Чего ждать от 99-го Японского премьер-министра, - С.Строкань

10:11 18.09.2020

Почти сотый

Есихидэ Суга приступил к работе 99-м главой японского правительства



Газета "Коммерсантъ" №170 от 18.09.2020, стр. 4

Новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга, утвержденный в должности обеими палатами японского парламента, провел первый полноценный рабочий день в кресле главы правительства. Первоочередная задача, которую предстоит решить Есихидэ Суге,- до конца недели завершить формирование Кабинета министров, в котором уже произошел ряд перестановок и появились новые лица. Одно из них - младший брат ушедшего в отставку премьера Синдзо Абэ Нобуо Киси, который возглавит Министерство обороны. Другие ключевые посты, впрочем, останутся за проверенными кадрами, проявившими себя при прежнем премьере, курсом которого намерен неукоснительно следовать его преемник.



Транзит власти в Японии завершился в четверг, когда избранный накануне обеими палатами парламента новый, 99-й по счету глава японского правительства Есихидэ Суга провел свой первый полноценный рабочий день в кресле премьер-министра.



За день до этого император Японии Нарухито на торжественной церемонии в своем дворце в Токио утвердил состав нового правительства во главе с Есихидэ Сугой, после чего Кабинет министров стал официально считаться сформированным.



Первое заседание нового правительства и последовавшие за ними пресс-конференции министров затянулись в среду до глубокой ночи.



Тем не менее после почти бессонной ночи 71-летний Есихидэ Суга прибыл в канцелярию премьера ровно в восемь утра, демонстрируя своим подчиненным пример классического японского трудоголика.

"Вчера я дал указания министрам, завтра займусь назначениями их заместителей. Надо дать старт правительству, которое работает для народа, и добиться ощутимых результатов",- заявил Есихидэ Суга.



Накануне он пообещал следовать прежнему экономическому курсу, предусматривающему тонкую настройку либеральной монетарной политики Синдзо Абэ, получившей название "абэномика" и направленной на ускорение экономического роста, развитие цифровых технологий, устранение бюрократических препятствий для продолжения реформ и стимулирование инвестиций.



Ядром обновленного японского правительства стали проверенные кадры Кабинета министров Синдзо Абэ, в котором сам Есихидэ Суга бессменно проработал генеральным секретарем семь лет и восемь месяцев. Из 20 членов нового правительства 15 работали в предыдущей администрации.



Так, кадровые перестановки не затронули экономический блок: заместитель премьер-министра, министр финансов Таро Асо и министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма сохранили свои портфели. Примечательно, что господин Кадзияма также занимает должность министра по развитию экономических отношений с Россией. Остался на своем посту и глава МИДа Тосимицу Мотэги.



Наиболее громкая перестановка произошла в руководстве Министерства обороны, которое возглавил брат ушедшего в отставку Синдзо Абэ, 61-летний Нобуо Киси (в предыдущем правительстве Абэ он занимал должность замглавы МИДа). Синдзо Абэ и Нобуо Киси - родные братья, но у них разные фамилии, потому что Нобуо Киси в детстве был усыновлен родственниками по материнской линии.

Нобуо Киси был впервые избран в японский парламент в 2004 году и успел поработать парламентским секретарем по обороне в правительствах двух японских премьеров - Ясуо Фукуды и Таро Асо. Таким образом, вопросы оборонной стратегии Японии, пересмотр которой начался при Синдзо Абэ, не являются для него чем-то новым.



Как ветеран японской партии власти дослужился до кресла премьер-министра

Несмотря на союзнические отношения Токио и Вашингтона, позволяющие Японии находиться под американским "зонтиком безопасности", первое поздравление Нобуо Киси с его новым назначением пришло из Китая, имеющего в Индо-Тихоокеанском регионе все более конфликтные отношения с США. "Мы надеемся, что оборонные ведомства двух стран будут усиливать диалог и контакты, укреплять взаимное доверие, способствовать выстраиванию конструктивных двусторонних отношений в сфере безопасности и совместно защищать региональный и глобальный мир и стабильность",- заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Комментируя информацию о том, что Нобуо Киси имеет тесные связи с Тайванем, он выразил надежду, что японская сторона будет строго соблюдать принцип "одного Китая" и избегать любых официальных контактов с Тайванем.



Усилив назначением Нобуо Киси присутствие в новом правительстве политической династии Абэ и тем самым отдав дань уважения своему политическому ментору, премьер Суга перебросил бывшего министра обороны Таро Коно на другой фронт - он возглавил Министерство по делам административной реформы.



Несмотря на то что смена правительства Японии не сулит никаких прорывов в отношениях Москвы и Токио, при Синдзо Абэ так и не сумевших подписать мирный договор и поставить точку в споре о принадлежности Южных Курил, откат назад им, судя по всему, тоже не грозит. "За последнее время, в том числе благодаря усилиям вашего предшественника Синдзо Абэ, удалось немало сделать для развития диалога между нашими странами",- говорится в поздравительной телеграмме президента РФ Владимира Путина, направленной Есихидэ Суге по случаю его избрания премьером. Подтвердив "готовность к конструктивному взаимодействию по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", Владимир Путин указал на то, что продолжение диалога "отвечало бы интересам народов России и Японии, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом".



Сергей Строкань