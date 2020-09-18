Выкид денег. На создание "Молодежного медиахолдинга" в Узбе предлагается выделить 46 млрд сумов

19:22 18.09.2020

Проектом постановления правительства создаваемому Молодежному медиахолдингу при Агентстве по делам молодежи предлагается выделить 46 млрд сумов в этом году. Финансирование за счет бюджета планируется поэтапно сократить до 2023 года.



Агентство по делам молодежи Узбекистана вынесло на обсуждение проект постановления правительства о создании компании Yoshlar media xoldingi ("Молодежный медиахолдинг").



Документом предлагается передать 100% доли телерадиоканала "Ешлар", журнала "Еш куч", газет "Ешлар овози" и "Молодежь Узбекистана", издательского дома "Ешлар", а также 61% компании "Озод юрт тулкинлари", куда входит телеканал "Менинг юртим (MY5)", и 49% радио "Ешлар овози" Агентству по делам молодежи, которое и должно выступить учредителем создаваемого Молодежного медиахолдинга.



Среди предлагаемых задач Молодежного медиахолдинга - беспристрастное и правдивое освещение текущих мировых событий, реформ в стране и особенно изменений в жизни молодых людей, волнующих их проблем, выступление в качестве ключевого информационного партнера в освещении разработки и реализации единой государственной политики, стратегических направлений и государственных программ в сфере молодежи и другие.



Проектом документа для выявления талантливой молодежи, поддержки и внедрения их инновационных идей также предусмотрено открытие Молодежных мультимедийных студий при региональных управлениях агентства, а также при вузах. Здесь планируется проводить мастер-классы и форумы с участием местных и зарубежных специалистов. В преддверии празднования Дня работников печати и СМИ 27 июня намечено проводить Молодежный медиафорум.



Медиахолдингу и телерадиоканалам в его составе предлагается предоставить льготы для трансляции контента в аналоговом и цифровом формате. Хокимият Ташкента должен будет на бесплатной основе выделить медиахолдингу здание.



Источниками финансирования медиахолдинга станут средства, выделяемые из государственного бюджета и со стороны Агентства по делам молодежи, а также рекламные и спонсорские средства.



В частности, на расходы, связанные со строительством и обеспечением материально-технической базой, в 2020 году медиахолдингу предлагается выделить из госбюджета 46 млрд сумов. Также планируется выделить средства на подготовку медийного контента на 2021 год (специальные и информационные программы, социальные ролики, интеллектуальные проекты и другое), издание буклетов и первых книг молодых творческих деятелей. Финансирование медиахолдинга за счет бюджетных средств, как ожидается, будет поэтапно сокращено до 2023 года, после чего организация должна начать работать по системе самофинансирования.



Создание Молодежного медиахолдинга было предусмотрено постановлением президента от 30 июня об образовании Агентства по делам молодежи. В государственном бюджете на 2020 год было предусмотрено выделение 420 млрд сумов на развитие Национальной телерадиокомпании.