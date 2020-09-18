Либеральная клиентелла вновь тянет Медведева в преемники Путину, - "СП"

15:04 18.09.2020 Российские олигархи видят преемником Путина кандидата № 1 и ждут победы Байдена

Политологи предрекают скорое столкновение двух главных кремлевских тандемов в битве за трон



Андрей Захарченко

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Алексей Неживой



Зампредседателя Совета безопасности РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев указом президента РФ Владимира Путина награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. "За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом „За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича", - говорится в тексте указа, размещенном на портале правовой информации.



Понятно, что таким оригинальным способом действующий президент России преподнес бывшему президенту России подарок на день рождения (указ подписан аккурат 14 сентября, когда Дмитрию Анатольевичу исполнилось 55 лет - авт.). Однако особенность нашей политической системы заключается в том, что даже из дежурной благодарности главы государства своему бывшему "местоблюстителю" следуют далеко идущие и неоднозначные выводы.



Так, случившиеся практически одномоментно события - награждение орденом, довольно странное для известного неолиберала Дмитрия Медведева предложение рассмотреть возможность введения для граждан России минимального гарантированного дохода, ставшие поводом гордости для "Единой России" результаты единого дня голосования (ЕДГ) 13 сентября - заставили политологов всерьез рассуждать о том, что автор ушедших в народ мемов "Денег нет, но вы держитесь" и "Если учителям не нравится их зарплата, пусть идут в бизнес" снова № 1 в обойме "преемников" .



"Вопреки локальным неудачам в Сибири, связка Медведев-Турчак набирает силу. Удержав контроль над ЕР, Медведев транслирует жизнеспособность „модели контрольного пакета ЕР в будущей Госдуме". Сохранение лидерства за „ЕР" дает основание полагать, что экс-премьер Медведев сохраняет статус преемника. Не исключается, что реализовывать преемнический потенциал Медведеву придется уже весной 2021 года", - приходят к выводу, в частности, авторы телеграм-каналов "Кремлевский безБашенник" и "КАК-ТО ВОТ ТАК".



Считая, что Медведев не просто так завел речь о безусловном базовом доходе, политолог Валерий Соловей уверяет, что жена Дмитрия Анатольевича, Светлана Медведева, делает все возможное, чтобы ее супруг снова стал президентом РФ - стимулирует его, интригует, будит церковь. Да и вообще в целом совокупный внутриэлитный контекст сейчас таков, констатирует эксперт, что Медведев, по мнению ряда близких к нему людей и ряда олигархов, сейчас мог бы стать преемником Путина.



При этом Соловей подчеркивает: люди из окружения Медведева пытаются наладить с истеблишментом Демократической партии США и даже, кажется, уже наладили консультации, цель которых - российско-американские отношения в случае победы Джо Байдена и резоны его администрации к тому, что Медведев, возможно, станет президентом, преемником.



"Совсем скоро должна начаться горячая фаза противостояния двух тандемов: Медведев-Володин vs Мишустин-Кириенко", - считает телеграм-канал "БОЛЬШОЙ ТРАНСФЕР 2024", напирая на то, что "Единая Россия" остается одним из важнейших политических ресурсов в стране, и контролирующий ее актор будет иметь ключевую роль в новой конфигурации госуправления.



Как раз за сохранение этого статуса и борются политические "тяжеловесы" Медведев и Володин, объединяя свои усилия только против третьего претендента. А таковым сейчас является действующий глава нашего правительства Михаил Мишустин, за которым не только личная поддержка Владимира Путина, не раз продемонстрированная им, но и содействие со стороны УВП АП, возглавляемого Сергея Кириенко.



"Каковы реальные шансы у Дмитрия Медведева вернуть себе статус президентского „преемника" № 1 среди остальных претендентов, и не означают ли упомянутые консультации с командой Джо Байдена намерения наших элит досрочно усадить в кресло президента именно Дмитрия Анатольевича в случае победы на выборах в США кандидата от демократов?" - поинтересовалась "СП" у руководителя лаборатории политических и социальных технологий Алексея Неживого.



