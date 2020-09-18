Стамбул как оранжерея шпионажа

15:53 18.09.2020 Об одной ипостаси великого города



Владимир Иванович Газетов

профессор Военного университета МО РФ;

Максим Николаевич Ветров

профессор Академии военных наук.



Стамбул. Город причудливого гротескного сочетания реального и фантастического. Может, поэтому здешний писатель Орхан Памук увидел в Стамбуле олицетворение "былого величия Османской империи с потерянными мечтами и великой силой общей неудовлетворенности". Свойственная прежним временам культура добрососедства и дружелюбия всегда манила сюда толпы приезжих, старающихся уловить и понять неповторимый дух мегаполиса, витающий над Босфором – узким проливом между Европой и Азией. Флобер, впечатленный красотой и многолюдностью Стамбула, предрекал ему великое будущее, заявив, что через 100 лет Константинополю суждено стать столицей мира.



Политические, географические, этнические, социокультурные и прочие особенности обусловили еще одну, весьма специфическую черту развития этого города. С течением времени Стамбул, по образному выражению колумниста лондонской газеты Times Бена Макинтайра, стал "настоящей оранжереей шпионажа". Английский шпион и писатель Ян Флеминг, создатель Джеймса Бонда, заимствовал здесь пейзажи для романа о приключениях агента 007. Именно в Стамбуле писатель ощутил завораживающий "запах опасности. Это был не воображаемый, а настоящий запах". Исследователь турецкой разведки Ферхат Юнлюн пишет, что Стамбул известен как город шпионов еще со времен холодной войны или даже Османской империи. "Стамбул, – замечает проправительственная газета Takvim, – веками был городом шпионов. Таким он остается и поныне".



В Стамбуле навыки шпионской работы приобретал молодой офицер ЦРУ Грэм Фуллер, позднее ставший одним из руководителей Национального совета по разведке США. В Стамбуле располагались важнейшие звенья работавшей на англичан еврейской шпионской сети NILI, излюбленным методом сбора информации которой были "медовые ловушки". Старейший работник управления внешней разведки, позднее советник по вопросам разведки при турецком правительстве Осман Нури Гюндеш сообщал об использовании "шпионами зарубежных стран" территории Турции для стажировки. Более двух лет резидентуру британской разведки в Стамбуле возглавлял легендарный советский разведчик Ким Филби, лидер знаменитой "кембриджской пятерки"…



В иные времена количество обосновавшихся здесь зарубежных спецслужб доходило до полутора десятков, превративших Стамбул в поле ожесточенной битвы. В азартной погоне за стратегическими секретами интересы спецслужбистов нередко пересекались, и тогда яростные схватки перерастали в открытые боестолкновения, а гулкие звуки пистолетных выстрелов заглушались короткими автоматными очередями. В итоге, утверждает турецкий историк Мустафа Келарим, "полиция часто находила на дне пролива Босфор мертвецов без документов с европейской внешностью". Террористической атаке подвергся даже "Британский дворец". Так в Стамбуле называют здание, где разместилось британское консульство. Среди почти двух десятков погибших сотрудников значатся генеральный консул Роджер Шорт и его супруга Виктория, руководившие многочисленной британской общиной города.



Версия о непричастности турецкой Национальной разведывательной организации (Milli Istihbarat Teskilat? – MIT) к физическому устранению сотрудников разведок других стран привычно поддерживается местной прессой. Турки, отмечает известный журналист Omur Celikdonmez, никогда не делают такого с людьми, которые нашли здесь убежище. "Но они не прощают неблагодарных. Не прощают тех, кто их предает". Турецкий новостной сайт Dikgazete.com, хотя и признает, что "такие смерти происходят несколько раз в году", объяснение этому видит в неоспоримом факте, что "эта земля является зоной конфликта многих спецслужб".



