Игра в бутылочку. Нашлась Маша Певчих - интим-подружка недотравка Навального

08:48 19.09.2020

Мария Певчих рассказала про отравление Навального

"Я не понимаю всего этого хайпа вокруг этой бутылки"



Глава отдела расследований ФБК Мария Певчих - та самая загадочная девушка, которая сопровождала Алексея Навального в поездке в Томск и летела с ним на санитарном самолете в Германию, дала интервью BBC. Среди прочего она рассказала про обстоятельства дня, когда политик был отравлен.



"Я не понимаю всего этого хайпа вокруг этой бутылки"

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ ПЕВЧИХ.

Певчих рассказала, что она пришла работать в ФБК по объявлению в 2011 году после учебы на факультете социологии МГУ и политологии - в Лондонской школе экономики, поэтому ее личность вовсе не держалась в секрете. В поездках с Навальным Мария бывала очень часто.



В этот раз в Новосибирск с переездом в Томск она полетела из Москвы. О событиях, предшествовавших отравлению Навального, Певчих не рассказывает. Но говорит про утро, когда политик отправился на самолете из Томска. Певчих и ее коллеги остались в городе, чтобы доделать проекты.



На завтраке в гостинице Xander коллега Певчих по ФБК (вероятно, Георгий Албуров - "МК"), чье хобби - отслеживать самолеты своих соратников в интернете, увидел, что самолет, на котором вылетел Навальный, приземлился в Омске и написал шутливую СМСку пресс-секретарю оппозиционера Кире Ярмыш: "Ну че, пацаны, как там Омск?", подумав, что дело в какой-то незначительной бортовой неисправности. Ярмыш с паузой ответила, что Навальный потерял сознание.



После этого Певчих и другие сотрудники ФБК решили осмотреть номер Навального в отеле, причем их пыталась не пустить внутрь администратор.



Забрав предметы, на которых могли быть следы отравляющих веществ, команда ФБК на машине выехала в Новосибирск, а оттуда уже полетели в Омск, поскольку прямых ресов между Томском и Омском нет.



По словам Марии Певчих, пресловутые бутылки с минералкой из номера Навального они везли "стратегически расфасованными в разных местах". Глава отдела расследований ФБК заявила, что не понимает хайпа вокруг бутылки, на которой, по утверждению немецкой стороны, были найдены следы отравляющего вещества - поскольку гораздо важнее его следы в организме Навального. "У нас нет ни малейшего представления о том, как был отравлен Алексей", - признается Певчих.



Она подтвердила, что улетела в Германию тем же медицинским бортом, который транспортировал Навального, поскольку "семье требовалось некое сопровождающее лицо".



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Певчих рассказала о нынешнем состоянии Алексей Навального: чувствует себя хорошо, но до полного выздоровления еще далеко. "Любой человек даже в прекрасном и добром здоровье будет долго переваривать события такого масштаба".