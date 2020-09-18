Израиль первым в мире повторно объявил карантин в связи с COVID-19

15:55 18.09.2020

В Израиле в канун еврейского нового года (Рош ха-Шана) вступил в силу повторный общенациональный карантин из-за пандемии коронавируса. Он объявлен сроком на три недели с возможностью продления. Таким образом Израиль стал первой страной, объявившей карантин повторно, после четырехмесячного перерыва. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху разъяснил необходимость новых ограничений в специальном заявлении.



"Если есть рост (заболеваемости COVID-19.- "Ъ") в геометрической прогрессии, хочу, чтобы вы понимали, что это значит: это не просто дискомфорт, не просто много тяжелобольных, это ситуация, когда даже после добавления больничных коек (а мы их добавили), даже после добавления необходимых аппаратов ИВЛ (а мы их добавили), даже после увеличения числа врачей и медсестер бригады не справляются со скоростью роста заболеваемости - всему есть предел. Затем быстро растет число умерших",- заявил господин Нетаньяху (цитата по "РИА Новости").



По последним данным, в Израиле выявлено 175 тыс. заболевших коронавирусом, 1169 человек умерли.



Премьер-министр также объявил о программе экономической поддержки граждан и бизнеса, которые могут пострадать из-за ограничений. "Среди пунктов программы: снижение на 10% заработной платы ряда высокопоставленных госслужащих, изменение критериев получения помощи для бизнес-предприятий - возмещение постоянных затрат для бизнесов, денежный оборот которых снизился как минимум на 25% (ранее этот критерий начинался с 40%), ускоренное получение денежных выплат, помощь в уплате муниципального налога",- уточнили в израильском Минфине.



Во время карантина в Израиле запрещено отдаляться от домов на расстояние более чем 1 км, за исключением ряда случаев. К таким случаям относятся: поездка на работу, поход за продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости, оказание помощи людям в тяжелом положении, поездки на похороны, обрезание, в суд, парламент и на донорский пункт, а также участие в акциях протеста. Разрешены занятия спортом всей семьей, если для этого не нужно пользоваться автотранспортом. Уважительной причиной для выхода из дома является также участие в различных религиозных обрядах и церемониях.



Запрещено ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более 10 человек в закрытых помещениях и более 20 человек на открытых пространствах. Общественный транспорт и предприятия работают с ограничениями. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы закрыты. Также прекратили работу торговые центры, парикмахерские и салоны красоты. Аэропорт имени Бен Гуриона продолжит работу по правилам, введенным для прилетающих и отбывающих за границу. Напомним, запрет на посещение Израиля иностранцами действует с середины марта.