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    Казахстан   | 
"Умер" (лишен лицензии) казахстанский Tengri Bank
11:57 18.09.2020

Вкладчикам лишенного лицензии Tengri Bank выплатят гарантийное возмещение - КФГД
Вкладчикам лишенного лицензии АО "Tengri Bank" выплатят гарантийное возмещение, заявляет АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД).

"АО "Tengri Bank" является участником системы обязательного гарантирования депозитов физлиц (…) и в случае отказа агентства (АРРФР- КазТАГ) в проведении операции по одновременной передаче активов и обязательств другому банку, КФГД осуществит вкладчикам выплату гарантийного возмещения", - говорится в сообщении в пятницу.

Согласно информации, 18 сентября 2020 года агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) приняло решение о лишении АО "Tengri Bank" лицензии на проведение всех банковских операций.

О дате начала выплаты КФГД сообщит в установленные законодательством сроки, которая начнется не позднее пяти рабочих дней с даты публикации КФГД официального сообщения на сайте и в СМИ, указывается в информации.

Источник - КазТАГ
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