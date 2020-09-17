Хасидский анекдот. Евреи-сектанты устроили новогодний шабаш на белорусско-украинской границе

10:14 18.09.2020 Украина и Белоруссия спорят из-за срыва паломничества в Умань



Газета "Коммерсантъ" №169 от 17.09.2020, стр. 4

Несколько сотен паломников-хасидов из Израиля, США, Канады и Европы, стремящихся попасть в украинский город Умань, застряли на белорусско-украинской границе. Въезд на украинскую территорию для иностранных граждан закрыт распоряжением правительства из-за пандемии коронавируса. Паломники продолжают скапливаться на территории Белоруссии, обостряя и без того испортившиеся в последнее время отношения между Минском и Киевом. Паломничество хасидов оказалось в центре скандала и в Израиле.



В среду правительство Украины приняло решение о закрытии пункта пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области на украинско-белорусской границе, перекрыв доступ еврейских паломников в Умань, где находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего на рубеже XVIII–XIX веков. Введенные Украиной ограничения на въезд иностранцев будут действовать до 29 сентября, но для последователей рабби было принципиально важно попасть в Умань к концу этой недели, чтобы они могли, как обычно, отпраздновать еврейский Новый год (Рош-а-Шана) на могиле праведника.



О том, что в этом году паломничество будет невозможно в традиционном формате, было известно заранее. Ограничения на въезд иностранцев из-за пандемии коронавируса Киев ввел еще в конце августа. Представители хасидской общины просили у украинских властей содействия в организации паломничества, указывая на то, что для верующих посещение могилы рабби Нахмана - одна из религиозных обязанностей. Поначалу офис президента и правительство Украины отказывались даже от обсуждения этого вопроса, но в начале сентября госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила въезд в Умань паломникам числом от пяти до десяти тысяч человек. Чиновники составили целый план действий для жителей города, хасидов и местных чиновников, запретив, например, стихийную торговлю и дискотеки, а также обязав разместить по всей Умани плакаты с напоминаниями об опасности коронавируса на английском языке и иврите. Однако ответа на главный вопрос, каким образом паломники могут попасть в Умань через закрытые для иностранцев границы, госкомиссия не дала.



Несколько сотен хасидов успели прибыть в Умань и другие украинские города до введения запрета на въезд, однако большая часть паломников - а в прошлые годы их приезжало до 100 тыс. человек - не смогла добраться до святыни.



По неофициальной информации, часть хасидов смогла попасть на территорию Украины уже после введения запрета, воспользовавшись законодательными лазейками.

Например, право на въезд в страну есть у иностранцев, имеющих близких родственников-граждан Украины, дипломатический статус, приглашение от украинских компаний или подтверждение того, что въезжающий прибыл для получения квалифицированной медицинской помощи. По данным государственной миграционной службы, сейчас в Умани находятся порядка 2,5 тыс. хасидов, однако мэр города Александр Цебрий, который с самого начала был против паломничества, сомневается в достоверности этих цифр. "Я не могу сказать, сколько их точно, их никто не учитывал",- сказал он журналистам. По его словам, около четырехсот паломников прошли тестирование на коронавирус. Шесть из них оказались инфицированы.



Хасиды, которые не смогли воспользоваться законодательными лазейками для проникновения на украинскую территорию, а это не только граждане Израиля, но и обладатели паспортов США, Канады и целого ряда европейских государств, сейчас пытаются любыми путями прорваться в Умань. 14 сентября около полутора тысяч паломников пытались проникнуть на Украину через пограничный пункт пропуска "Новые Яриловичи". Украинские пограничники во главе с прибывшим на пропускной пункт руководителем госпогранслужбы Сергеем Дейнеко убедили хасидов вернуться на территорию Белоруссии. Однако многие не вняли его словам и заняли обочину дороги на нейтральной полосе между Украиной и Белоруссией. К полудню 16 сентября их число составляло около тысячи человек. Красный Крест и украинские благотворительные организации передали им палатки и теплые пледы, а также организовали подвоз кошерной пищи. В украинской погранслужбе опасаются, что число паломников у границы может увеличиться.



