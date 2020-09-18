Аким казахстанского Аягоза задержан за крупную взятку

08:52 19.09.2020

Он водворен в ИВС.



Акима Аягоза подозревают в получении взятки, передает zakon.kz.



Антикоррупционной службой по ВКО проводится досудебное расследование в отношении акима Аягоза Аягозского района по факту получения взятки в сумме 1,2 млн тенге от субъекта частного предпринимательства за подписание актов выполненных работ по договору о государственных закупках, - сообщили в Антикоррупционной службе.



Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.