Обозреватель широкополосной ежедневной газеты Milliyet Тунка Бенгин уверен, что многие из сосредоточенных в Стамбуле шпионов, "непосредственно на Турцию не нацелены". Они приезжают сюда из стран, в которых работают, и используют Стамбул для отдыха и пополнения припасов. А далее следует ценное признание. Стамбул является "связующим звеном тех, кто работает в Ираке, Сирии, на Кавказе, в Грузии, Осетии и Украине". Иными словами, город используется различными спецслужбами не только для краткосрочного отдыха своих сотрудников, но и для проведения встреч кураторов со своими агентами. Впрочем, последнее никогда не мешало первому. На 15 военных базах в Турции, пишет крайне правая турецкая ежедневная газета Yeni Akit , насчитывается около 10 тысяч американских военных. Много и подразделений военной разведки. Все они располагают служебными помещениями в Стамбуле. Популярная веб-страница Eksi Sozluk уверена, что в будущем убийства сотрудников иностранных разведслужб в Стамбуле будут происходить значительно чаще, учитывая растущие масштабы "тайной войны между имперскими державами".



Турция не является целью, соглашается с Milliyet выходящая на немецком, английском и арабском языках турецкая газета Sabah, работа идет против третьих стран, а наша страна используется как логистический центр, "мы являемся полем борьбы между другими державами в войне шпионов". Турецкая газета Sabah пишет, что Турция не является целью, работа идет против третьих стран, а Турция используется как логистический центр. "Мы являемся полем борьбы между другими державами в войне шпионов". Кстати, недавно по обвинению именно в "международных шпионских преступлениях" магистратским судом Стамбула были арестованы два шпиона. Поэтому, подводит итог умеренная газета Milliyet, "Стамбул – это продуктивное место, рай для специалистов разведки, как с точки зрения секретных встреч, так и с точки зрения найма". Вот к этому найму, как потом окажется ничего общего не имеющему с банальной вербовкой, мы еще вернемся.



Со времен противостояния бывшему СССР Турция была одним из геополитических партнеров США, своего рода дверью в Европу. Она была единственной страной, имевшей протяженную границу с Ираном и при этом не требовавшей от иранцев въездных виз. В итоге, здесь сформировалось довольно пестрое сообщество иранских экспатриантов, представлявших интерес как для американской, израильской и турецкой разведок, так и спецслужб Ирана. Поэтому можно поверить отставному американскому разведчику, ныне редактору крайне правого веб-журнала Unz Reviev Филиппу Джиральди, что греческие, болгарские, кипрские и грузинские спецслужбы и возможности их стран не могут заменить Турцию, которая географически и культурно является ключевой позицией для отслеживания событий в Иране. В своем журнале он напишет о понимании американской разведкой возможности Турции "использовать дипломатическое и экономическое влияние на поведение своих соседей".



Стамбул стал крупнейшей зарубежной базой американской разведки в Европе, утверждает Джиральди. На внутреннем жаргоне ЦРУ "базами" называются разместившиеся в крупных городах подразделения спецслужбы, а дислоцированная в столице резидентура в разговоре именуется "станцией". Джиральди хорошо знал и чувствовал этот город, прослужив длительное время в должности заместителя начальника стамбульской "базы". Его сотрудники следили за действующими в Стамбуле иностранными спецслужбами, уделяя большое внимание налаживанию взаимодействия с турецкими коллегами. По любопытному признанию этого источника, сотрудничество с Турцией в сфере разведки всегда оставляло желать лучшего. "Они делятся информацией только тогда, – подмечает Джиральди, – когда это полностью соответствует их интересам, а не иначе".



Директивные документы военного командования США, отмечает аналитик Даниэль Гансер из Швейцарии, во имя достижения военно-политических целей ориентируют на сближение и сотрудничество с турецкой секретной службой. В полевом уставе ВС США FM 30–31 развитие контактов с турецкой разведкой рассматривается как мощный фактор укрепления американского влияния в Турции. Нет оснований не верить и бывшему заместителю директора турецкой военной разведки Сабахаттину Савашману (Sabahattin Savasman), довольно подробно раскрывшему масштабы и механизмы материально-технической поддержки, которую ЦРУ оказывало своим турецким собратьям по плащу и кинжалу. На деньги ЦРУ была сооружена и технически оснащена штаб-квартира MIT. "Все оборудование помещений для допросов (и камер пыток), – рассказывает Савашман, – от простейших до самых сложных инструментов предоставлено ЦРУ. Я знаю это, потому что сам с этим работал напрямую". Значительная часть персонала турецкой разведки прошла подготовку ЦРУ за границей.



