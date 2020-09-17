Богатые страны зарезервировали половину всего объема перспективных вакцин от коронавируса, - Le Figaro

09:06 18.09.2020

17 сентября 2020 г.

Корреспондент | Le Figaro



"(...) Согласно опубликованному в среду, 16 сентября, докладу международной конфедерации благотворительных организаций Oxfam International, группа богатых стран, представляющих 13% населения планеты, заранее закупила половину всего объема перспективных вакцин против Covid-19", - пишет Le Figaro.



"Логика этих стран состоит в том, чтобы в качестве меры предосторожности закупить вакцину у множества конкурирующих производителей в надежде на то, что хотя бы одна из их вакцин окажется эффективной, но в докладе настоятельно подчеркивается сложность в получении этих вакцин в начальный период для части населения планеты, в то время как международная инициатива по разработке, производству и распространению вакцины от коронавируса под названием COVAX, поддерживаемая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), бойкотируется Вашингтоном и не имеет финансирования", - говорится в статье.



"В мае Соединенные Штаты, затем Великобритания, Евросоюз, Япония и другие страны подписали несколько контрактов, заранее гарантирующих производство и доставку доз, если в ходе клинических испытаний вакцины-кандидаты окажутся успешными", - указывает издание.



"Большую часть таких контрактов публично подписала фармацевтическая компания AstraZeneca, партнер Оксфордского университета, но такие фармацевтические компании как Sanofi, Pfizer, Johnson & Johnson, американская биотехнологическая компании Moderna, китайская лаборатория Sinovac и российский институт им. Гамалеи также предварительно продали сотни миллионов доз вакцин по всему миру, иногда в форме партнерства с местными производителями", - пишет Le Figaro.



"По данным Oxfam, с пятью из этих производителей вакцин-кандидатов, проходящих в настоящее время третью фазу клинических испытаний, уже подписаны контракты на 5,3 млрд доз, из которых 51% всего объема перспективных вакцин предназначается для развитых стран, включая указанные выше, а также для Австралии, Гонконга, Швейцарии и Израиля (цифры не включают контракты на вакцины, которые еще не находятся в третьей фазе)", - говорится в публикации.



"(...) Жизненно важный доступ к вакцинам не должен зависеть от того, где вы живете или сколько у вас денег", - с сожалением отмечает Роберт Сильверман из Oxfam.



"Эксперты в области общественного здравоохранения предложили несколько методов глобального распределения вакцин: ВОЗ хотела бы дать каждой стране столько, чтобы хватило на вакцинацию 20% ее населения; группа специалистов по этике предложила отдать приоритет странам, в которых самая высокая смертность от коронавируса. Но Соединенные Штаты объявили, что намерены в первую очередь предоставить вакцину всем своим жителям, а не только уязвимым и пожилым людям", - сообщает издание.



"Подобный "прививочный национализм" уже осудили многочисленные ответственные руководители в сфере общественного здравоохранения, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении в среду утром в Европейском парламенте", - резюмирует Le Figaro.



Источник: Le Figaro