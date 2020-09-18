Паспортивный режим: Узбекистан не облегчил, а ужесточил правила получения гражданства, - И.Кармазин

15:09 18.09.2020

Паспортивный режим: Узбекистан ужесточил правила получения гражданства

Претендентам придется учить узбекский язык



Игорь Кармазин



Узбекистан ужесточил правила получения гражданства. Претенденты теперь должны владеть узбекским языком. Это не первое ужесточение языкового законодательства в республике. Весной министерство юстиции предлагало штрафовать чиновников за использование русского языка в делопроизводстве. "Известия" разбирались в особенностях гуманитарной политики Узбекистана.



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Язык в законе



В Узбекистане вступила в силу новая редакция закона о гражданстве. Общий порядок теперь предусматривает, что претендент обязан пять лет прожить в республике, иметь законный источник дохода, соблюдать конституцию и знать государственный язык "в пределах, необходимых для общения". Конкретный объем знаний узбекского правительству страны еще предстоит утвердить.



Закон также допускает упрощенный и исключительный порядок получения гражданства. Первый вариант подходит тем, у кого хотя бы один родственник по прямой восходящей линии является гражданином Узбекистана и живет в стране. Таким претендентам пять лет жить в стране необязательно, но они также должны иметь источник дохода и знать госязык. В исключительном порядке узбекский паспорт выдается "исходя из национальных интересов".



На стадии обсуждения закона большинство споров вызвали языковые нормы. Так, депутат парламента Расул Кушербаев заявлял, что законодатели должны учитывать этническое происхождение и языковые особенности претендентов на гражданство. "Народы Центральной Азии легко выучат язык. Но представителям некоторых других национальностей может быть трудно. Необходимо это учитывать", - призывал Кушербаев.



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Ему оппонировал вице-спикер парламента Алишер Кадыров. По его словам, гражданин Узбекистана должен владеть госязыком хотя бы на минимальном уровне. "Требование правильное. Государственный язык республики - узбекский. Он нужен гражданину, чтобы отстоять свои права, рассказать о себе", - говорил Кадыров. Его поддерживал заместитель министра внутренних дел Азиз Икромов. "Основную часть лиц без гражданства составляют узбеки. Требование о знании языка не вызывает у них проблем", - отмечал чиновник.



Слово и дело



В нынешнем году языковая тема в Узбекистане обсуждалась уже не раз. В апреле министерство юстиции предлагало начать штрафовать чиновников, которые отказываются от госязыка в делопроизводстве. Размер штрафа - от двух до пяти базовых расчетных величин ($44?110). В минюсте отмечали, что при разработке документа вдохновлялись опытом Украины, Латвии и Литвы. Наблюдатели предупреждали, что инициатива приведет к вытеснению нацменьшинств, русскоязычных жителей с государственной службы, из госорганов.



Нововведение вызвало бурные споры в узбекском обществе. Часть комментаторов поддержали предложение. Так, министр культуры Озодбек Назарбеков заявил, что благодаря родному языку жители республики лучше поймут собственную культуру. "Попытки принизить узбекский язык с целью повышения статуса русского в бывшем Советском Союзе, к сожалению, дали небольшой, но все же результат. И мы до сих пор не можем от этого избавиться", - говорил чиновник.



Другие выступили против. Оппоненты министерства юстиции отмечали, что нововведение доставит неудобства даже этническим узбекам. По их словам, госязык страдает из-за дефицита современных терминов, отсутствия качественных учебников и пособий. Многие комментаторы подчеркивали, что бытовой и бюрократический узбекский сильно отличаются - официальные документы сложно понять даже тем, для кого узбекский родной. Правозащитники также говорили, что поправки противоречат уже существующему законодательству, которое предписывает чиновникам отвечать на обращения граждан на языке обращения.



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Прокомментировала инициативу и пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. "Мы обратили внимание на полемику в средствах массовой информации, вызванную данным законопроектом. Складывается впечатление, что его сторонники в явном меньшинстве. Большинство комментариев свидетельствует о сохранении русского языка в официальном обиходе, что в полной мере соответствует духу истории и качеству двусторонних отношений", - сказала она.



В марте министерство юстиции создало при Государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои центр, который обучает чиновников вести делопроизводство на госязыке. Ведомство также объявило, что портал для общественного обсуждения нормативно-правовых актов будет удалять законопроекты без версии на государственном языке.



Тогда же, в марте, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов потребовал использовать госязык в рекламе и объявлениях. "Некоторые из еще не открывшихся магазинов, столовых и пунктов бытового обслуживания заглавными буквами пишут на русском "Скоро открытие" и "Мы открылись". Дают такую рекламу не только в центрах городов, но и в отдаленных районах! Что, никто не поймет, если писать на нашем языке? Никто к ним не зайдет? Есть ли чувство патриотизма, уважения к государству у этих людей?" - возмущался глава правительства.



Не раз высказывался об узбекском языке и президент страны Шавкат Мирзиеев. В октябре прошлого года он возмутился тем, что на улицах и зданиях указатели и реклама "зачастую написаны на иностранных языках", "в чуждой нашему менталитету форме". Тогда же он подписал указ о повышении роли и авторитета узбекского языка. При правительстве страны появился специальный департамент, которому было поручено разработать законопроекты о введении в оборот новых слов, создании узбекских альтернатив современным терминам.



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Дружба с языком



Эксперты призывают спокойно относиться к гуманитарной политике Узбекистана. "Логично, что руководство страны побуждает граждан знать госязык, внедряет его в делопроизводство. Это естественный процесс. Русских в республике осталось мало, не думаю, что они пострадают от нововведений. При этом и русский язык пользуется в стране популярностью, русские классы в школах переполнены", - говорит "Известиям" востоковед, кандидат исторических наук Сергей Панарин.



Заведующий сектором Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин отмечает, что особенности гуманитарной политики не мешают Ташкенту выстраивать взаимовыгодные экономические и политические отношения с Москвой. "У двух стран растет товарооборот. Узбекистан готовится стать наблюдателем, а в перспективе, возможно, и участником Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Стороны согласовывают параметры договора о строительстве первой в Узбекистане АЭС, Ташкент закупает у Москвы вооружение. В конце концов, две страны связывает договор о стратегическом партнерстве", - подчеркивает собеседник.