Американское консульство в Стамбуле разместилось в роскошном старинном здании, которое, по словам Тима Аранго в газете New York Times, служит якорем европейского квартала этого города. Особняк являет собой "улей американской дипломатии и шпионажа. Шпионы трудятся внутри, встречают своих агентов в баре через улицу, репортеры заходят за напитками после работы, и любой турок может зайти с улицы". В баре особой популярностью пользуется мартини (его принято считать излюбленным шпионским напитком). Библиотекарь американского консульства в Стамбуле Айсе Озакинчи (Ayse Ozakinci) сообщила, что для ЦРУ в здании был оборудован секретный этаж. "Но мы делали вид, – жеманно признается библиотекарша, – что ничего об этом не знаем". Хотя, разумеется, многие, как им и положено, были неплохо осведомлены о своих противниках. Иногда доходило до смешного. Разведчики тоже любили пошутить. Стоило иному сотруднику разведки заглянуть в популярный танцзал "Парк-отеля", как оркестр внезапно, но под понимающие улыбки публики начинал исполнять "по просьбе наших зарубежных коллег" незамысловатую песенку "My Baby, I’m Spy" ("Крошка моя, я шпион")…



Существует мнение, что наличие разветвленной агентурной сети показывает не только высокий уровень профессиональной деятельности спецслужб, но и свидетельствует о величии и могуществе их страны. Важнейшим звеном в создании и функционировании механизма агентурной сети является вербовка агента для выполнения определенных задач разведывательного характера. Невзирая на "недремлющее око" турецкой контрразведки, резидентура ЦРУ преуспела в сложном и многофакторном процессе вербования агентов, проводя никем не замеченный комплекс разнообразных агентурно-оперативных мероприятий по завлечению к сотрудничеству интересующих спецслужбу лиц из числа высших чинов турецкой разведки. С изумлением общественность страны узнала об аресте заместителя директора Национальной разведывательной организации Сабахаттина Савашмана по обвинению в сотрудничестве с ЦРУ. Осужденный за шпионаж в пользу ЦРУ и британской военной разведки MI6 полковник заявил журналистам турецкой газеты Cumhuriyet, что "в разведке Турции (MIT) работает около 20 сотрудников ЦРУ".



Самый авторитетный начальник базы ЦРУ в Стамбуле Дуэйн Кларридж был в восторге от завербованного американцами агента Хирама Абаса, считал его "лучшим собирателем разведданных в Турции". Абас прошел секретную спецподготовку на базе ЦРУ в США. Первые задания выполнял как оперативник MIT в Бейруте, где вместе с агентами Моссад участвовал в рейдах против палестинцев, пытавшихся укрыться в Ливане от преследования израильтян. ЦРУ использовало все возможности для продвижения своего агента по службе. В итоге Абас сделал головокружительную карьеру в турецкой разведке, заняв должность помощника ее руководителя.



В целом взаимодействие турецких и американских спецслужб носит устойчивый характер. Задолго до сегодняшних дипломатических кризисов ЦРУ и Госдепартамент "полагались на турецкие спецслужбы и интегрировали их в свою деятельность", утверждает эксперт Американского института предпринимательства Майкл Рубин. Сотрудничество ЦРУ и MIT происходит при взаимодействии с соответствующими структурами НАТО и израильской Моссад. Это и позволило Тому Рогану, корреспонденту еженедельного политического журнала для состоятельной и образованной читательской аудитории Washington Examiner, назвать Стамбул "главной площадкой мировой разведки".



