Хезболла уходит из Сирии. Башару Асаду придется тяжело, - З.Караев

18:51 18.09.2020

Хезболла уходит из Сирии

Башару Асаду придется тяжело, ибо ливанцы контролируют львиную долю его территорий



Заур Караев

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Олег Гущин



На днях высокопоставленные представители ливанской власти заявили о скором выводе сил Хезболлы из Сирии. Такие слухи уже несколько месяцев витают, но более или менее серьезное подтверждение им появилось только сейчас. Так, лидер крупной политической силы Ливана Свободного патриотического движения и зять действующего президента Мишеля Ауна Гебран Бассиль, в прошлом занимавший кресло министра иностранных дел, заявил следующее: "У Хезболлы есть намерение вернуться из Сирии, и мы, все ливанцы, должны поддержать ее в этом".



По мнению Бассиля, его партия, а вместе с ней и многие прочие политические силы страны горячо приветствуют такое решение "партии Аллаха, ибо большинство ливанцев сегодня являются сторонниками невмешательства республики в международные конфликты". Кроме того, внутри Ливана накопилось столько проблем, что намного целесообразнее его гражданам сегодня находиться дома и пытаться благоустроить свое государство. По словам Бассиля, руководство Хезболлы уже даже составило ряд документов, необходимых для организации такого серьезного проекта, как вывод достаточно крупного контингента из-за границы. И все эти бумаги сегодня уже сложены стопкой на столах у главных лидеров организации.



Напомним, что несколько месяцев назад генеральный секретарь и фактически верховный лидер Хезболлы Хасан Насраллах объявил о сокращении присутствия его группировки в Сирийской арабской республике. Он связывал это решение с отсутствием необходимости в нынешних условиях содержать крупные силы. Просто-напросто многим бойцам нечего делать - количество столкновений и их масштаб значительно сократились, а с имеющимися задачами справятся куда более скромные силы, продолжающие помогать Асаду и прочим союзникам. Так что, вроде бы, все сходится.



Однако пока ни Насраллах, ни его замы не выступили с какими-либо заявлениями, подтверждающими слова Бассиля. Впрочем, влиятельное саудовское издание "аш-Шарк аль-Аусат" опубликовало материал, где ссылается на неназванный источник, который подтверждает намерение Хезболлы покончить с участием в сирийской гражданской войне. Этот осведомитель саудовского СМИ объясняет вывод сил "Партии Аллаха" с общими тенденциями, которых придерживаются иностранцы в нынешней САР. Сокращают свои силы с намерением вывести их полностью спустя некоторое время почти все сегодняшние участники данного конфликта, так что удивляться тут ничему не стоит.



Российский политолог и востоковед Олег Гущин полагает, что в этой новости, скорее, больше хорошего, чем плохого, несмотря на то, что Хезболла - фактически наш союзник в Сирии. Данное событие ознаменует переход к новому этапу сирийского урегулирования.



- Во-первых, что такое Хезболла? Не надо рассматривать эту структуру как некую армию или четко организованную ливанскую структуру. Да, она имеет официальный статус в Ливане, ибо изначально это - политическая партия с определенной, пускай и довольно радикальной идеологией. Те же бригады, что представлены в Сирии - это военизированное крыло обозначенной политической силы. Из этого следует, что ливанским властям данная структура не подчиняется. То есть если решение о выводе сил из Ливана принято, то принято оно точно не в Бейруте. Хезболла - это эдакое продолжение Ирана, следовательно, из Тегерана приказы и поступают. Вывод бойцов из Сирии означает тот факт, что Иран не сдает позиции, а скорее нашел границы своего влияния.



"СП": - Обернется ли это трудностями для Башара Асада? Все-таки Хезболла сделал многое для него.



- Нет, каких-либо серьезных осложнений не должно возникнуть. Скорее, наоборот - для Дамаска в этом больше плюсов. Те территории, что занимают бойцы "Партии Аллаха", будут заняты Сирийской арабской армией, что автоматически усилит влияние официальных властей в республике. К тому же частота боевых действий действительно серьезно снизилась, оттого Асаду не нужен постоянный крупный резерв, следовательно, от части иностранных союзников не просто можно, а нужно отказаться.



"СП": - Каковы для России последствия такого решения Хасана Насраллы?



- Я думаю, что если вывод сил состоится, то это - скорее всего, результат договоренностей между Россией, Ираном и Турцией. Как известно, турки с персами с пятнадцатого века на ножах, и сейчас в их отношениях нет никакой идиллии. На самом деле, Москва сделала почти что невозможное, стянув в один неформальный блок Анкару и Тегеран. Очень вероятно, что Хезболла уходит по той причине, что об этом настойчиво просили ребята Эрдогана. Просить персов напрямую об этом они, разумеется, не могли, так что вполне очевидно, что Россия была здесь посредником, который сумел донести до сторон нужные решения.



Все это не просто так, уверен, что Анкара тоже дала что-то взамен, возможно, нас ждут какие-то продвижения в Идлибе. Так что в этом плане для России тоже только одни плюсы - это очередная дипломатическая победа с сопутствующим расширением влияния и ростом авторитета. Москва старается поддерживать баланс среди этих трех сил - Россия, Турция и Иран, чтобы стороны не доходили до конфликтов.