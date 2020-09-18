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100 лет Калмыкской автономии в составе России: куда дальше?
15:06 18.09.2020

Сто лет автономии: что дальше?
Текст: Михаил Русин

В 2020 году Калмыкия отмечает столетие своей автономии. Символично, что к вековому юбилею республика подошла с новой командой управленцев под руководством молодого главы региона Бату Хасикова и активно решает копившиеся десятилетиями проблемы. Причем некоторые из масштабных проектов, работа над которыми ведется сейчас, определят судьбу Калмыкии еще на сто лет вперед.

В течение года местные власти в тесном взаимодействии с правительством России разработали Индивидуальную программу социально-экономического развития республики, которая уже утверждена. Для реализации программы предусмотрено финансирование в размере пяти миллиардов рублей. Причем, особенно важны направления, по которым предполагается распределить эти деньги. Теоретически можно было бы пустить все средства только на социальные объекты и добиться быстрого эффекта и положительной реакции населения. Но за счет каких ресурсов обеспечить дальнейшее развитие республики после достижения этих краткосрочных результатов? Местные власти в качестве приоритета выбрали решение долгоиграющих стратегических задач. Конечно, в программу включены наиболее важные для республики социальные объекты, но основная часть средств пойдет на формирование благоприятного инвестиционного климата, который обеспечит постоянную наполняемость доходной части бюджета республики. Речь идет, например, о предоставлении бизнесу субсидий и займов, снятии инфраструктурных ограничений, снижении тарифов на электроэнергию и повышении транспортной доступности. В документе содержатся конкретные шаги по развитию региона до 2024 года.

Еще один знаковый проект, над которым работает руководство республики, - это строительство морского порта в Лагани, он будет ориентирован на перевалку самых разных грузов - от зерна до контейнеров. Выгодное географическое положение порта позволит привлекать не только отечественные, но и зарубежные инвестиции и развивать торговлю как с прикаспийскими, так и с более отдаленными государствами.

Новый морской хаб дополнит уже имеющиеся на Каспии портовые мощности и укрепит экспортный потенциал России. Примечательно, что разговоры о строительстве порта в Калмыкии велись уже давно, но лишь этим летом сделан первый шаг к реализации проекта. В конце июля порт получил одобрение на федеральном уровне. Правительство России включило его в схему территориального планирования РФ, а сейчас регион выстраивает работу с инвесторами.

Вообще для дальнейшего развития Калмыкии планируется максимально использовать ее выгодное географическое положение на пересечении транспортных коридоров север-юг и запад-восток.

В Калмыкии меняется подход к работе ключевой для республики отрасли - сельскому хозяйству. В регионе идет развитие мелиорации, строительство откормочных площадок и налаживание системы грантовой поддержки хозяйств и фермеров. Калмыкия уже вошла в пятерку российских субъектов с наибольшим количеством крупного рогатого скота. При этом выращенная здесь мясная продукция считается экологически чистой и высоко ценится не только на отечественном, но и на зарубежном рынке. Однако местные власти подчеркивают, что уже наступил такой этап, когда вместо гонки за количеством во главу угла ставится качество сельхозпродукции и увеличение ее добавочной стоимости. Поэтому в республике сейчас делается акцент на переработку, а также активно развивается экспорт.

Власти республики намерены сделать ставку и на ее туристический потенциал. Для этого здесь есть все предпосылки, ведь Калмыкия является единственным в европейской части России буддистским регионом с самобытной культурой и традициями. По сути, колоритная степная республика - это частичка Азии в Европе. А особые природно-климатические условия также делают ее привлекательной для туристов.

Руководство Калмыкии развивает еще одно перспективное направление. Недавно в трех районах республики возобновились (впервые, кстати, с советских времен) геологоразведочные работы. Специалисты доказали, что на территории региона имеются промышленные запасы нефти и газа. И, судя по всему, скоро здесь будут открыты новые месторождения углеводородов. Впрочем, не менее важно и то, что в уже имеющихся нефтегазовых активах на территории республики сейчас наводится порядок и идет "обеление" всей отрасли.

Положительную динамику в экономике и привлечение инвесторов местные власти считают своей главной задачей. На господдержку инвестиционных проектов в рамках Индивидуальной программы развития региона планируется направить около 2,35 миллиарда рублей. А перерабатывающие предприятия получат возможность компенсировать за счет субсидий 50 процентов от суммы лизинговых договоров.

Особое внимание в небольшой республике уделяется поддержке малого и среднего бизнеса. Субъекты МСП уже получают кредиты до пяти миллионов рублей по ставке 4,25 - 8,5 процента. Кроме того, скоро начнет работу Фонд развития промышленности, который будет выделять средства предприятиям региона. А созданный недавно Фонд развития Республики Калмыкия ориентирован на финансирование инвестиционных проектов. Речь, в частности, идет о льготных займах, а также о взносах в уставные капиталы компаний. В первую очередь поддержку получат предприятия, обеспечивающие продовольственную безопасность региона. Также в республике предоставляются налоговые льготы на прибыль и имущество. Все это позволяет улучшать доходную базу Калмыкии и привлекать налогоплательщиков.

Новая управленческая команда уже продемонстрировала наглядные результаты своей работы: в 2020 году Калмыкия поднялась в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ на 24 позиции с 83 на 59 место. И в правительстве региона уверены, что это только начало.

Прямая речь
Бату Хасиков, глава Республики Калмыкия:

- Мы нацелены на качественную реализацию всех проектов, на которые выделяются средства из федерального и республиканского бюджетов. Эти проекты прямо или косвенно будут влиять на инвестиционный климат. Все будет увязано в одну экосистему, повышающую уровень жизни людей. Это наш путь развития Калмыкии.

Источник - РГ
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