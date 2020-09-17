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Умер казахстанский народный депутат, рабочий-коммунист и трибун 90-х гг. Владимир Чернышев
11:16 18.09.2020

Умер известный казахстанский народный депутат Владимир Чернышев
Являлся членом Коммунистической партии Казахстана, рабочего движения РК, общественного движения "Азамат"

Алматы. 17 сентября. КазТАГ

Экс-кандидат в депутаты Верховного Совета Республики Казахстан 13-го созыва (1994) и мажилиса парламента Республики Казахстан третьего созыва Виталий Воронов рассказал о кончине своего коллеги Владимира Чернышева.
"16 сентября 2020 года этот мир покинул Чернышев Владимир Васильевич! Истинный народный депутат. "Совесть" Верховного совета КазССР 12-го созыва, как многие его называли. Член контрольной палаты Верховного совета. Депутат Верховного совета РК 1-го (13-го) созыва. Он действительно никогда не сдавался", - написал Воронов на своей странице в Facebook в четверг.
Владимир Чернышев родился 20 июня 1938 года в Кемеровской области РФ. Окончил вечернюю школу рабочей молодежи. Карьеру начал с простого рабочего в 1965 году. Затем работал электромонтажником, монтажником конструкций, прорабом треста. С 1964 года – бригадир комплексной бригады строительного управления Промстрой треста Кустанайтяжстрой. В 1990 г. был избран народным депутатом Казахсткой ССР 12-го созыва. Через четыре года стал депутатом Верховного совета РК первого созыва. Являлся членом Коммунистической партии Казахстана, рабочего движения РК, общественного движения "Азамат". В этот период он объявлял две голодовки, выступая против индексации доходов президента и депутатов, на его жизнь покушались, но это лишь закаляло характер мужчины.
Награжден медалями "За освоение целинных и залежных земель", орденом Трудовой славы III степени.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - КазТАГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600416960
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