человек, а всего с 2006 года жертвами "нарковойны" стало более 110 тыс. человек.



В Мексику наркотики попадают из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. В этих странах обосновались мощные транснациональные преступные организации, такие как Mara Salvatrucha, что на сленге значит "сальвадорские бродячие муравьи" или MS13, с 19 "филиалами", из которых две банды – Normandie Locos Salvatruchos и Leeward Grandes Salvatruchos – базируются в Лос-Анджелесе. По разным оценкам, численность преступного синдиката колеблется от 50 тыс. до 300 тыс. человек, включая ассоциированных членов (в том числе в США – от 10 тыс. до 40 тыс.). Согласно оценкам правоохранителей, в том числе ФБР, численность Mara Salvatrucha составляет около 50–80 тыс. человек, из которых около 10–15 тыс. – в США.



С Mara Salvatrucha конкурирует другая мультиэтническая международная хорошо организованная преступная группировка "Банда с 18-й улицы", также известная как Calle 18, Barrio 18, La18 или Mara-18, состоящая в основном из латиноамериканцев. По последним данным Национального центра разведки наркотиков США (NDIC), существует приблизительно 200 отдельных автономных "бригад" "Банды с 18-й улицы". Они действуют в 11 странах, в том числе в 37 штатах США.



Все эти группы и кланы постоянно ведут войну между собой за передел сфер влияния. Правительства Гондураса, Сальвадора и Гватемалы объявили войну организованной преступности. Это решение поддержали США.



ЮЖНАЯ АМЕРИКА



Более 50 лет продолжалось противостояние правительственных войск Колумбии и Революционных вооруженных сил Колумбии – Армии народа (FARC). За это время погибло около 220 тыс. человек, 7 млн – лишились дома.



В 2016 году между властями Колумбии и FARC было подписано мирное соглашение. К договору отказались присоединяться повстанцы леворадикальной террористической организации "Армия национального освобождения Колумбии" (ELN), которая является второй по численности партизанской организацией в стране, уступая первенство только FARC.



В конце августа 2019 года один из лидеров FARC, Иван Маркес, записал видеоролик, в котором заявил о возобновлении вооруженной борьбы против властей, обвинив их в срыве мирных договоренностей и терроре против революционеров.



* * *



Война и мир – две формы существования человечества, при этом мир, похоже, всегда слабее жажды прибылей и неограниченной власти. В обозримом будущем возможны две основные причины для возникновения новых войн.



Первая – глобальное изменение климата на планете, которое приведет к перераспределению природных богатств между государствами и обострению противоборства за новые рынки сырья и сбыта.



Вторая – неразумное пользование плодами цифровых технологий. Машины освободят людей от тяжелых видов труда. Но машины, обладающие искусственным интеллектом, могут вообще заменить людей на производстве. Ожидается, что уже в ближайшие 10 лет в России исчезнут 57 существующих ныне специальностей, а около 15 млн человек потеряют привычную для них работу. Это породит новые социальные отношения, пишет главный редактор журнала "Радиоэлектронные технологии" Олег Кустов.



На международном уровне государства, занимающиеся производством высокотехнологичных товаров и услуг, сделают свою экономику более независимой, в то время как большинство стран окажется зависимыми от постиндустриального мира как поставщика новых технологий и информации. Начнется эра постиндустриального неоколониализма.



В связи с этим нельзя не порадоваться экономическим санкциям США и Евросоюза. На протяжении пяти лет их применения к России они сделали нашу страну технологически более независимой, а значит – более сильной. Источник - ng.ru

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