- Как только будет понятно, что в Америке одерживает верх Джо Байден, много кто из наших олигархов переметнется в этот лагерь, учитывая, что все они крепко "завязаны" на Запад, - отметил эксперт. - И то, что сейчас делает Дмитрий Анатольевич, это как раз является демонстрацией решительных намерений по поводу "преемничества", направленной туда. А вот как из него сделать "преемника" в России - это уже совсем другой вопрос.



Обратите внимание - сейчас в интернете, как, впрочем, и везде, пошел большой поток атрибутики с символами СССР. Связано это с тем, что старые кадры, закаленные пенсионеры "сталинской" закваски, ушли, а у новых кадров, нынешней молодежи, мягко говоря, "пуля в голове". Так вот этот поток как раз является основанием для предположений, что наша элита активно готовится к тому, чтобы навязать свой выбор "преемника" стране.



"СП": - Как-то не вяжутся между собой либеральные взгляды нашей правящей элиты и атрибутика СССР.



- Элита-то у нас выбирает одно, но если мы возьмем все элитарные проекты последнего времени, связанные непосредственно с либеральной идеологией, то стоит отметить - когда они продвигались под своими прямыми лозунгами, их электоральная поддержка падала практически до нуля. Тогда начинались заигрывания с социальными ценностями. На этом, кстати, сейчас и пытается подняться Дмитрий Медведев - человек, с подачи которого в стране фактически полностью были уничтожены наше образование, медицина, промышленность и вся социальная сфера.



Как видите, наши либералы не гнушаются сейчас левых взглядов. Потому что, проведя глубокую социологию, пришли к выводу: Россия - "левая" страна. И если в той же Белоруссии эксплуатируют, условно говоря, мелкотравчатые комплексы населения, то у нас пошел мощный поток с этого дела, как говорится, "за Сталина, за Берию". Что очень мощно дискредитирует остатки легитимности нынешней власти.



"СП": - Выходит, наша элита действительно может всерьез поставить на "преемничество" Дмитрия Медведева?



- Вполне возможно, что если им повезет, то на этом фоне Дмитрия Медведева, действительно, могут навязать народу первым кандидатом в новые президенты. Только вот в этом случае он станет последним президентом перед грандиозным хаосом. Точно таким же президентом, к слову, станет в Америке и Байден, если он победит в гонке.



"СП": - Почему вы уверены, что после их избрания последует обязательно хаос?



- Потому что нельзя жить только за счет того, что ты просто печатаешь зеленые фантики, а также ничего не производишь. Мир, на самом деле, сейчас находится в таком же положении, как и сто лет назад. Тогда по итогам войны Антанта формально стала победителем, но входящая в блок Российская империя в итоге оказалась не в выигрыше. Впрочем, и Германская империя также развалилась.



Теперь ровно то же самое - старая экономическая система умерла, а Медведев и Байден являются ее олицетворением. Фактически получится, что власть захватят политические "зомби", но удержаться они не смогут, система-то нежизнеспособна. Либеральный неоглобализм окончательно умер, его уже не будет. Так что в любом случае ставящая на них элита в выигрыше не будет.



"СП": - По какой причине?



- Потому сейчас мир поделился по принципу транснациональных кланов - условных Ротшильдов и условных Рокфеллеров. Одни из них ратуют за старую систему, не желая меняться. Другие, наоборот, понимают, что когда в одном месте сравнительно небольшая группа людей производит необходимый товар на всю планету, то весь остальной мир должен откуда-то брать деньги на его приобретение, а когда все по кругу друг другу остаются должны, это чревато экономическими пузырями. И поскольку элита в своем сознании опустилась до уровня "пирамиды Маслоу", то есть обеспечения минимальных потребностей, мир стоит на самом пороге "Войны престолов".



И она будет заключаться не в прямых военных конфликтах, крайне опасных с точки зрения наличия оружия массового поражения, а в полном демонтаже не только экономических, но и политических систем. Соответственно, будет монтироваться что-то новое. Только надо понимать, что левые проекты - единственный выход из складывающегося хаоса. Элиты его боятся, как огня, но, скорее всего, именно этим все и закончится. Источник - СвободнаяПресса

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