США завязывают трубы "Газпрома" в гордиев узел, - "СП"

18:55 18.09.2020 Американцы намерены взять энергорынок Европы под полный контроль



Андрей Полунин

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Андрей Бунич

Сергей Правосудов



Американское Агентство по международному развитию (USAID) планирует провести ряд мероприятий для обеспечения энергетической безопасности стран Восточной Европы, включая Украину, Грузию, Армению и Азербайджан. Цель - диверсификация поставок топлива в Европу и ослабление доминирующего положения России. Это следует из опубликованного USAID запроса на получение информации в рамках проекта "Американо-европейский энергетический мост".



По сути, USAID намерено реформировать энергетический рынок в ЕС.



"Данная деятельность направлена на укрепление связей и сотрудничества в энергетическом секторе между ЕС и странами-партнерами посредством развития и реформирования рынка, диверсифицированного и эффективного использования и планирования ресурсов, а также создания устойчивых энергетических систем", - прямо говорится в запросе.



Для этого USAID рассчитывает заключить четырехлетний контракт с подрядчиком. Ему предстоит эффективно реагировать на проблемы и обращения стран-партнеров касательно энергетического сектора. В частности, предполагается сотрудничать с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Украиной, Сербией, Албанией, Боснией и Герцеговиной, Северной Македонией, Молдавией и с Косово.



Агентство приводит ряд конкретных требований к работе подрядчика. Так, он должен предоставить техническую помощь и обучение для "совершенствования" программной и правовой основ государств Восточной Европы, а также содействовать инвестициям в современные технологии.



Кроме того, в USAID планируют провести оценку нормативно-правовой и рыночной ситуации в регионе, влияющей на решения в области развития энергетической сферы. В рамках проекта государствам также окажут операционную поддержку и предоставят анализ соглашений в сфере энергетики.



Эксперты считают, что эти меры направлены на коренное изменение энергетической политики региона. В результате, позиции России на европейском рынке энергоресурсов должны значительно ослабеть.



"Интеграция и сотрудничество со странами-соседями ЕС помогут повысить энергетическую безопасность в регионе посредством диверсификации поставок и ослабления доминирующего положения, занимаемого Россией на европейском энергетическом рынке", - подчеркивается в документе.



Агентство также ставит перед потенциальным подрядчиком три задачи: укрепить управление внутренними рынками, повысить устойчивость энергосистем и снизить зависимость Восточной Европы от источников, контролируемых "враждебными субъектами".



В ведомстве уверены, что эти меры "обезопасят" не только регион, но и страны Западной Европы.



По мнению аналитиков, под "злонамеренными субъектами" в документе подразумевается Россия, а проект USAID полностью соответствует целям Вашингтона - увеличить поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок.



"Мы считаем, что для обеспечения американской национальной безопасности невероятно важно, чтобы Европа была энергетически диверсифицирована, и чтобы она не зависела от России. Мы не думаем, что это мудро", - заявил ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео.



Что стоит за инициативой USAID, каковы шансы США взять энергетический рынок Европы под контроль?



- Когда в 1991-м распался Советский Союз, а чуть раньше социалистический лагерь, всем было понятно: энергетическая система стран Восточной Европы завязана на Россию, - отмечает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. - Уже не было СССР, не было соцлагеря, а газопроводы страны по-прежнему соединяли, и приводили, действительно, к жесткой зависимости от РФ.



У той же Болгарии не было возможностей получать газ, кроме как из России. Замечу, болгарское руководство при этом было абсолютно антироссийским, но базовые вещи - зависимость от поставок - приводили его в чувство. Болгария вступила в НАТО и ЕС, но наследие СССР в виде энергетической инфраструктуры делало наши страны взаимно зависимыми.



Болгарам был нужен газ, а "Газпром" был крупнейшим поставщиком - и мы были вынуждены терпеть друг друга, общаться, налаживать отношения.



Теперь США, де-факто, говорят: все это не очень хорошо. Такую же точку зрения давно разделяют европейцы. Собственно, Третий энергопакет также был направлен на то, чтобы не допустить доминирования России на внутреннем энергетическом рынке Европы.



Страны ЕС, приняв Третий энергопакет, дали понять: им не нравится, что внешний поставщик - под ним подразумевалась Россия - владеет еще и газотранспортной инфраструктурой. Поскольку в этом случае другим поставщикам газа - даже теоретически - крайне сложно попасть на рынок.



Идея Третьего энергопакета была проста: отсоединить газопроводы от поставщиков. Тогда любой поставщик сможет прийти в "трубу", и владельцу газопровода это не принесет неудобств - ему все равно, какой транспортируется газ, российский или алжирский.



Нынешние инициативы США развиваются том же русле.



