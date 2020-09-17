Экс-минздрав Чолпонбаев нанес бюджету страны ущерб на 65 млн сомов. И сколько в Киргизии таких "космонавтов"..

11:44 18.09.2020

18 сентября 2020, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Космосбек Чолпонбаев нанес бюджету страны ущерб на 65 миллионов сомов



Бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев нанес бюджету страны ущерб на сумму 65 миллионов сомов, уточняет Генеральная прокуратура.



По данным ведомства, экс-чиновник подозревается в том, что, злоупотребляя своим служебным положением, а также вопреки интересам народа и государства заключил заведомо невыгодный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес государственному бюджету ущерб на сумму около 65 миллионов сомов.



Ранее Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями сообщала, что ущерб бюджету Кыргызстана, который нанес Космосбек Чолпонбаев, составляет 9 миллионов сомов.



Вчера по ходатайству надзорного органа Первомайским районным судом столицы было вынесено решение об аресте бывшего главы Минздрава на время проведения следствия. Космосбек Чолпонбаев водворен в Бишкекский СИЗО-1.