Именно этим обусловлен жесткий контроль, установленный турецкой контрразведкой за деятельностью сотрудников дипломатических миссий и даже американских разведчиков, многие из которых жаловались своему начальству на бесчисленные "жучки" в настольных лампах, систематическую прослушку телефонных разговоров, плотное наружное наблюдение. При этом слежка осуществлялась достаточно откровенно, несмотря на громогласно задекларированные партнерские отношения. Впрочем, и это недавно подтвердилось – под колпаком у MIT находились не только американцы. Во многом благодаря действиям турецкой разведки достоянием широкой общественности стали трагические события в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года. Речь идет об убийстве и расчленении тела известного комментатора международных СМИ MBC, BBC, Al Jazeera, Dubai TV, "Al Arabiya", колумниста Washington Post, в прошлом имевшего, как предполагается, связи с саудовской разведкой, Джамаля Хашогги.



Катарский спутниковый телеканал Al Jazeera и британская телерадиокомпания BBC весьма уважительно отозвались о профессиональных навыках турецких контрразведчиков, сумевших пошагово и посекундно зафиксировать разговоры и передвижения саудовских спецслужбистов. Экспертам MIT пришлось прослушать в обратной хронологии до 5 тысяч часов аудиозаписей, ознакомиться с множеством видеоматериалов, поступивших с камер наблюдения, чтобы до мелочей раскрыть злодеяние сотрудников ударной группы саудовских оперативников, действовавших согласно инструкциям, поступавшим непосредственно из Эр-Рияда.



Официальные лица Саудовской Аравии первоначально отвергли свою причастность к преступлению, утверждая, что Хашогги, кузен Доди Аль-Файеда, погибшего в парижском ДТП вместе с принцессой Дианой, покинул здание консульства живым и невредимым. Руководство MIT пригласило своих коллег из ЦРУ, представителей иностранных разведывательных служб, в том числе британскую MI6, для прослушивания записей, подтверждающих убийство Хашогги саудитами. Тщательно задокументированным оказался даже сам момент убийства. Ошеломляюще безграничен цинизм убийц, хладнокровно обсуждавших свои действия за 12 минут до появления жертвы. Махер Абдулазиз Мутреб, старший офицер разведки Саудовской Аравии и телохранитель наследного принца, спрашивает, можно ли "положить тело в сумку". Прибывший из Эр-Рияда известный медик-криминалист Салах Мохаммед Аль-Тубейги тут же отвечает: "Нет. Слишком тяжелый и высокий". Он заверяет собеседника, что имеет большой опыт работы с трупами: "Я очень хорошо умею резать. Хотя я никогда не работал с теплым телом, но я легко справлюсь". Нечеловеческим откровением упыря прозвучало: "Обычно я надеваю наушники и слушаю музыку, когда режу трупы. Тем временем я потягиваю кофе и курю". И дальше очень собранно и деловито заявляет: "После того как я расчленю его, вы завернете фрагменты тела в полиэтиленовые пакеты, положите их в сумки и вынесете из здания".



Дозированная "утечка" информации в прессу, организованная турецкой разведкой, вынудила правительство Саудовской Аравии признать факт преступления. Специальный докладчик ООН Аньес Калламар, которой, по словам Джейн Корбин из программы BBC Panorama, была предоставлена 45-минутная аудиозапись с места преступления, запечатлевшая последние моменты жизни неугодного журналиста, назвала убийство Хашогги "внесудебной казнью". Турция признала организованное саудитами убийство Хашогги "преднамеренным убийством". Ближневосточный корреспондент британской леволиберальной газеты Guardian Бетан МакКернан сообщил из Стамбула о грозном предупреждении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявившего, что "никто не должен осмеливаться совершать подобные действия снова на земле союзника НАТО. Если кто-то решит проигнорировать это предупреждение, он столкнется с серьезными последствиями".



