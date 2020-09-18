Требует ухода: изменит ли отставка Сарраджа баланс сил в Ливии

15:51 18.09.2020 Россия не будет корректировать свою позицию по отношению к конфликту в арабской стране



Эльнар Байназаров

Дмитрий Лару



Отставка премьер-министра западной Ливии Фаиза Сарраджа не изменит баланс сил в стране и не повлияет на позицию России по отношению к конфликту. Кто бы ни пришел на смену Сарраджу, Москва продолжит выступать за внутриливийский диалог при посредничестве ООН. Об этом "Известиям" заявили в Совете Федерации. Эксперты пояснили: отставка правительств и в Тобруке (на востоке Ливии), и в Триполи (на западе) - части одного процесса, свидетельствующие о смене стратегии: попытки решить конфликт военным путем исчерпаны и не устраивают ни ливийцев, ни международное сообщество - дальше возможны только мирные переговоры.



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Ушли с кабинетами



Премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж 17 сентября в эфире национального ТВ объявил о намерении уйти в отставку в конце октября, чтобы "дать дорогу новым лидерам".



В своей речи он сделал акцент на положительных переменах и отметил, что переговоры при посредничестве ООН между соперничающими группировками страны привели к "новому подготовительному этапу" для объединения ливийских институтов и подготовки к парламентским и президентским выборам.



Самоотвод премьера произошел на фоне социальных протестов в Триполи - с 23 августа в крупных городах на западе страны продолжаются митинги против роста цен и коррупции. Одним из главных требований протестующих была отставка Сарраджа.



О скором уходе премьера со ссылкой на источники еще 15 сентября сообщил Bloomberg. По данным издания, глава ПНС планирует покинуть свой пост, чтобы ослабить давление на свою фигуру в свете предстоящих мирных переговоров в Женеве - они запланированы на октябрь.



13 сентября аналогично на фоне социальных протестов ушел кабинет восточной Ливии во главе с премьером Абдаллой ат-Тани. Демонстрации начались в Бенгази (крупнейший город на востоке страны) 10 сентября и были вызваны резким повышением цен на продукты питания, топливо и постоянными отключениями электричества.



Несмотря на изменения в правительствах запада и востока страны, позиция России останется неизменной, заявил "Известиям" глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.



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- Мы выступаем за решение ливийской проблемы на путях внутриливийского диалога и с помощью политических методов - с участием ООН. Я не вижу причин, по которым из-за смены лиц должна принципиально меняться позиция Москвы, - подчеркнул сенатор. - В Ливии должно быть сформировано общее правительство, которое будет признано всеми участниками процесса. Иного пути урегулирования просто нет.



Политик отметил, что смена руководителя одной из частей Ливии может как осложнить, так и улучшить условия для внутреннего диалога в стране. Стоит посмотреть, кто заменит Сарраджа и какой будет новая конфигурация власти в Триполи.



МИД РФ неоднократно подчеркивал свою позицию в отношении Ливии: Россия не поддерживает открыто ни одну из сторон конфликта и ведет переговоры и с Триполи, и с Тобруком, призывая обе столицы к началу мирного диалога. РФ была одним из инициаторов проведения личной встречи фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и премьера Фаиза Сарраджа в январе этого года в Москве и одной из участниц Берлинской конференции, запустившей женевский механизм урегулирования.



Турции тоже выгодно



Отставка главы ПНС Фаиза Сарраджа и уход главы правительства Восточной Ливии Абдаллы ат-Тани - это части одного процесса, демонстрирующие окончательный отход от военного решения в сторону политического урегулирования, пояснил "Известиям" эксперт РСМД, преподаватель департамента политики и управления НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов.



По его словам, оба кабинета министров, просуществовавшие с 2014–2015 годов, дискредитировали себя в глазах внешних игроков и населения Ливии, поскольку провалили экономическую программу реформ и не пришли к объединению страны.



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- Насущные вопросы с электричеством, водой и продуктами волнуют население куда больше, нежели военные победы. В решении этих вопросов ни Саррадж, ни ат-Тани не проявили себя эффективно, - отметил эксперт.



Он также подчеркнул: глава ПНС неоднократно говорил о намерении покинуть свой пост, но уходит именно сейчас (в октябре), поскольку активная фаза боевых действий закончена. В феврале этого года Триполи начал успешную военную кампанию против Ливийской национальной армии и продвинулся вглубь страны до линии Сирт–Аль-Джуфра (первое - крупный нефтеналивной порт, второе - военная авиабаза). За этой линией находятся богатые нефтяные месторождения, контролируемые Халифой Хафтаром.



- Международные посредники дали понять, что не позволят силам ПНС продвинуться дальше на восток и выйти к Сирту. Об этом говорили в Каире, ОАЭ, а также во Франции и России. Стороны дали понять, что военное решение конфликта их не устраивает, Триполи и Тобрук должны перейти к реальным переговорам, - подчеркнул эксперт.



Григорий Лукьянов также признал, что отставка Сарраджа не повлияет на поддержку ПНС со стороны Турции. Анкара, в отличие от многих игроков, после 2011 года не только сохранила свое экономическое присутствие в западной Ливии, но и нарастила его. Аналогично выросло и военное сотрудничество двух стран.



Между тем на фоне громкой отставки глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара приблизились к соглашению о параметрах прекращения огня в Ливии.



Хафтар останется



При этом ждать отставки Халифы Хафтара в обозримом будущем не стоит, заверил Григорий Лукьянов. Поскольку главнокомандующий ЛНА - не выборная, не политическая должность. Свой уровень влияния Хафтар продолжает сохранять. Однако на фоне предстоящего реформирования политической карты Ливии по лекалам председателя палаты представителей Агилы Салеха Исы фельдмаршал может уйти в тень, заявил политолог.



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Именно Салех станет во главе нового политического триумвирата в Ливии, считает востоковед Вячеслав Матузов. По его словам, политик пользуется поддержкой как внутри страны, так и среди внешних игроков - его предложения по созданию президентского совета и формированию нового правительства были поддержаны в Каире, Москве и Вашингтоне.



- Планируемая отставка не означает, что премьер полностью уйдет из политики. Скорее всего, это временный уход на другие позиции. В любом случае он передаст свои дела ближайшим сторонникам. Более того, там усилится роль "Братьев мусульман" (запрещено в РФ), - предположил в беседе с "Известиями" востоковед Роланд Биджамов.



Фаиз Саррадж был назначен премьер-министром международно признанного ПНС в 2015 году по итогам Схиратских соглашений. 23 декабря 2015 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2259, утвердившую эти договоренности как ключевой элемент урегулирования внутриливийского кризиса.



По настоянию России в документ были включены положения, "гарантирующие возможность подключения к процессу тех влиятельных ливийских сил, которые по разным причинам отказались подписывать политсоглашение" (цитата по сайту МИД РФ). Среди таких сил - палата депутатов (парламент в Тобруке), которая отказывается утвердить ПНС под тем предлогом, что оно не представляет интересы всех ливийских политических сил и регионов. Источник - Известия

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