"СП": - Что это означает на практике?



- Логика здесь примерно такая: Восточная Европа жестко привязана к России в поставках газа - поэтому давайте найдем альтернативных поставщиков. Пусть они будут небольшими, как Азербайджан. Но, скажем, если Болгария закупала у России по 3 млрд. кубометров газа в год, пусть она хотя бы 1 млрд. закупает у Азербайджана - будет какая-никакая конкуренция.



Плюс, давайте построим в Греции терминал по приему СПГ, и соединим его перемычкой с болгарской системой. Эти системы, замечу, и без того соединены - просто газ шел в обратном направлении, через Болгарию в Грецию. Но перемычка позволит поставлять СПГ из Греции на рынок Болгарии - и снова будет какая-никакая конкуренция.



Именно это, по расчетам США и самих европейцев, ослабит позиции России.



"СП": - Можно ли расценивать инициативу USAID как враждебную по отношению к РФ?



- Враждебность, бесспорно, присутствует. Но логика у наших партнеров при этом простая и достаточно понятная.



Здесь надо понимать: да, у той же Болгарии появляется выбор - по-прежнему покупать дешевый газ у России, или предпочесть более дорогой СПГ. Но тут сами болгарские потребители будут решать, что им нужнее.



На деле, ничего катастрофичного для России в такой ситуации нет. Не думаю, что все европейские страны готовы поступать как поляки, которые построили терминалы по приему СПГ, и стали втридорога закупать сжиженный газ в Катаре - лишь бы уйти от поставок "Газпрома".



Власти полякам объясняют, что им нужно предпочесть не "враждебный" газпромовский газ, а "дружеский" СПГ, тем более, часть его приплывает из Америки - так сказать, с молекулами свободы. И пока поляки с этим согласны.



В целом, все газовые проекты сегодня существуют на стыке экономических, политических, и геостратегических интересов. И "Газпром" действует в том же ключе - предлагает "Турецкий поток" для тех же Балкан.



Да, есть риски, что США могут оказывать на Европу давление, заставляя ее покупать более дорогой СПГ. Но последнее слово все равно останется за потребителями - насколько они готовы этой ситуации подчиняться.



"СП": - Каковы шансы, что Европа будет платить за энергетическую независимость от РФ?



- Этот вопрос будет решаться в каждой конкретной стране, в зависимости от внутренней ситуации. Если экономика страны развивается хорошо, деньги есть - почему бы иногда не приплатить, чтобы сделать благо заокеанским партнерам? А за это - что-то попросить взамен у США, например, доступ на американский рынок для своей продукции.



Если же ситуация, наоборот, плохая, экономика падает и денег нет - страна, надо думать, без раздумий выберет дешевый российский газ.



Проблема еще и в том, что собственная добыча газа в Европе неуклонно сокращается. Это значит, зависимость ЕС от импорта голубого топлива будет только расти. Да, Европа серьезно инвестирует в возобновляемые источники энергии, но результат пока один - более дорогое электричество. И еще неизвестно, как долго европейцы будут готовы переплачивать за него.



Прибавьте, что значительное число электростанций в Германии и Польше работают на экологически "грязном" угле. Политики в ЕС обещают эти станции закрыть - но тогда их также необходимо переводить на газ.



Как видите, в вопросе, уйдет ли Европа от российского газа, слишком много неопределенностей. И пока неясно, насколько США и ЕС удастся реализовать то, что они декларируют - добиться ослабление доминирующего положения России.



- За последние 10 лет рынок газа сильнейшим образом трансформировался, и "Газпром" к этим изменениям оказался совершенно не готов, - считает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. - Достаточно напомнить, что если у России сегодня есть СПГ на экспорт, то только благодаря "НОВАТЭКу", но никак не "Газпрому".



Мало того, "Газпром" сильно преувеличил, на мой взгляд, зависимость Европы от российского газа. Концерн уверял, что европейцы не смогут от нашего газа отказаться - а Европа выстроила мощнейшую инфраструктуру по приему СПГ. Да, пока эта инфраструктура используется всего на 20%. Но при ее полной загрузке ЕС сможет принять СПГ в объеме, сопоставимым с тем, что поставляет сегодня Россия. Фактически, Европа перестраховалась от проблем с российскими поставками, и дело теперь сводится к поиску поставщиков СПГ.



Инициатива USAID, я считаю, говорит об одном: расчет сделан на то, что на российском направлении неизбежно будут возникать трудности с поставками, а производство СПГ будет развиваться - в Америке и других регионах. Соответственно, СПГ на рынке станет больше, а потребность Европы в газе расти не будет. В итоге, станет возможным заместить значительные объемы российского газа в Европе. Источник - СвободнаяПресса

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