Но прошло чуть более года, и в День поминовения, ежегодно отмечаемый 11 ноября, западная пресса захлебнулась в новостях о гибели бывшего британского военного разведчика Джеймса Густава Эдварда Ле Мезюрье, бездыханное тело которого было обнаружено в нескольких метрах от стен собственного дома на тихой улочке европейской части Стамбула в престижном районе Бейоглу. Местная пресса взахлеб пишет о нем как о лучшем действующем разведчике Великобритании на Ближнем Востоке. Определение "бывший" к нему не применяется. Королева Елизавета II, сообщает издаваемая турецким миллиардером Ахметом Чалыком газета Takvim, при встречах называла его Джеймсом Бондом, а в 2016 году королевским указом возвела в рыцарское достоинство. "Вообразите себе человека, – предлагает известный стамбульский журналист Эргун Дилер, – который мог в любое время связаться по телефону и посетить без предварительной записи дома таких значимых людей, как экс-президенты США Джордж Буш и Билл Клинтон, экс-директора ЦРУ Джордж Тенет и Дэвид Петреус, экс-глава британской контрразведки MI5 Джонатан Эванс, руководитель штаба обороны Великобритании сэр Ник Картер, друзьями которого были актеры Анджелина Джоли, Пирс Броснан, Джордж Клуни". Последний даже продюсировал художественный фильм, посвященный деятельности британца.



Журналисты-расследователи составили послужной список Джеймса Ле Мезюрье за 20 лет службы. Его видели на Балканах и Ближнем Востоке. Он проводил операции почти в 40 странах, выбираясь из, казалось бы, безвыходных положений. При этом география его передвижений удивительным образом совпадает с происходившими по маршруту его следования мощными общественными катаклизмами, завершавшимися дестабилизацией политической обстановки и сменой неугодных Западу режимов. Он не был бывшим. В Нидерландах он создал некоммерческую организацию Mayday Rescue Foundation с офисами в Амстердаме и Стамбуле. Своей основной миссией фонд Ле Мезюрье видел "поддержание сети добровольных спасателей, известных как Сирийская гражданская оборона или Белые каски". Деятельность Ле Мезюрье в качестве основателя фонда предполагает возможность прямых контактов с террористическими организациями, а значит, пишет газета Takvim, его можно считать "активным английским шпионом".



Причиной смерти разведчика судебные медики назвали повреждения, полученные при падении с высоты. Полиция, как и предполагалось, сосредоточилась на поиске доказательств одной из двух удобных для нее версий – несчастный случай или самоубийство. Но уже первое сообщение о гибели Ле Мезюрье, появившееся на социальном новостном сайте Reddit, прямо указывало на насильственную смерть: "Сегодня в своем доме в Стамбуле убит бывший офицер английской военной разведки". Англосаксонская пресса сразу бросилась искать "русский след" в деле гибели Ле Мезюрье. Но обвинения в адрес российских спецслужб были столь несуразны и бездоказательны, что очередная русофобская кампания быстро захлебнулась, не вызвав поддержки у западного обывателя.



