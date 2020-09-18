 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 18.09.2020
18:51  Хезболла уходит из Сирии. Башару Асаду придется тяжело, - З.Караев
18:14  Ректорами узб-мажор-вузов стали: Каримов (УМЭДа), Миркасимов (Вестминстера)
15:56  Мусульманское восстание в Китае: как началось и почему было неудачным?
15:55  Израиль первым в мире повторно объявил карантин в связи с COVID-19
15:54  Американская "Мария-Антуанетта": насколько могущественна Мелания Трамп, - Focus
15:53  Стамбул как оранжерея шпионажа
15:51  Требует ухода: изменит ли отставка Сарраджа баланс сил в Ливии

15:27  18 сентября 1990 г. в СССР была опубликована статья А. Солженицына "Как нам обустроить Россию?". Не срослось...
15:09  Паспортивный режим: Узбекистан не облегчил, а ужесточил правила получения гражданства, - И.Кармазин
15:06  100 лет Калмыкской автономии в составе России: куда дальше?
15:04  Либеральная клиентелла вновь тянет Медведева в преемники Путину, - "СП"
12:02  Продажа детей в Бишкеке. Только одну обвиняемую суд лишили свободы
11:57  "Умер" (лишен лицензии) казахстанский Tengri Bank
11:44  Экс-минздрав Чолпонбаев нанес бюджету страны ущерб на 65 млн сомов. И сколько в Киргизии таких "космонавтов"..
11:16  Умер казахстанский народный депутат, рабочий-коммунист и трибун 90-х гг. Владимир Чернышев
10:49  В СаудАравии нашли человеческие следы возрастом 120 тысяч лет. Слишком древние для афро-мигрантов?
10:14  Хасидский анекдот. Евреи-сектанты устроили новогодний шабаш на белорусско-украинской границе
10:11  Чего ждать от 99-го Японского премьер-министра, - С.Строкань
09:06  Богатые страны зарезервировали половину всего объема перспективных вакцин от коронавируса, - Le Figaro
08:54  Две формы существования человечества. Кто, где и за что сегодня воюет на планете, - В.Гундаров
08:25  Конец западной "Игры с Лукой" в Белоруссии, - Дм.Минин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Израиль первым в мире повторно объявил карантин в связи с COVID-19
15:55 18.09.2020

В Израиле в канун еврейского нового года (Рош ха-Шана) вступил в силу повторный общенациональный карантин из-за пандемии коронавируса. Он объявлен сроком на три недели с возможностью продления. Таким образом Израиль стал первой страной, объявившей карантин повторно, после четырехмесячного перерыва. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху разъяснил необходимость новых ограничений в специальном заявлении.

"Если есть рост (заболеваемости COVID-19.- "Ъ") в геометрической прогрессии, хочу, чтобы вы понимали, что это значит: это не просто дискомфорт, не просто много тяжелобольных, это ситуация, когда даже после добавления больничных коек (а мы их добавили), даже после добавления необходимых аппаратов ИВЛ (а мы их добавили), даже после увеличения числа врачей и медсестер бригады не справляются со скоростью роста заболеваемости - всему есть предел. Затем быстро растет число умерших",- заявил господин Нетаньяху (цитата по "РИА Новости").

По последним данным, в Израиле выявлено 175 тыс. заболевших коронавирусом, 1169 человек умерли.

Премьер-министр также объявил о программе экономической поддержки граждан и бизнеса, которые могут пострадать из-за ограничений. "Среди пунктов программы: снижение на 10% заработной платы ряда высокопоставленных госслужащих, изменение критериев получения помощи для бизнес-предприятий - возмещение постоянных затрат для бизнесов, денежный оборот которых снизился как минимум на 25% (ранее этот критерий начинался с 40%), ускоренное получение денежных выплат, помощь в уплате муниципального налога",- уточнили в израильском Минфине.

Во время карантина в Израиле запрещено отдаляться от домов на расстояние более чем 1 км, за исключением ряда случаев. К таким случаям относятся: поездка на работу, поход за продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости, оказание помощи людям в тяжелом положении, поездки на похороны, обрезание, в суд, парламент и на донорский пункт, а также участие в акциях протеста. Разрешены занятия спортом всей семьей, если для этого не нужно пользоваться автотранспортом. Уважительной причиной для выхода из дома является также участие в различных религиозных обрядах и церемониях.

Запрещено ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более 10 человек в закрытых помещениях и более 20 человек на открытых пространствах. Общественный транспорт и предприятия работают с ограничениями. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы закрыты. Также прекратили работу торговые центры, парикмахерские и салоны красоты. Аэропорт имени Бен Гуриона продолжит работу по правилам, введенным для прилетающих и отбывающих за границу. Напомним, запрет на посещение Израиля иностранцами действует с середины марта.

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600433700
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр Казахстана А. Мамин провел переговоры с Президентом Туркменистана Г. Бердымухамедовым
- Сенат вернул в Мажилис антикоррупционный законопроект
- Нурлан Нигматулин и Генеральный секретарь ТюркПА обсудили перспективы сотрудничества
- Государственный секретарь провел совещание по вопросам противодействия коррупции
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года №575
- Туризм Мангистау: нужны дороги, туалеты и доступные цены
- В Правительстве РК обсудили вопросы социальной защиты инвалидов
- Алфавит обсудили на международном уровне
- 36 вузов не допущены к размещению государственного образовательного заказа
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  