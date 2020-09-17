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Продажа детей в Бишкеке. Только одну обвиняемую суд лишили свободы
12:02 18.09.2020

18 сентября 2020, Бишкек - Аида ДЖУМАШОВА
Сюжет: Продажа детей

Первомайский районный суд Бишкека признал виновными подсудимых по делу о незаконной продаже детей. Об этом 24.kg сообщила старший помощник прокурора района Тамара Тилекеева.

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По ее словам, пять из шести медиков суд освободил от наказания, применив амнистию. Одну обвиняемую - Чолпон Кененбаеву - приговорили к восьми годам лишения свободы.

"Приговором суда Гульнуру Токтосунову, Токтобубу Осмонову, Мурас Эсенжанову, Дамиру Ниязову и Айзаду Асанбаеву приговорили к разным срокам лишения свободы. Однако суд, применив амнистию, освободил их от наказания. Приговор будет обжалован в Бишкекском городском суде. С решением первой инстанции не согласилась и обвиняемая Чолпон Кененбаева, которую лишили свободы сроком на восемь лет", - сказала Тамара Тилекеева.

Напомним, что милиционеры задержали врачей, подозреваемых в продаже детей в столице. По данным МВД, установлено три факта продажи младенцев. Медики не только продавали детей, но и помогали делать новым родителям свидетельства о рождении.

Источник - 24.kg,
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