И только местная пресса месяц за месяцем продолжает публиковать материалы, пытаясь понять природу трагического происшествия, всколыхнувшего весь Стамбул. Тон задает популярная газета Milliyet, опубликовавшая более 50 аналитических материалов о возможных причинах гибели британца. Почти столько же статей появилось на страницах старейшей англоязычной ежедневной газеты Турции Hurriyet Daily News. По сути, мы не найдем здесь ни одного органа печати, который многократно не порассуждал бы об этой трагической истории. СМИ сходятся во мнении, что даже "внезапная смерть разведчика от сердечного приступа на улице во время ходьбы" не является делом случая и нуждается в тщательном расследовании. Созданый Седатом Капаноглу веб-сайт Eksi Sozluk на вопрос, было ли это убийством, отвечает: "Если бы у этого парня был рак и он перенес еще и сердечный приступ, а затем умер бы от кровотечения в мозгу, я все равно сказал бы – убийство. Этому человеку не суждено было умереть нормальной смертью". При этом случившееся с Ле Мезюрье СМИ не считали банальным устранением зарвавшегося агента. В противном случае он просто бесследно исчез бы со стамбульских улиц. "Его могли казнить там, где он был более уязвим, – заявил главный редактор газеты Takvim, – но Стамбул был предпочтительней". Постепенно в турецкой прессе крепло убеждение, что речь может идти о показательной казни, жестокой казни, которой предшествовали изуверские пытки. "Институт судебной медицины не раскрыл правды, – писала Takvim. – В его теле было более 40 переломов. Есть следы ударов в тканях каждой кости, где произошли эти переломы. Очевидно, пытали... Нельзя получить такие переломы при падении с высоты". Глухое раздражение турецких СМИ вызвало официальное заявление Генеральной прокуратуры Стамбула, опубликованное в близкой правительству газете Hurriyet Daily News под заголовком "Доказательств убийства в смерти бывшего офицера британской армии не найдено". Пресса настойчиво искала подлинных заказчиков резонансного убийства. Ящик Пандоры был открыт. Обвинения сыпались как из рога изобилия. Многие СМИ докопались до тайных занятий "белокасочников", прошедших специальную подготовку под личным руководством основателя фонда. Медиадиверсанты Ле Мезюрье не только изготавливали фейковые ролики антисирийского и русофобского содержания, но и занимались добычей секретной информации, которую британец за высокую цену сбывал спецслужбам заинтересованных стран. "Под носом у сирийцев, – писал новостной сайт Dikgazete.com, – он создал тайную разведывательную организацию". Частная разведслужба со штаб-квартирой в Стамбуле! Это было уже слишком. Скандал разрастался. Ежедневная турецкая газета Posta писала о миллионных доходах разведбизнеса Ле Мезюрье. Вырученные от торговли разведданными деньги Ле Мезюрье, по свидетельству газеты Milliyet, называл "пожертвованиями" и позднее якобы передал на нужды "Белых касок".



Джеймс Ле Мезюрье имел неограниченный доступ к информации. Его люди, завербованные из числа "тех парней", которых здесь называли "перспективными элементами", рыскали по всему Ближневосточному региону в погоне за чужими секретами. Ле Мезюрье хорошо платил за добытые сведения, но продавал их много дороже. И этим он оказался опасен даже для своих кураторов. Он знал слишком много чужих секретов. "Чья спецслужба убила британского офицера разведки Джеймса Густава Эдварда Ле Мезюрье?" – риторически вопрошает новостной сайт Dikgazete.com, перебирая все возможные варианты. Аналитики независимого иранского агентства FARS News Agency пришли к выводу, что "западные спецслужбы, турецкая разведка и спецслужбы стран региона являются подразделениями ЦРУ, а не службами суверенных государств". И поскольку "эти подразделения зависят от одного хозяина, то и работают они в тесной координации друг с другом". Наиболее вероятно, сообщает иранское агентство, "эту работу выполнила турецкая разведка по указанию иностранных спецслужб". Постоянный автор газеты Takvim News Эргюн Дилер без обиняков заявляет: "Мы увидели работу ЦРУ". Далее он уточняет: "В центре убийства Джеймса Густава Эдварда Ле Мезюрье в Стамбуле находится ЦРУ". При этом репортер подчеркнул, что он не единственный, кто так считает. "На теле Ле Мезюрье оставлена четкая американская метка". Стамбульская пресса предупреждает: "Расчет не завершен. Расплата не осуществлена". Будут новые жертвы.



Анализ публикаций турецких и ближневосточных СМИ демонстрирует уверенность обозревателей ведущих органов печати в нарастании и обострении столкновений между зарубежными разведслужбами, осуществляющими отстаивание и продвижение в регионе военно-политических и экономических интересов своих национальных правительств. Местом сосредоточения усилий спецслужб был и остается Стамбул. Отмечается применение таких форм агентурно-оперативной работы, как частные гибридные разведывательно-дезинформационные мобильные группы, финансируемые маргинальными (обязательно негосударственными) благотворительными фондами и использующие в качестве прикрытия позитивный имидж гуманитарных организаций (спасательных, медицинских, социально-культурных). Источник - НГ

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