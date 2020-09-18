Ректорами узб-мажор-вузов стали: Каримов (УМЭДа), Миркасимов (Вестминстера)

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18:14 18.09.2020
Назначены новые ректоры УМЭД и Вестминстерского университета
Ректором Университета мировой экономики и дипломатии назначен Комилжон Каримов, ректором Международного Вестминстерского университета в Ташкенте - Бахром Миркасимов.
Постановлением правительства от 17 сентября ректором Университета мировой экономики и дипломатии назначен Комилжон Хамидович Каримов, сообщает УзА.
До нынешнего назначения Комилжон Каримов с 2015 года возглавлял Международный Вестминстерский университет в Ташкенте. В разные годы также работал на различных должностях в ООН, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, где занимался проблемами развития в области образования и здравоохранения.
Исполнявший обязанности ректора УМЭД Абдужабар Абдувахитов был освобожден от должности.
Ректором Международного Вестминстерского университета в Ташкенте постановлением правительства от 17 сентября стал Бахром Равшанович Миркасимов. Ранее он занимал должность проректора по исследованиям и инновациям и главного преподавателя в Вестминстерском университете.