Украинские националисты заявили о готовности помочь протестующим в Белоруссии

Белорусские власти обратились к Киеву с просьбой пропустить паломников через границу. "Беларусь готова обеспечить транспорт. К примеру, автобусы, на которых паломники будут доставлены к пункту назначения и обратно, а затем в аэропорт для отправления на родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя и, конечно, организовать процесс максимально безопасно, в том числе для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID это никак не повлияло",- заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. Предложение белорусской стороны принято не было. Более того, МИД Украины потребовал от властей соседней страны не пропускать через пограничные пункты иностранцев, не подпадающих под исключения из-за запрета на въезд.



И без проблемы с паломниками отношения Киева и Минска находятся на одной из низших точек за всю историю независимости двух стран. Во вторник Верховная рада приняла постановление, в котором признала нелегитимными выборы президента Белоруссии. В этом же постановлении говорится, что украинский парламент приветствует и поддерживает санкции Евросоюза, введенные в отношении господина Лукашенко и его окружения. В такой ситуации не стоило и ожидать шагов навстречу предложениям белорусской стороны.



Заместитель министра иностранных дел Украины Антон Геращенко заявил в эфире телеканала "Украина 24", что у паломников нет законных оснований для посещения Умани во время карантина и они стали жертвами обмана.

А офис президента Украины и вовсе напрямую обвинил Минск. "Большинство из паломников прибыли из Израиля, доверившись не соответствующим действительности слухам о том, что украинская граница с Беларусью открыта. Власти Беларуси некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревают эти слухи. Вынуждены констатировать, что личная обида определенных лиц в де-факто действующей белорусской власти распространяется сегодня, к сожалению, и на плоскость межгосударственных отношений",- говорится в официальном сообщении.



Кроме Минска к Киеву обратились и израильские власти. "Совершенно искренне и в самый последний момент обращаюсь к вам. Пожалуйста, разрешите из гуманитарных соображений въезд тем, кто находится на границе с Беларусью. Только на период Рош-а-Шана, с учетом всех ограничений и с соблюдением всех санитарных норм карантинного периода",- говорится в письме главы МВД Израиля Арье Дери, адресованном лично президенту Украины Владимиру Зеленскому.



В то же время часть хасидов весьма эмоционально утверждает, что закрыть Украину заставили израильские власти.

Об этом сказал израильской газете The Jerusalem Post один из паломников. Основания для таких заявлений действительно есть. Еще в августе канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху призвала брацлавских хасидов воздержаться от посещения Умани в связи с эпидемиологической ситуацией на Украине и в Израиле. "Тем, кто все же примет решение посетить Умань, мы напоминаем, что действующие ограничения, в том числе распоряжения, которые касаются соблюдения дистанции между людьми, будут строго выполняться",- говорилось в заявлении. При этом офис премьера опроверг слухи, что Биньямин Нетаньяху лично звонил президенту Украины с просьбой не допустить массового паломничества в Умань. Эта информация стала поводом для демонстраций протеста брацлавских хасидов. В то же время категорически против паломничества на всех заседаниях израильского правительства по этому вопросу выступал координатор работы по борьбе с коронавирусом профессор Рони Гамзо. Именно он и отправлял письмо президенту Зеленскому с просьбой не допустить паломничества, опасаясь, что вернувшиеся хасиды еще больше увеличат рост заболеваемости коронавирусом в Израиле. В стране и без того постоянно растет число инфицированных, и с конца этой недели вводится новый карантин. Израильские СМИ также отмечают, что часть отправившихся на Украину паломников живет в наиболее пораженных коронавирусом районах Израиля.



Матвей Шиманов, Киев; Марианна Беленькая Источник - kommersant.ru

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